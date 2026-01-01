Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası, M 22 x 1,5 | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.775-466.0Yüksek basınç hortumları M22 x 1,5 ile bağlamak için entegre adaptörlü kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.
Sıcaklık (°C)
max. 155
Maksimum basınç (Bar)
300
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
(l/sa)
2500
Renk
Siyah
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.