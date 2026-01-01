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    Oto Yıkamada Su Geri Dönüşümü | Kärcher

    Oto Yıkamada Su Geri Dönüşümü

    Günümüzde araç yıkama sistemlerinde yıkama suyunun geri kazanımı standart bir uygulama haline gelmiştir. Bu sistemlerin güvenli çalışması, uzun ömürlü bir yatırım sunması ve sürdürülebilir bir çözüm sağlaması için; çevresel, ekonomik, yapısal ve yasal açıdan yüksek gereklilikleri karşılaması gerekir. Çünkü su arıtma sistemleri sayesinde yüzde 98’e kadar temiz su tasarrufu sağlanabilir. Bu da araç yıkama sistemleri, tünel yıkama sistemleri ve self-servis yıkama alanı işletmecilerine hem çevre dostu bir çözüm sunar hem de işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

    Water treatment in vehicle wash systems

    Su arıtma sistemleri: İşletmeler ve çevre için avantajlı çözümler

    Birçok araç sahibi için araç yıkama sistemlerini düzenli kullanmak artık günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Güvenlik ve aracın değerini korumanın yanı sıra, temiz bir görünüm de sürücüler için önemli bir kriterdir. Ancak kullanılan suyun nereden geldiği ve sonrasında nasıl değerlendirildiği çoğu kullanıcı için genellikle ikinci planda kalır. Buna karşılık, portal yıkama sistemleri ve self-servis yıkama alanı işletmecileri için bu konu, işletmenin kârlılığı açısından önemli bir fark yaratabilir.

    Araç yıkama sistemlerinde, kullanılan ekipmana ve seçilen programa bağlı olarak bir araç yıkaması için ortalama 150 ila 350 litre su gerekir. Self-servis yıkama alanlarında ise bu miktar ortalama 80 litre civarındadır. Sürekli temiz su kullanılması hem yüksek maliyet oluşturur hem de çevre üzerinde olumsuz etki yaratır.

    Modern su arıtma sistemleri sayesinde araç yıkama sistemlerinde yıkama suyunun geri kazanımı mümkün hale gelir ve su kapalı devre içinde yeniden kullanılır. Böylece atık suyun büyük bölümü tekrar değerlendirilirken, yalnızca küçük miktarda temiz su takviyesi yeterli olur. Kalan su ise geri kazanılmış yıkama suyudur. Verimli sistemlerde araç başına yüzde 98’e kadar temiz su tasarrufu sağlanabilir.

    Bu nedenle su arıtma sistemlerine yapılan yatırım iki önemli avantaj sunar: işletme maliyetlerini düşürür ve çevrenin korunmasına katkı sağlar.

    Wirtschaftlichkeit Portalwaschanlagen

    Farklı su arıtma sistemi türleri

    Yıkama alanları ve portal araç yıkama sistemlerinde kullanılabilecek farklı geri dönüşüm sistemleri bulunmaktadır. Bunlar arasında biyolojik su arıtma sistemleri, kum filtreleri ve siklon ayırıcı sistemler yer alır. Su arıtma sistemleri genellikle yer altına konumlandırılan tank ve çökeltme hazneleri ile, üst bölümde bulunan ekipmanlar ve geri kazanılmış su tankından oluşur.

    • İlk aşamada araç yıkamadan gelen atık su, uygun kapasitedeki bir çökeltme havuzuna yani çamur tutucuya yönlendirilir. Burada yıkama suyuyla taşınan katı kirler ve partiküller sudan ayrılır.
    • Sisteme bağlı olarak daha sonra bir veya iki aşamalı biyolojik arıtma süreci uygulanır ya da havalandırmalı bir pompa haznesi kullanılır. Ardından geri kazanılmış su, sistemin üst bölümündeki ekipmanlara gönderilerek yeniden kullanıma hazır hale gelir.

    Biyolojik su arıtma sistemleri

    Biyolojik su arıtma sistemleri, yıkama suyunun verimli ve çevre dostu şekilde yeniden kullanılmasını sağlar. Su arıtımı, mikroorganizmaların doğal ayrıştırma süreçlerinden yararlanılarak gerçekleştirilir. Fiziksel arıtma yöntemlerinden farklı olarak, motor yıkama veya self-servis yıkama alanlarından gelen farklı atık sular da bu sistemlerde arıtılabilir. Mikroorganizmaların kirleri parçalama özelliği sayesinde atık su, yeniden kullanılabilecek temiz geri kazanılmış suya dönüştürülür. Bu sayede temiz su tüketiminde yüzde 98’e kadar tasarruf sağlanabilir.

    medium Biologische Abwasseraufbereitung Fahrzeugwaesche

    Yağ içermeyen atık sular için kum filtreleme sistemleri

    Kum filtreli geri kazanım sistemleri, araçların otomatik yıkama işlemleri sırasında oluşan yağsız atık suların arıtılmasında kullanılır. Bu sistemler, yalnızca düşük miktarda ve geçici yağ karışımlarına uygun yapıdadır.

    medium Sandfilteranlage zur Wasseraufbereitung

    Siklon filtrelerle su arıtımı

    Siklon ayırıcı sistemler, araç yıkama sistemlerinde kullanılan bir diğer fiziksel atık su arıtma yöntemidir. Bu sistemlerde kir partikülleri, merkezkaç kuvveti kullanılarak yıkama suyundan ayrıştırılır.

    Doğru seçim

    Farklı yöntemler karşılaştırıldığında, biyolojik su arıtma sistemlerinin birçok avantaj sunduğu görülür. Verimli ve çevre dostu şekilde arıtılan yıkama suyu berrak, kokusuz ve geri kazanılmış su kalitesi açısından fiziksel arıtma yöntemlerine göre belirgin şekilde daha yüksek seviyededir.

    Kum filtreli veya siklon ayırıcılı geri kazanım sistemlerine kıyasla, biyolojik arıtma sistemlerinde mikroorganizmaların çalışabilmesi için ortama yeterli oksijen sağlanması gerekir. Bu da sistemi biraz daha kapsamlı hale getirir. Ancak bunun karşılığında daha yüksek su kalitesi ve daha geniş kullanım alanı elde edilir.

    Fiziksel arıtma sistemlerinde ise temizlik kimyasalı kalıntıları tamamen giderilemediği için geri kazanılmış suyun kalitesi biyolojik sistemlere göre daha düşüktür. Ayrıca bu sistemler, biyolojik arıtma çözümlerinin aksine yalnızca araç yıkama sistemlerinden gelen atık suların arıtılmasında kullanılabilir.

    Nutzfahrzeugwäsche

    Ticari araç yıkama sistemleri

    Su arıtma sistemleri, ticari araç yıkama sistemlerinde de aynı şekilde kullanılabilir. Bu sistemler, binek araç yıkama sistemlerinden yalnızca su tüketimi ve tank/çökeltme havuzu boyutları açısından farklılık gösterir.

    Nutzfahrzeugwäsche

    Ticari araç temizliği

    Ticari araçların temiz olması, filonun profesyonel ve güçlü bir görünüm sunmasında önemli rol oynar. İşçilik maliyetlerinden ve zamandan tasarruf sağlamak için ise yıkama kalitesi ve hızına yönelik beklentiler oldukça yüksektir. Ancak kamyon, otobüs ve benzeri büyük araçların boyutları ile yapıları, özel yıkama teknolojileri gerektirir. Bunun yanında, ticari araçların etkili ve ekonomik şekilde temizlenebilmesi için doğru yıkama kimyasallarının kullanılması da büyük önem taşır.

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    Cost-effectiveness of gantry car washes 01

    İpucu: Güvenilir su arıtma sistemlerini tercih edin

    Satın alma kararı verilirken yalnızca yasal gerekliliklere uygunluk değil, su geri kazanım sisteminin kalitesi ve güvenilirliği de dikkate alınmalıdır. Çünkü su arıtma sisteminde yaşanacak bir arıza, tüm yıkama operasyonunun durmasına neden olabilir. Bu nedenle sistem bileşenlerinin dayanıklı, uzun ömürlü ve kolay bakım yapılabilir olması önemlidir. Ayrıca sistem üzerindeki durum göstergeleri sayesinde işletmeci; bakım ihtiyacını, olası arızaları ve sistem uyarılarını anlık olarak takip edebilmelidir.

    Üreticinin sunduğu servis desteği de önemli bir kriterdir. Yaygın servis ağı, kısa sürede sahaya ulaşabilen teknik ekipler ve hızlı yedek parça temini; duruş sürelerini ve bakım kaynaklı zaman kayıplarını en aza indirir. Bakım anlaşmaları, teknik destek hattı ve düzenli bilgilendirme hizmetleri de servis paketini tamamlayarak hem işletmeciye hem de müşterilere daha yüksek memnuniyet sağlar.

    Sıkça sorulan sorular