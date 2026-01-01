800 milimetre çalışma genişliğine ulaşan iki disk fırçalı bir aparat kullanmanızı öneririz. İki fırçanın zıt yönlerde dönme hareketi sistemin sağa sola kaymasını nötralize ettiği için harcanan efor azalır. Ayrıca geniş çalışma genişliği, yüksek yüzey performansı sağlayarak güneş paneli temizliği için gereken iş yükünü düşürür. Bilyeli rulmanlara sahip bu disk fırçalar, yüksek basınçlı yıkama makinesinden gelen suyun gücüyle çalışır. Soğuk suyla, 700 ila 1000 litre/saat debide ve düşük basınçta çalıştırmak yeterlidir.
Güneş panellerinin hassas yüzeylerini korumak için naylon kıllar çiziksiz bir temizlik sağlar. Disklerin dış kısımlarında daha sert kıllara sahip modeller ise panel çerçevelerinde çok iyi temizlik sonuçları elde edilmesini sağlar.
Fırçalar güneş panelleri üzerinde hatlar halinde yönlendirilirken, su miktarının teleskopik boru üzerindeki bir vana vasıtasıyla rahatça kontrol edilebilmesi gerekir. Başlangıçta suyun miktarını biraz artırmak, fırçaların yüzeyde hareket etmesini kolaylaştıran kaygan bir tabaka oluşturur. Fırça kafasının bağlı olduğu kendinden ayarlı bir mafsal ise farklı çalışma açılarını dengelemeye yardımcı olabilir.