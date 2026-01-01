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    Yün filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 22/1 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with cardboard attachments, placed on a white surface.

    Yün filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 22/1

    Sipariş numarası: 2.889-217.0

    NT 22/1 Ap ve NT 22/1 Ap Te makineleri için yırtılmaya karşı dayanıklı yün filtre torbası. Toz sınıfı-L sertifikalı.