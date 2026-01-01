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    Yün filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 30/1 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with black plastic connectors on a white background.

    Yün filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 30/1

    Sipariş numarası: 2.889-154.0

    30 litre hacimli yün filtre torbası. Yırtılmaya karşı dayanıklı, toz sınıfı M, makine kafasındaki emme hortumu portu için.