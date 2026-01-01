Oto Servislerde Parça Temizliği | Kärcher

Yüksek basınçlı yıkama cihazları; silindir kapağı, şanzıman, aks ve tekerlek gibi araç ve motor parçalarının temizliği için özellikle uygundur. Bir yıkama alanı zaten kurulmuşsa ve işletme için gerekli su yönetimi ile inşaat izinleri alınmışsa, bu sistemler her zaman iyi bir seçenektir.

Genellikle otomotiv parça temizliğinin yapıldığı yıkama alanlarında sadece eğitimli personel görev yapar. Bu durum kaza riskini önemli ölçüde azaltır ve sıcak suyla çalışan yüksek basınçlı makinelerin kullanımını da mümkün kılar. Soğuk su makinelerine kıyasla, yağlı ve gresli kirleri çok daha hızlı çözerler. Bu da temizlik kimyasallarının tüketimini azaltarak işletme maliyetlerinin düşmesine katkı sağlar.