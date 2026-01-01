Otomatik Araç Yıkama Sistemleri ile Maliyetleri Düşürün | Kärcher

Eğer sistem öncelikli olarak şirketin kendi yıkama ihtiyaçları için kullanılacaksa, oto galerilerinde boyut ve teknik tasarım yeni ve ikinci el araç satış rakamlarına bağlıdır. Servisler için ise bu faktörler, müşteri araçlarının servis giriş çıkış sayısına göre belirlenir.

İpucu: Her iki durumda da kârlılık hesaplanırken çevredeki mevcut dış yıkama hizmetlerinin varlığı mutlaka dikkate alınmalıdır.