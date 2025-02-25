Buharlı Temizlik Makinelerinde %10 İndirim!

    Zemin Bakım ve Temizlik Robotları | Kärcher

    Zemin Bakım ve Temizlik Robotları: Temizliğe En Güzel Yatırım

    Man seen cleaning a linoleum floor using a Kärcher scrubber dryer

    Her uygulama için maliyet avantajı sunan temizlik çözümü

    Manuel zemin temizliği ile karşılaştırıldığında zemin bakım ve temizlik robotları, her türlü zemini temizlerken çok daha hızlı, maliyet avantajlı ve detaylı sonuçlar sunar. Hem zamandan hem de temizlik kimyasallarından tasarruf etmenizi sağlayarak çalışanlarınızı yormaz ve bütçenizi korur. Aynı zamanda kullanımı kolay ve bakım maliyetleri düşüktür. Küçük bir işletme, kafe veya restoran, büyük bir süpermarket ya da alışveriş merkezi, hatta havalimanı veya üretim tesisi gibi devasa alanlar fark etmeksizin, ihtiyacınıza, zemininizin türüne ve boyutuna en uygun tasarımları sunuyoruz. Alanın büyüklüğü ister 30 ister 30.000 metrekare olsun, tüm zeminler için en verimli temizlik çözümü bu makinelerdir.

    Peki, sizin için en doğru zemin bakım ve temizlik robotu hangisi?

    Zemin bakım ve temizlik robotlarımız, geniş bir kullanım alanı için farklı boyutlarda ve pek çok konfigürasyon seçeneğiyle sunulmaktadır; özel olarak geliştirdiğimiz aksesuarlar ise temizliğin de ötesine geçmenize yardımcı olur. Ürün gamımız, diğer özel temizlik çözümleri ve daha kompakt zemin yıkama makineleriyle tamamlanmaktadır. Burada sadece her bir kategori hakkında detaylı bilgi bulmakla kalmayacak, aynı zamanda ürün yelpazemiz içinden sizin için en doğru zemin bakım ve temizlik robotunu da seçebileceksiniz.

    Scrubber_dryer_accessories

    Zemin Bakım ve Temizlik Robotunuzun Gücüne Güç Katın

    Zemin bakım ve temizlik robotunuzun potansiyelini maksimuma çıkarın. Her türlü temizlik ihtiyacı için özel olarak tasarlanan geniş aksesuar ve aparat seçeneklerimizi keşfedin.

    Aksesuarlara göz atın

    Kärcher B 110 R Binicili Zemin Bakım ve Temizlik Robotunun Özellikleri

    Kärcher ride-on scrubber dryers

    Zemin Bakım ve Temizlik Robotları Tam Olarak Nasıl Çalışır?

    Rulo veya disk fırça kafasına sahip tüm modern zemin temizleme makineleri temelde aynı şekilde çalışır; Fırçanın dönüşü ve temas basıncı, kiri çıkarmak için birlikte çalışır. Türbinin emiş gücü sayesinde kirli su daha sonra silecek tarafından emilerek kirli su tankında toplanır.

    Zemin temizleme makineleri araba gibidir - hepsi aynı şekilde çalışır, ancak her model her uygulama alanına uygun değildir. Yine de farklı tasarımlar, boyutlar, fırça kafası sistemleri ve sürüş teknolojileri sayesinde, bireysel gereksinimlerinize tam olarak uyan bir makine bulmak çok kolaydır. Alanın ne kadar büyük olduğunu ve nesnelerle dolu olup olmadığını bilirsiniz. Zeminlerinizin yapısını ve kirlilik derecesini bilirsiniz. İhtiyacınız olan doğru zemin temizleme makinesine sahibiz!

    Kärcher BR 30/1 C Bp Pack compact cordless scrubber drier

    Lityum-İyon (Li-Ion) Akülü Zemin Bakım ve Temizlik Robotları

    Güçlü ve uzun ömürlü li-ion aküler , zemin yıkama makineleri ve süpürme makineleri için yüksek performans ve uzun ömürlü enerji sağlayarak temizlik verimliliğini optimize eder.

    Rulo Fırça Başlığı mı yoksa Disk Fırça Başlığı mı?

    Roller brush head for Kärcher scrubber dryers

    Rulo fırça başlığına sahip bir yer ovma makinesi, yüksek fırça hızları ve cm² başına daha yüksek temas basıncı sayesinde özellikle yapılı ve çok kirli zeminlerin derinlemesine temizlenmesi için uygundur. Zıt yönde dönen silindirler kirleri emdiği ve daha sonra kaba kir haznesinde topladığı için, kaba kirlerle uğraşırken de önemli avantajlar sunar. Bir önceki çalışma adımı olan ön süpürmeye artık gerek olmadığı anlamına gelir.

    Disc brush head for Kärcher scrubber dryers

    Disk fırça kafalı zemin temizleme makineleri genellikle bakım temizliği ve hafif kirlenme için kullanılır. Bu tip zemin temizleme makineleri, özellikle hastaneler veya otel ve gastronomi sektörü gibi düz zeminler ve gürültüye duyarlı alanlar için popülerdir.

    Man seen cleaning a linoleum floor using a corded Kärcher scrubber dryer.

    Hangi Zemin Bakım ve Temizlik Robotu İçin Hangi Güç Kaynağı?

    Boyutuna ve modeline bağlı olarak Kärcher zemin bakım ve temizlik robotları; elektrikli (kablolu), akülü veya motorlu (yakıtlı) seçeneklerle sunulur. Burada da temel kural şudur: Sizin için en mantıklı sürüş teknolojisine kullanım alanınız karar verir.

    • Elektrikli (Kablolu) Modeller: Sadece kompakt sınıfta ve arkasından yürünerek kontrol edilen modellerde mevcut olan bu makineler, hem bütçe dostudur hem de mesai saatleri dışındaki küçük iç mekanların temizliği için idealdir.
    • Akülü Modeller: Maksimum hareket özgürlüğü sunar ve kabloya takılma risklerini tamamen ortadan kaldırır. Kärcher, küçüğünden büyüğüne kadar her tasarımda akülü seçenekler sunmaktadır.
    • Motorlu (Yakıtlı) Modeller: Geniş açık alanlar veya iyi havalandırılan büyük iç mekanlar için çevre dostu içten yanmalı motorlu (dizel veya LPG) versiyonlarımızı öneriyoruz. Kärcher'in motorlu zemin temizleme makineleri yalnızca binicili model tasarımında mevcuttur.

    Sürüş Motorlu mu, Sürüş Motorsuz mu?

    Konfor, ağırlık ve kullanım kolaylığı, makinenin entegre bir sürüş motoruna sahip olup olmaması gerektiğine karar verirken en önemli faktörlerdir. Yaklaşık 50 litreye kadar tank hacmine sahip daha hafif bir zemin bakım ve temizlik robotu, sürüş motoru olmadan da rahatça kullanılabilir. Daha büyük modellerde ise entegre sürüş motorunu kesinlikle tavsiye ediyoruz; çünkü bu boyuttaki bir makineyi, kendi vücut gücünüzü kullanarak uzun süre yorulmadan yönlendirmek mümkün değildir.

    Sürüş motorsuz zemin temizleme makineleri, ileri doğru hareket etmek için fırçaların dönme hareketinden yararlanır. Bu sayede operatörün makineyi itmek için harcaması gereken efor minimumda tutulur.

    Sürüş motorlu zemin temizleme makinelerinde ise aktif ve ayarlanabilir sürüş motoru makineyi doğrudan ileri taşır; böylece çok uzun süreli çalışmalar bile yorulmadan, zahmetsizce tamamlanabilir.

    Man seen on a Kärcher ride-on scrubber dryer in a canteen
    Man seen cleaning a laminate floor using a Kärcher walk-behind scrubber dryer

    Size özel tasarlanmış zemin temizleme makineleri

    Bir Kärcher zemin temizleme makinesi, doğru aksesuarlarla donatıldığı takdirde kristalizasyon veya kaplama çıkarma gibi özel uygulamalar için de kullanılabilir. Tüm aşınma parçalarının mevcut olduğundan emin olmanın yanı sıra, makinenizi tam temizlik gereksinimleriniz için donatan çok çeşitli balatalar, disk ve rulo fırçalar,silecekler, aküler ve şarj cihazları da sunuyoruz. Manuel temizleme araçlarını kolayca taşımak için Ana Taban Kitimiz gibi çeşitli bağlantı kitleri de mevcuttur. Tam olarak ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir zemin temizleme makinesi alırsınız.

    Zemin Bakım ve Temizlik Robotunuz İçin Doğru Deterjan

    Zemin türü, zemin temizleme makinesi veya kir seviyesi ne olursa olsun; Kärcher, farklı ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılamak için geliştirilmiş geniş bir temizlik kimyasalı yelpazesi sunar. Bu ürünler sadece kullanımda tasarruflu ve her türlü kire karşı son derece etkili olmakla kalmaz; aynı zamanda çevre dostudur ve en güncel bilimsel standartları karşılayacak şekilde zeminlerinize zarar vermeyecek hassasiyettedir.

    Deterjanlara göz atın
    Kärcher scrubber dryer works up a lather on a linoleum floor
    Man seen using scrubber dryer attachment kit for disinfecting surfaces using a spray.

    Yüksek Hijyen Standartları İçin Etkili Bakteri ve Mikrop Azaltımı

    Zemin bakım ve temizlik robotlarına yönelik, sprey yöntemiyle yüzey dezenfeksiyonu sağlayan aparat setimiz; bütçenizi ve malzemenizi zorlamadan temizlikte yepyeni bir seviyeye ulaşmanıza yardımcı olur. Uygun dezenfektanın püskürtme kolu veya el aparatı aracılığıyla uygulanması; zeminlerde, duvarlarda ve mobilyalardaki mikrop ve bakteri sayısını etkili bir şekilde azaltır. Geçerli yönergelere uyularak, doğru dezenfektan seçimiyle profesyonel düzeyde sprey dezenfeksiyonu sağlamak mümkündür.

    Bu aksesuarlar; istasyonlar, havalimanları, ofisler, ticari binalar, huzurevleri, bakım merkezleri, kreşler, okullar, yüzme havuzları ve spor tesislerinde kullanım için idealdir. Bu aparatlar şu anda hem B 150 R hem de B 200 R model binicili zemin temizlik robotlarına kolayca eklenebilmektedir.

    Geleceğin Verimliliği: Tek Adımda Hem Süpürme Hem Fırçalama

    Yıkayıcılarımız ve vakumlu süpürücülerimiz, dar alanları olduğu kadar geniş alanları da daha verimli bir şekilde temizler.

    • Zamandan ve maliyetlerden tasarruf edin
    • Geniş alanları hızlı ve iyice temizleyin
    • Kire karşı etkilidir
    Scrubbers and vacuum sweepers for efficient cleaning.
    Ride-on scrubber dryers with incredible manoeuvrability.

    Şimdi Çok Daha İyi

    Verimli, uzun ömürlü ve ekonomik; yeni B 110 R binicili zemin bakım ve temizlik robotu, artık süpermarket, havalimanı ve depo gibi geniş alanların temizliğini daha da kolaylaştırıyor. Yenilenen parçaları sayesinde, maksimum kullanım konforuyla birlikte artık çok daha iyi bir temizlik performansı sunuyor.

    Ride-on scrubber dryers with incredible manoeuvrability.

    Mükemmel Görüş ve Performans

    Kompakt, kıvrak ve konforlu: Binicili zemin bakım ve temizlik robotlarımız; depolar, otoparklar veya alışveriş merkezleri gibi 1500 m²’den başlayan geniş alanları zorlanmadan temizler. Yüksek koltuk pozisyonu, temizlenecek alanı her an rahatça görmenizi sağlar. Alan daraldığında ise dar dönüş çapı sayesinde makine inanılmaz bir manevra kabiliyeti sunar. Sade ve anlaşılır kontrol paneli sayesinde kullanımı çok pratiktir; tek yapmanız gereken koltuğa geçip temizliğe başlamak.

    Quick and flexible cleaning with compact scrubber dryers.

    Her An Hızlı, Her An Esnek

    Engeller ve nesnelerle dolu alanlar temizlik sırasında artık sorun değil: Kompakt zemin bakım ve temizleme makineleri restoranlar, mutfaklar, mağazalar ve oteller gibi küçük ve orta büyüklükteki alanları anında temizler. Manevra kabiliyetleri onları sürmeyi kolaylaştırır - artık dar geçitler bile kolayca temizlenebilir. Farklı modeller, çok çeşitli yüzeylerde optimum sonuçlar elde eder ve tüm zemin kaplamalarına parlaklığı geri getirir. Zeminler sadece temiz değil, aynı zamanda çok az ıslak bırakılır ve temizliğin hemen ardından üzerinde yürünebilir.

    Yeni Kärcher Binicili Zemin Bakım ve Temizlik Robotu B 260 R I. Sağlam Dış Kasa, Güçlü Motor.

    Tek işlemde hem fırçalama hem süpürme. Rulo fırça kafalarının yenilenen süpürme fonksiyonu sayesinde B 260 R I, en geniş yüzeylerde bile her zaman yüksek ve güvenilir bir süpürme performansı sunar. Uzun ömürlü yürüyüş motoru, bu makineyi endüstriyel zemin temizliği için vazgeçilmez bir yardımcı haline getirir. 10 km/s'lik yüksek sürüş hızıyla birleşen çift türbin gücü, performanstan ödün vermeden saate 14.000 m²'ye varan bir hızla, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda en güçlü temizlik sonuçlarını garanti eder.

    B 260 R I Hero
    B 50 W Bp

    Yeni B 50 W Sürüş Motorlu Zemin Bakım ve Temizlik Robotu. Yeni Teknolojiyle Birleşen Aynı Yüksek Kalite.

    Yenilikçi, sağlam ve kullanımı kolay. Kusursuz temizlikte zeminler için arkadan itmeli zemin temizleme makinesi. Hızlı ve etkili derinlemesine temizlik ya da günlük bakım temizliği için bakım gerektirmeyen jel/AGM akü veya Li-Ion akü seçenekleriyle sunulmaktadır. Akıllı telefon uygulaması üzerinden kolay kullanım imkanının yanı sıra daha geniş fonksiyonel özelliklere ve bilgilere erişim sağlar.

    Broşür indirme linkleri

    Scrubber and scrubber dryer brochure

    Zemin Ovalama ve Zemin Bakım-Temizlik Robotu Broşürü

    İndir
    Floor cleaning cleaning expertise brochure

    Zemin Temizliğinde Uzman Çözümler Broşürü

    Etkili bir zemin temizliği için ipuçları.

    İndir
    B40 C/W, B60, D80W Brochure

    B40 C/W, B60, B80W Broşürü

    İndir
    Li-Ion Scrubber Dryers

    Lityum-İyon Akülü Zemin Temizleme Makineleri

    İndir