Oto Yıkamada Su Geri Dönüşümü | Kärcher

Birçok araç sahibi için araç yıkama sistemlerini düzenli kullanmak artık günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Güvenlik ve aracın değerini korumanın yanı sıra, temiz bir görünüm de sürücüler için önemli bir kriterdir. Ancak kullanılan suyun nereden geldiği ve sonrasında nasıl değerlendirildiği çoğu kullanıcı için genellikle ikinci planda kalır. Buna karşılık, portal yıkama sistemleri ve self-servis yıkama alanı işletmecileri için bu konu, işletmenin kârlılığı açısından önemli bir fark yaratabilir.

Araç yıkama sistemlerinde, kullanılan ekipmana ve seçilen programa bağlı olarak bir araç yıkaması için ortalama 150 ila 350 litre su gerekir. Self-servis yıkama alanlarında ise bu miktar ortalama 80 litre civarındadır. Sürekli temiz su kullanılması hem yüksek maliyet oluşturur hem de çevre üzerinde olumsuz etki yaratır.

Modern su arıtma sistemleri sayesinde araç yıkama sistemlerinde yıkama suyunun geri kazanımı mümkün hale gelir ve su kapalı devre içinde yeniden kullanılır. Böylece atık suyun büyük bölümü tekrar değerlendirilirken, yalnızca küçük miktarda temiz su takviyesi yeterli olur. Kalan su ise geri kazanılmış yıkama suyudur. Verimli sistemlerde araç başına yüzde 98’e kadar temiz su tasarrufu sağlanabilir.

Bu nedenle su arıtma sistemlerine yapılan yatırım iki önemli avantaj sunar: işletme maliyetlerini düşürür ve çevrenin korunmasına katkı sağlar.