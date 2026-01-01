Güneş enerjisi sistemlerini doğru teknolojiyle ve bulunulan konuma bağlı olarak profesyonel hizmet sağlayıcıları aracılığıyla temizlemelisiniz.

Kirlenmenin çok yoğun olduğu tarım sektöründe, panelleri yılda iki ila dört kez (örneğin çiçeklenme dönemi veya hasat sonrasında) temizlemeniz önerilir.

Çevresel faktörlerden daha az etkilenen ve daha az kirlenen paneller ise yılda bir ya da iki üç yılda bir temizlenebilir. Bu sayede yeşil elektrik, gelecekte giderek daha fazla önem kazanacak bir konu olarak, çok daha sürdürülebilir bir şekilde üretilebilir.