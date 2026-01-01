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    Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black, yellow, and grey handle.

    Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası

    Sipariş numarası: 4.775-463.0

    Yumuşak kulp parçalı kolay basılan HP tetik tabancası. Yüksek basınç hortumları için 11 mm’lik döner çaplar DN 6 ve DN 8.
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