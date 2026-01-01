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    Güneş Paneli Temizliği, Fotovoltaik Panel Temizliği | Kärcher

    Güneş Paneli Temizliği, Fotovoltaik Panel Temizliği

    Başlangıçta güneş enerjisi sistemlerinin temizlik ve bakım gerektirmediği söyleniyordu. Ancak günümüzde hava koşullarının ve hava kirliliğinin paneller üzerinde kesinlikle iz bıraktığı açıkça görülüyor. Güneş enerjisinden mümkün olduğunca verimli bir şekilde yararlanmak ve elektrik üretimini en yüksek seviyede tutmak için doğru ekipmanlarla düzenli ve profesyonel bir temizlik yapılması gereklidir.

    Cleaning solar and photovoltaic systems

    Güneş enerjisi sistemlerinin temizliği ve bakımı

    Her türlü güneş enerjisi sistemi, gün içinde mümkün olduğunca uzun süre güneş ışığı alacak ve dış etkenlere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu etkenler arasında kar fırtınası, yağmur, fırtına ve dolunun yanı sıra; bulunulan konuma bağlı olarak kurum, polen, karayolu trafiğinden kaynaklanan toz, yapraklar, ağaç iğneleri veya kuş pislikleri yer alır. Tarım bölgelerinde ise kümes havalandırmaları sırasında salınan partiküller nedeniyle bunlara ek olarak yağlı ve gres içeren kir tabakaları da oluşur.

    Cleaning photovoltaic systems

    Güneş panelleri neden temizlenmeli?

    Panelleri sadece dış görünüşleri için değil, düzenli olarak temizleyin. Kirlenme, elektrik üretimini %30'a varan oranda azaltabilir. Detaylı ve profesyonel bir temizlik gereklidir ve bu durum sadece güneş kolektörlerinin yüzeyleri için geçerli değildir. Cam ile çerçeve arasındaki birleşim yerlerinde biriken kirler, zamanla geniş bir alanda yosun ve liken oluşumuna yol açabilir.

    Yoğun kirlenme nedeniyle, güneş panellerinin doğru şekilde temizlenmesi uygun temizlik tekniğini gerektirir. Paneller genellikle çatılarda 45°'lik dik bir açıyla monte edildiğinden, uygulayıcının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alın.

    Paneller ne zaman temizlenmeli?

    Güneş enerjisi sistemlerini doğru teknolojiyle ve bulunulan konuma bağlı olarak profesyonel hizmet sağlayıcıları aracılığıyla temizlemelisiniz.

    Kirlenmenin çok yoğun olduğu tarım sektöründe, panelleri yılda iki ila dört kez (örneğin çiçeklenme dönemi veya hasat sonrasında) temizlemeniz önerilir.

    Çevresel faktörlerden daha az etkilenen ve daha az kirlenen paneller ise yılda bir ya da iki üç yılda bir temizlenebilir. Bu sayede yeşil elektrik, gelecekte giderek daha fazla önem kazanacak bir konu olarak, çok daha sürdürülebilir bir şekilde üretilebilir.

    Cleaning solar panels on roofs

    Güneş panellerini temizlemek için doğru teknikler

    Profesyonel bir yüksek basınçlı yıkama makinesi; fırça aparatı veya döner fırça ve teleskopik uzatma borusu kombinasyonuyla birlikte, güneş panellerini verimli ve ergonomik bir şekilde temizlemenin en iyi yollarından biridir.

    Doğru temizlik tekniğiyle, günde 1.500 metrekareye kadar güneş paneli alanını temizlemek mümkündür.

    Brush attachment with two disc brushes

    Fırça eklentisi

    800 milimetre çalışma genişliğine ulaşan iki disk fırçalı bir aparat kullanmanızı öneririz. İki fırçanın zıt yönlerde dönme hareketi sistemin sağa sola kaymasını nötralize ettiği için harcanan efor azalır. Ayrıca geniş çalışma genişliği, yüksek yüzey performansı sağlayarak güneş paneli temizliği için gereken iş yükünü düşürür. Bilyeli rulmanlara sahip bu disk fırçalar, yüksek basınçlı yıkama makinesinden gelen suyun gücüyle çalışır. Soğuk suyla, 700 ila 1000 litre/saat debide ve düşük basınçta çalıştırmak yeterlidir.

    Güneş panellerinin hassas yüzeylerini korumak için naylon kıllar çiziksiz bir temizlik sağlar. Disklerin dış kısımlarında daha sert kıllara sahip modeller ise panel çerçevelerinde çok iyi temizlik sonuçları elde edilmesini sağlar.

    Fırçalar güneş panelleri üzerinde hatlar halinde yönlendirilirken, su miktarının teleskopik boru üzerindeki bir vana vasıtasıyla rahatça kontrol edilebilmesi gerekir. Başlangıçta suyun miktarını biraz artırmak, fırçaların yüzeyde hareket etmesini kolaylaştıran kaygan bir tabaka oluşturur. Fırça kafasının bağlı olduğu kendinden ayarlı bir mafsal ise farklı çalışma açılarını dengelemeye yardımcı olabilir.

    Teleskopik boru

    Güneş enerjisi sisteminin boyutuna uygun bir teleskopik boru uzunluğu seçmeli veya kademesiz olarak uzatılabilen bir boru tercih etmelisiniz. Karbon veya karbon kompozit malzemeden üretilen uzun borular daha hafiftir ve bu sayede daha rahat bir kullanım sağlar.

    Daha fazla esnekliğe önem veriyorsanız ve güneş enerjisi sistemlerinin yanı sıra büyük dış cepheleri de temizlemeniz gerekiyorsa, değişken bir boru sistemi seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Hem dikey hem de yatay yüzeylere uygun olan ve farklı aparatlarla birleştirilebilen boru sistemleri mevcuttur. Noktasal temizlik için yüksek basınçlı bir püskürtme ucu, yatay güneş paneli elemanları üzerinde çalışmak için disk fırçalı bir aparat veya dikey dış cepheler için de uygun olan döner bir yüksek basınçlı silindir fırça kullanabilirsiniz.

    Cleaning solar panels with a telescopic lance
    Cleaning photovoltaic panels with a roller brush

    Döner silindir fırçalar

    Silindir fırçaların avantajı, yüksek basınçla çalışmaları ve kendi kendilerine yukarıya doğru hareket etmeleridir; bu da fırçayı tutmak için çok daha az güç harcamanız gerektiği anlamına gelir. Silindir fırçalar, saatte 350 litreden başlayan su debilerinde çalışabilir. Farklı yüzeyler için yumuşak veya sert kıllı fırça seçenekleri mevcuttur. Güneş enerjisi sistemlerinin temizliği için yumuşak fırçalar kullanmanızı öneririz.

    En iyi sonuçlar için deterjan ve kireç önleyici su yumuşatma sistemi kullanın

    Suitable cleaning agents for solar panel cleaning

    Deterjanlar

    Temizlik ilaçları kullanacaksanız, bunların inatçı, yağlı kirleri ve mineral kalıntılarını sökmeye uygun olması gerekir. Eğer temizlik sonrasında su tabakası panel üzerinde tutunmayıp hızla akıp giderse, kireç lekesi kalmadan, izsiz bir kuruma sağlanır. Böylece bekletme ve durulama yapmaya gerek kalmaz, bu da temizliği büyük ölçüde kolaylaştırır. Güneş panellerini sürdürülebilir bir şekilde temizlemek için, sonradan oluşacak kirlenmeyi de geciktiren bir temizlik ilacı tercih etmenizi öneririz.

    Cleaning Cleaning solar panels

    Kireç önleyici su arıtma sistemi

    Şebeke suyunun sertlik derecesi orta seviyenin üzerindeyse, kireç önleyici bir su arıtma sistemi kullanmanızı öneririz. Bu sistem, musluk suyundaki yüksek kireç ve mineral oranına rağmen leke oluşmasını engeller. Kireç önleyici sistem, içinde kireç ve mineralleri tutan iyon değiştiricili bir reçine filtre barındırır.

    Güneş panellerinde çalışma: Temizlik için güvenlik önlemleri

    Cleaning photovoltaic panels with a cherry picker

    Sistemin kurulduğu yer, çalışanların güvenliğini riske atmadan güneş panellerinin en rahat nereden ve hangi aletlerle temizlenebileceğini belirler.

    Ulaşılması zor çatılarda sepetli vinç kullanın. Çatıya çıkmak kolaysa, çatı sırtından veya çatıya bağlı bir yaşam hattı ve emniyet kemeri yardımıyla çalışın. Tabii bunun için çatı sırtında gerekli güvenlik kancalarının halihazırda monte edilmiş olması gerekir.

    Fall protection for solar cleaning

    Düşüş durdurma sistemi, leğen kemiği ve omuzları saran ve statik bir halata bağlanan emniyet kemerinden oluşur. Acil bir durumda kemer anında kilitlenerek çalışanı güvenli bir şekilde yakalar. Bazı güvenlik sistemlerinde, düşme anındaki darbe yükünü azaltmak için bir şok emici de yer alır.

    Kullanım alanınıza uygun ürünler

    Kärcher: Hot water high-pressure cleaners

    Sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makinesi

    Kärcher: iSolar Disc brushes

    iSolar disk fırçalar

    Kärcher: Telescopic lances

    Teleskopik uzatma borusu

    Kärcher: PressurePro Solar Cleaner RM 99

    PressurePro güneş paneli temizleyici RM 99

    Kärcher: Roller brush 500 soft

    500 mm yumuşak silindir fırça

    Kärcher: Drive for roller brush 500

    500 mm silindir fırça sürücüsü

    Kärcher: Cold water high-pressure cleaners

    Soğuk sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri

    Kärcher: Carrier system

    Taşıma sistemi

    Kärcher: Mobile WS 100 water softening unit

    Mobil WS 100 kireç önleyici su yumuşatma ünitesi

    Kärcher: iSolar fall protection

    iSolar düşme koruması