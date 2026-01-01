Yün filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 22/1 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.889-217.0NT 22/1 Ap ve NT 22/1 Ap Te makineleri için yırtılmaya karşı dayanıklı yün filtre torbası. Toz sınıfı-L sertifikalı.
Miktar (Parça(lar))
5
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
325 x 245 x 35
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.