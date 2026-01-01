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    Oto Servislerde Parça Temizliği | Kärcher

    Oto Servislerde Parça Temizliği

    Yağ, gres veya yol tozu ile kirlenmiş parçaların temizlenmesi, oto servislerde yapılan onarım çalışmalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu işlem, işleri kolaylaştırır, iş güvenliğini artırır ve motor, şanzıman ve şasi onarımlarının kalitesini belirgin şekilde yükseltir. Profesyonel parça temizliği için üç temel seçenek bulunur: yüksek basınçlı yıkama cihazları, kuru buzla temizleme sistemleri ve parça yıkama makineleri. Böylece oto serviste karşılaşılan her temizlik ihtiyacı için her zaman uygun bir çözüm mevcuttur.

    Car workshop parts cleaning

    Yüksek basınçlı yıkama makineleriyle parça temizliği

    Yüksek basınçlı yıkama cihazları; silindir kapağı, şanzıman, aks ve tekerlek gibi araç ve motor parçalarının temizliği için özellikle uygundur. Bir yıkama alanı zaten kurulmuşsa ve işletme için gerekli su yönetimi ile inşaat izinleri alınmışsa, bu sistemler her zaman iyi bir seçenektir.

    Genellikle otomotiv parça temizliğinin yapıldığı yıkama alanlarında sadece eğitimli personel görev yapar. Bu durum kaza riskini önemli ölçüde azaltır ve sıcak suyla çalışan yüksek basınçlı makinelerin kullanımını da mümkün kılar. Soğuk su makinelerine kıyasla, yağlı ve gresli kirleri çok daha hızlı çözerler. Bu da temizlik kimyasallarının tüketimini azaltarak işletme maliyetlerinin düşmesine katkı sağlar.

    Parts cleaning with a high-pressure cleaner

    Sabit yüksek basınçlı yıkama makineleri

    Yıkama alanını yalnızca eğitimli personel kullansa bile, kullanım hatalarını önlemek için yıkama teknolojisinin mümkün olduğunca kullanıcı dostu ve anlaşılır şekilde tasarlanması gerekir. Bu noktada sabit yüksek basınçlı yıkama makineleri, özellikle yeterli alan mevcutsa en uygun çözümdür. Sistemin teknik ünitesi, herkesin erişemeyeceği ayrı bir teknik odada konumlandırılabilir. Yıkama alanındaki ayrı kontrol paneli üzerinden araç parçalarının yıkanmasına yönelik önceden tanımlanmış farklı programlar kolayca seçilebilir; böylece iş kazası riski azaltılır.

    Donanıma bağlı olarak sabit yüksek basınçlı sistemlerle birlikte birden fazla püskürtme tabancası da kullanılabilir. Bu sayede farklı çalışanlar aynı anda parça yıkaması yapabilir ve özellikle yoğun servis iş akışında oluşabilecek darboğazlar önlenmiş olur. Sabit yüksek basınçlı yıkama makineleri, yıkama alanının gün içinde uzun süre aktif kullanıldığı durumlarda da, kısa kurulum süreleri sayesinde tercih edilen bir çözümdür.

    Parts cleaning with a mobile high-pressure cleaner

    Taşınabilir yüksek basınçlı yıkama makineleri

    Küçük servisler, araç parçalarının temizliği için mobil sıcak su yüksek basınçlı yıkama makinelerine geçebilir. Bu makinelerin avantajı, özel bir teknik oda gerektirmemesi nedeniyle az yer kaplamalarıdır. Ancak mobil makinelerde kurulum süreleri her zaman daha uzundur. Ayrıca ortalıkta bulunan elektrik kabloları ile su ve yüksek basınç hortumlarının oluşturabileceği belirli bir iş kazası riski de vardır.

    Yağ, gaz mı yoksa elektrik mi?

    Uygun temizlik teknolojisi seçilirken, yüksek basınçlı yıkama makinesinde suyun yağ veya gaz brülörüyle mi yoksa elektrikli ısıtıcıyla mı ısıtılacağı sorusu gündeme gelir. Bu seçimi yaparken servis altyapısı, yani elektrik, gaz veya yakıt imkânları ile sistemin verimliliği dikkate alınmalıdır. Su gaz veya yağ ile ısıtılıyorsa sabit makinelerde ayrıca baca bağlantısı bulunması gerekir.

    Geniş aksesuar yelpazesi

    Aksesuar seçimi, planlanan kullanım alanına ve hedeflenen temizlik sonucuna bağlıdır. Köpük tabancaları, döner yıkama fırçaları, kısa tabancalar veya farklı püskürtme açısına sahip sprey uçları, araç parça temizliği için ideal çözümler sunar. İdeal olarak, su basıncı ve sıcaklığı doğrudan tabanca üzerinde veya yüksek basınçlı makine üzerinden ayarlanabilir olmalıdır. Böylece kirin türüne göre yıkama parametreleri kolayca değiştirilir; özellikle yağlı ve gresli kirler, su sıcaklığı artırılarak daha hızlı ve etkili şekilde temizlenebilir.

    Gerektiğinde: Temizlik kimyasalları

    Çok inatçı kirlerde ek olarak yıkama kimyasalları kullanılır. Özellikle güçlü alkali temizleyiciler, yağlı ve gresli zorlu kirler için uygundur. Asidik temizleyiciler ise kireç veya harç gibi mineral kaynaklı kirlerde kullanılır.

    Kullanılan yıkama kimyasalları hiçbir şekilde yağ tutucu veya koalesans ayırıcının (yağ-su ayırıcı sistemin) çalışmasını etkilememelidir.

    Parça temizliğinde ergonomi

    Ergonomics for parts cleaning

    Parça yıkamada ister sabit ister mobil yüksek basınçlı makine kullanılsın, kullanılan ekipman ve aksesuarların ergonomisine dikkat edilmelidir. Aşırı ve sürekli zorlanmaya bağlı fiziksel yaralanmalar bu sayede önlenebilir. Aynı şekilde, yorgunluğun artmasına bağlı hata yapma riski ve buna bağlı iş kazaları da azaltılır.

    Yüksek basınç tabancası seçilirken ergonomik modeller tercih edilmelidir. Örneğin, yüksek basınçlı suyun geri tepme kuvvetini kullanarak tetik ve güvenlik mekanizmasını çalıştırmak için gereken kuvveti minimuma indiren modeller kullanım kolaylığı sağlar. Hortumun otomatik toplanmasını sağlayan makaralar da oldukça faydalıdır. Bu sistemler hortumun sarılıp açılmasını ortadan kaldırarak hem takılma riskini azaltır hem de daha verimli çalışma imkânı sunar. Özellikle hızlı bağlantı sistemlerine sahip makaralar, tabanca ve aparat değişim süresini de önemli ölçüde kısaltır.

    “Yıkama sehpası” da parça temizliğinde önemli bir iş kolaylaştırıcıdır. Parçaların sabitlenmesini sağlayarak yıkama sırasında hareket etmelerini engeller. İyi tasarlanmış yıkama sehpaları yükseklik ayarlı olabilir ve böylece kullanıcıya uygun çalışma yüksekliği sağlanır.

    Tavan bom sistemleri de özellikle yıkama sehpası üzerinde kullanıldığında çalışma güvenliğini ve ergonomiyi artırır. Hortumu yukarıdan merkezî bir noktadan yönlendirerek parçanın etrafında taşımayı ortadan kaldırır ve ağır hortumların çekilmesini veya taşınmasını gereksiz hale getirir.

    Kuru buzla parça temizliği

    Kuru buzla temizleme, farklı malzemeler üzerindeki inatçı kirleri nazikçe gidermek için kullanılabilen etkili bir partikül püskürtme yöntemidir. Son yıllarda özellikle otomotiv servisleri ve araç yenileme atölyelerinde, karmaşık ve hassas parçaların temizliğinde kendini kanıtlamıştır. Bu nedenle, araçlardaki döşeme temizliğinden motor bölmesi temizliğine ve klasik araç restorasyon çalışmalarına kadar birçok alanda giderek daha sık kullanılmaktadır.

    Bu teknolojinin en önemli avantajı, temizlik sonrasında atık su, kimyasal veya herhangi bir kalıntı bırakmamasıdır.

    Parts cleaning with dry ice

    Kuru buz nasıl kullanılır?

    Kuru buzla temizlik, geleneksel kumlama yöntemlerine benzer ancak çok daha nazik bir işlemdir. Kuru buz temizleme makinesinde kullanılan 1–4 mm boyutundaki kuru buz tanecikleri bir haznede tutulur. Uygulama sırasında bu tanecikler bir dozaj ünitesi yardımıyla tabanca ve nozul kısmına iletilir ve basınçlı hava ile yaklaşık 150 m/s hıza kadar hızlandırılır. Püskürtme gücü, 0,7 ile 10 bar arasında ayarlanabilen hava basıncı ve değiştirilebilir yüksek performanslı nozullar sayesinde kontrol edilebilir.

    Kuru buz parçacıkları yüzeye çarptığında, -79 °C’lik aşırı soğutma etkisiyle kir tabakası hızla büzülür, sertleşir ve kırılgan hale gelir. Bu durum yüzeyde termal gerilim oluşturur ve kir ya da kaplama yüzeyden ayrılır. Ardından gelen parçacıkların darbesiyle bu tabaka mekanik olarak da sökülür.

    Aynı anda kuru buz (CO₂) gaz haline geçer ve hacmi yaklaşık 400 kat artar. Bu ani genleşme de kirin yüzeyden kopmasına yardımcı olur. Temizlik işlemi bittikten sonra geriye sadece sökülen kir kalır. Bu kalıntı kuru halde olduğu için kolayca süpürülerek toplanabilir ve uygun şekilde atık olarak bertaraf edilebilir.

    Kuru buzla temizlemede farklı uygulama seçenekleri

    Kuru buzla temizleme sırasında yüzey ıslanmadığı için, motor parçaları veya elektrikli bileşenler gibi parçaların sökülmesine ya da ayrıca korunmasına gerek kalmaz. Bu da hem iş süresini kısaltır hem de maliyetleri düşürür. Doğru kullanıldığında, bazı kumlama yöntemlerinde görülebilen yüzey hasarlarına yol açmaz. Bu sayede kumlamadan sonra gereken pahalı yüzey işlemlerine de ihtiyaç kalmaz.

    Ayrıca kuru buzla temizlik, doğru uygulandığında termal deformasyonu da önler; çünkü yüzey yalnızca yaklaşık 5 °C’ye kadar soğur ve hiçbir zaman 20 °C’nin üzerine çıkmaz.

    Kuru buzla temizlik, daha önce çok zor ya da çok zaman alan bazı işlemler için de etkili bir çözüm sunar. Sakız kalıntılarının veya yağ lekelerinin temizlenmesi buna örnek olarak verilebilir. Araç bakımında özellikle torpido, halı, panel ve motor içi gibi alanların derinlemesine ve hijyenik şekilde temizlenmesini sağlar.

    Sıkı bir organizasyon

    Bu yöntem kullanımı kolay olsa da, kuru buzla temizlikte en önemli nokta malzemenin taze olmasıdır. Aksi halde temizlik performansı düşer ve kuru buz hızla gazlaşarak etkisini kaybeder. Uygun soğuk taşıma kutularında saklansa bile kuru buz yalnızca birkaç gün dayanır. Bu nedenle, üretimden hemen sonra kullanıma hazır şekilde teslim edilen kuru buzun gecikmeden tüketilmesi gerekir. Bu yüzden oto servislerde iş planı, parça temizliğinin aksamaması ve kalite kaybı yaşanmaması için buna göre düzenlenmelidir.

    Yepyeni çözümler

    Ancak günümüzde, temizlik sırasında gerekli olan kuru buzu kendi üretebilen makineler de bulunmaktadır. Bu sistemler için temelde iki şey yeterlidir: hammadde olarak sıvı CO₂ (makine üzerindeki tüpte kayıpsız şekilde depolanabilir) ve güçlü bir kompresörle sağlanan basınçlı hava. Bu yüzden bu makineler, her ölçekteki oto servislerde rahatlıkla kullanılabilecek uygun bir çözümdür.

    Kuru buzla temizlik uygulamasını öğrenmek

    Kuru buzla temizlik kullanımı oldukça basit olsa ve eğitimlerde hızlıca öğrenilebilse de, dikkat edilmesi gereken bazı sağlık ve güvenlik riskleri vardır. Öncelikle operatörün, uçuşan kir parçacıklarına karşı kapalı koruyucu tulum ve vizörlü bir kask kullanması gerekir. Bunun yanında işitme koruması da büyük önem taşır. Çünkü yüksek basınçlı hava akışı ve CO₂’nin gaz haline geçmesi sırasında oldukça yüksek bir gürültü oluşur. Bu nedenle kuru buzla temizlik açık alanda yapılmamalıdır; çevredeki binalar ciddi şekilde gürültüden etkilenebilir. İdeal olan, bu işlemin ses yalıtımlı ve iyi havalandırılmış özel alanlarda yapılmasıdır.

    Çevreyi koruma

    Kuru buzla temizlik için yapılan ek yatırım, özellikle yüksek atık su ücretleri ödeyen servisler için avantajlı olabilir. Çünkü bu yöntemde neredeyse hiç atık su oluşmaz ve bu da yağ ayırıcı ve koalesans filtre sistemlerinin bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Sonuç olarak, kuru buzla temizlik çevreye diğer birçok yönteme göre daha az zarar verir. Ayrıca temizlikte kullanılan CO₂, kimya endüstrisi veya enerji santrallerinde oluşan bir yan ürün olduğu için ayrıca üretilmesine gerek yoktur.

    Car workshop dry ice blasting

    Kuru buzla temizleme

    Kuru buzla temizleme, farklı yüzeylerdeki inatçı kir ve kaplamaları gidermek için kullanılan etkili bir partikül püskürtme yöntemidir. Otomotiv servisleri ve araç yenileme atölyelerinde özellikle karmaşık ve hassas yüzeylerde kendini kanıtlamıştır. Araç içi döşeme temizliğinden motor bölmesine, klasik araç restorasyon çalışmalarına kadar birçok alanda başarıyla kullanılır. Bu teknolojinin en önemli avantajı, temizlik sonrası hiçbir kalıntı bırakmamasıdır. Yani atık su, kimyasal ya da başka bir temizleme maddesi kalıntısı oluşmaz.

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    Parça yıkama sistemleri ve temizleyiciler

    Yüksek basınçlı yıkama makineleri ve kuru buzla temizlemenin yanı sıra, parça yıkama sistemleri ve temizleyiciler de oto servislerde motor, şanzıman ve aktarma organı parçalarının temizliğinde kendini kanıtlamıştır. Bu makinelerde, manuel parça temizleyiciler ile otomatik parça yıkama sistemleri arasında bir ayrım yapılır.

    Manuel parça yıkama

    Manuel makineler, kapalı devre çalışan temizlik kimyasallı yıkama kazanlarından oluşur. Makine çalıştırıldıktan sonra temizlik sıvısı, elektrikli bir pompa yardımıyla hortuma bağlı yıkama fırçasına iletilir ve böylece kirli, yağlı motor ve şanzıman parçaları kolayca temizlenebilir. Kirli parça, bu sıvıyla dolu fırça kullanılarak manuel olarak temizlenir. Daha sonra sıvı yıkama kazanına geri akar, bir filtreden geçer ve yeniden fırçaya pompalanarak tekrar kullanılır. Parça temizlendikten sonra birkaç dakika kazanda bekletilerek süzülmeye bırakılabilir ve ardından doğrudan montaja hazır hale gelir.

    Bu sistemin en büyük avantajı, temizlik kimyasalının çok az kayıpla kullanılmasıdır. Sadece buharlaşma kaynaklı küçük kayıplar olur ve bu da zaman zaman ekleme yapılarak kolayca telafi edilebilir. Temizlik işlemi ihtiyaca göre yapılabilir. Ayrıca küçük parçaların temizliği için özel yıkama sepetleri ve açılı küçük fırçalar da kullanılabilir. Bazı modellerde “musluk fonksiyonu” bulunur; bu sayede yıkama sıvısı fırça yerine ayarlanabilir bir musluktan akar. Bu da en küçük parçaların bile rahatça temizlenmesini sağlar.

    Biological parts cleaners

    Biyolojik parça temizleyiciler

    Yıkama sıklığına bağlı olarak, parça yıkama sistemlerinde kullanılan temizlik sıvısının düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Bu hem maliyetli hem de zahmetli bir işlemdir; çünkü bazı durumlarda 100 litreye kadar temizlik sıvısının atılması ve uygun şekilde imha edilmesi gerekir.

    Modern parça yıkama sistemlerinde ise temizlik sıvısı, sistemin depolama tankında gece boyunca biyolojik olarak temizlenir ve yeniden kullanıma hazırlanır. Bu süreçte kirlenmiş sıvı, yıkama kazanının altındaki özel bir filtre katmanından geçirilir. Bu filtre üzerinde bulunan özel bakteriler, yağ ve gres kalıntılarını enzimler aracılığıyla parçalayarak temizler. Yaklaşık 12 saat içinde temizlik sıvısı yeniden kullanılabilir hale gelir.

    Tank içinde yer alan otomatik ısıtma sistemi bu süreci daha da hızlandırır. Aynı zamanda ılık temizlik sıvısı, kirli parçalardaki yağ, gres ve mum kalıntılarını çok daha hızlı çözer. Biyolojik temizlik döngüsüne sahip mobil parça yıkama istasyonları, ara sıra parça temizliği yapan küçük servisler için ideal bir çözümdür. Tekerlekli yapıları sayesinde atölye içinde ihtiyaç duyulan her noktada kullanılabilir. Ayrıca düşük bakım maliyetleriyle de öne çıkar.

    Automatic parts washing

    Otomatik parça yıkama

    Yoğun araç kabulü olan büyük oto servislerde parça temizliğinin hızlı ve verimli yapılması gerekir. Otomatik parça yıkama sistemleri, onarım süreçlerinde gerekli iş hızına ulaşılmasına yardımcı olur. Manuel yıkamada olduğu gibi, temizlenecek parçalar önce bir yıkama sepetine yerleştirilir. Ardından yıkama kazanı kapatılarak tamamen kapalı hale getirilir ve temizlik işlemi başlatılır.

    Bir bulaşık makinesine benzer şekilde, parçalar döner yüksek basınçlı nozullar ve özel temizlik kimyasalları ile yıkanır. Bazı sistemlerde ise yıkama sepeti sabit nozullar üzerinde döndürülür. Sistemin tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak sıcaklık, nozul basıncı ve yıkama süresi programlar üzerinden ayarlanabilir. Çok inatçı kirlerde, 80 °C’ye kadar çıkan yüksek sıcaklıklarla birlikte özel temizlik kimyasalları da kullanılır.

    Her türlü kir için evrensel veya özel temizlik ürünleri mevcuttur. Yanlış kullanım veya aşırı dozajı önlemek için bu kimyasalların sistem üzerinden mümkün olduğunca kolay ve kontrollü şekilde ayarlanabilmesi önemlidir.

    Otomatik parça yıkamanın avantajları:

    Büyük otomatik parça yıkama sistemleri, tek bir yıkama döngüsünde 100 kilogramın üzerinde parçayı temizleyebilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca düşük yükleme seviyesi sayesinde çalışanlar için ergonomik bir kullanım sunar. Bu nedenle otomatik parça yıkama sistemleri oldukça verimlidir.

    Günde yüzlerce kilogram araç parçası yıkayan işletmeler için özellikle ekonomik bir çözümdür. Bununla birlikte, temizlik sıvısının düzenli olarak değiştirilmesi ve filtrelerin yenilenmesi, tank temizliği gibi bakım işlemleri amortisman hesabında dikkate alınması gereken önemli noktalardır.

    Temizlik sıvısının ömrünü uzatmak için bazı parça yıkama makineleri “yağ sıyırıcı (skimmer)” ile donatılabilir. Bu sistem, temizlik sıvısının yüzeyinde biriken yağı alarak yağ toplama haznesine aktarır. Böylece ayrıştırılan yağ çok daha küçük miktarlarda imha edilir.

    Ultrasonik parça temizliği

    Ultrasonik temizlik, parça yıkamada çevre dostu ve etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde kirli parçalar ılık bir temizlik sıvısının içine konur ve yüksek frekanslı ses dalgalarıyla temizlenir. Sıvı içinde oluşan çok küçük kabarcıklar patladığında, kir yüzeyden nazikçe sökülür. Böylece parçaya zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlanır.

    Genelde sert kimyasallar kullanılmaz. Ancak bazı durumlarda temizlik gücünü artırmak için özel katkı maddeleri eklenebilir. Isıtmalı sistemlerde temizlik daha hızlı gerçekleşir. Bu da yoğun çalışan servisler için avantaj sağlar. Büyük ultrasonik sistemler motor parçaları ve jantlar gibi büyük parçaları temizleyebilir. Bu makinelerde parçalar genellikle bir kaldırma sistemiyle tanka indirilir ve işlemden sonra tekrar çıkarılır.

    Temizlik sıvısı yaklaşık 400 yıkamaya kadar kullanılabilir. Yine de işlemden sonra parçaların temiz suyla durulanması önerilir. Küçük ultrasonik cihazlar ise özellikle küçük parçaların temizliğinde kullanılır. Enjektörler, karbüratör parçaları ve yağlı el aletleri için oldukça pratiktir ve iş güvenliğini artırır.

    Uygulama alanınıza uygun ürünler

    Hot water high-pressure cleaners

    Sıcak su yüksek basınçlı temizlik makineleri

    Mobile high-pressure cleaners

    Taşınabilir yüksek basınçlı temizlik makineleri

    Stationary high-pressure cleaners

    Sabit yüksek basınçlı yıkama makineleri

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    Kuru buzlu temizlik makineleri