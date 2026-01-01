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    Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası, M 22 x 1,5 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black and yellow ergonomic handle, brass nozzle connector.

    Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası, M 22 x 1,5

    Sipariş numarası: 4.775-466.0

    Yüksek basınç hortumları M22 x 1,5 ile bağlamak için entegre adaptörlü kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.
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