Yün filtre torbaları, 5 Parça(lar), NT 30/1 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.889-154.030 litre hacimli yün filtre torbası. Yırtılmaya karşı dayanıklı, toz sınıfı M, makine kafasındaki emme hortumu portu için.
Miktar (Parça(lar))
5
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
323 x 210 x 90
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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