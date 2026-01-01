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    Otomatik Araç Yıkama Sistemleri ile Maliyetleri Düşürün | Kärcher

    Otomatik Araç Yıkama Sistemleri ile Maliyetleri Düşürün

    Araçlarının temiz olması birçok araç sahibi için önceliklidir. Bu nedenle araç sahipleri, araçlarını yıkayabilecekleri ve bakım işlemlerini yapabilecekleri noktaları düzenli olarak ziyaret eder. Buna bağlı olarak otomatik araç yıkama sistemleri, servisler, akaryakıt istasyonları ve oto galerileri için kârlı bir ek gelir fırsatı sunabilir. Araç yıkama merkezleri de ekonomik ve çevre dostu sistemlerin kurulmasından fayda sağlar.

    A safe way to start in the wash system business

    Araç yıkama sistemi işine kârlı bir başlangıç yapmanın yolu

    Otomatik araç yıkama sistemleri, servisler, oto galerileri, araç yıkama tesisleri ve akaryakıt istasyonları için kârlı bir temizlik çözümü sunabilir. Ancak sistemin boyutu ve donanımı, hedef kitleye ve günlük yıkanan araç sayısına göre doğru şekilde planlanmalıdır. Eğer otomatik araç yıkama sistemi bir işletme modeli olarak kurulacaksa, mutlaka detaylı bir saha analizi yapılmalıdır.

    İlk olarak, yıkama sisteminin şirket içinde mi kullanılacağı yoksa bir hizmet işletmesi olarak mı işletileceğine karar verilmelidir

    Otomatik araç yıkama sistemi satın alırken en önemli konulardan biri kârlılıktır. Öncelikle sistemin yalnızca şirketin kendi araçlarını yıkamak için mi yoksa ek olarak bir hizmet işletmesi olarak mı kullanılacağı belirlenmelidir.

    Cost-effectiveness of gantry car washes CCB3

    Şirketin kendi yıkama ihtiyaçları için

    Eğer sistem öncelikli olarak şirketin kendi yıkama ihtiyaçları için kullanılacaksa, oto galerilerinde boyut ve teknik tasarım yeni ve ikinci el araç satış rakamlarına bağlıdır. Servisler için ise bu faktörler, müşteri araçlarının servis giriş çıkış sayısına göre belirlenir.

    İpucu: Her iki durumda da kârlılık hesaplanırken çevredeki mevcut dış yıkama hizmetlerinin varlığı mutlaka dikkate alınmalıdır.

    Cost-effectiveness of filling station gantry car washes

    Hizmet olarak temizlik

    Hizmet olarak yıkama işletmelerinde, kârlılık ve seçilecek yıkama sistemi türü öncelikle beklenen araç yıkama sayısına bağlıdır. Bunu belirlemek için detaylı bir saha analizi yapılması gerekir.

    Kârlı bir temizlik işletmesi için detaylı saha analizi

    Bir yıkama sistemi hizmet işletmesi olarak kullanılacaksa, sistemi ekonomik şekilde işletmek için detaylı bir analiz yapılması gerekir. Doğru lokasyonun seçilmesinin yanı sıra, yapısal ve teknik koşullar, finansman seçenekleri ve kârlılık değerlendirmesi de dikkatle ele alınmalıdır. Böylece en uygun sistem boyutu ve donanımı belirlenebilir.

    Contract cleaning

    1. Araç yoğunluğu, altyapı ve rekabet

    Araç geçiş sayısını tahmin edebilmek için öncelikle lokasyondaki trafik yoğunluğu, 10 kilometrelik bir yarıçap içindeki altyapı ve bölgesel rekabet analiz edilmelidir.

    Yoğun kullanılan lokasyonlar genellikle ana yolların üzerinde, alışveriş merkezlerinin yanında veya şehir merkezlerine yakın noktalardır. Ayrıca çevredeki kilometrekare başına düşen nüfus, bölgenin sosyal yapısı ile kayıtlı araç sayısı ve araç türleri de değerlendirilir. Bu bilgiler ilgili nüfus müdürlükleri, ruhsatlandırma birimleri ve trafik tescil kuruluşlarından temin edilebilir.

    Ancak bu verilerden elde edilen aylık ortalama yıkama sayısı, otomatik araç yıkama sistemi için maksimum kapasiteyle aynı anlama gelmez. Bu değer yalnızca ortalama bir referanstır ve kötü hava sonrası oluşan yoğunluklar veya operasyonel nedenlerle ortaya çıkan yığılmalar gibi pik dönemleri dikkate almaz.

    2. Yapısal ve teknik koşullar – imar izinleri, gürültü koruması, su geri kazanımı vb.

    Ardından yapısal ve teknik koşullar yerinde incelenmelidir.

    3. Bakım maliyetlerinin hesaplanması

    Bir yıkama sistemi planlanırken, yatırımın geri dönüşü açısından bakım maliyetleri kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Sunulan yıkama programlarının fiyatlandırması; ekipman bakım giderleri, kullanılan temizlik kimyasallarının maliyeti ve personel ücretleri dikkate alınarak kârlı olacak şekilde yapılmalıdır. Bu hesaba, örneğin yüksek basınçlı yıkama cihazının temizlik kimyasallarıyla birlikte kullanıldığı ön yıkama maliyetleri de dahildir.

    Calculation icon with calculator

    4. Finansman

    Son olarak, finansman türü de dikkate alınmalıdır. Klasik kredilere ek olarak, genellikle yıkama sisteminin hareketli tüm parçaları için leasing seçeneği de sunulur. Leasing, özellikle otomatik araç yıkama sistemlerinde parçaların düzenli olarak yenilenmesi veya güncellenmesi planlanıyorsa, satın almaya iyi bir alternatif olabilir; çünkü bu sayede daha az kredi kullanımı gerekir.

    Financing

    5. Güvenilir teknoloji ve üretici servis hizmeti

    Otomatik araç yıkama sistemleri satın alınırken işletmeciler mutlaka teknolojinin güvenilirliğine de dikkat etmelidir. Çünkü en iyi yıkama sistemi bile, teknik bir arıza nedeniyle birkaç gün çalışamaz hale gelirse gelir kaybına yol açar.

    Tüm elektrikli bileşenlerin güncel güvenlik standartlarına uygun olması idealdir. Kapalı enerji zincirleri, suya dayanıklı kumanda elemanları, kısa devre koruma sistemleri ve acil durdurma fonksiyonları günümüzde kalite standardı haline gelmiştir. Ayrıca üretici tarafından sağlanan profesyonel kullanım talimatları, kapsamlı bir kullanım kılavuzu ve anlaşılır teknik yapı da maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlar.

    Bu noktada üretici servis hizmeti de büyük önem taşır. Ülke genelinde yaygın servis noktaları, 24 saat içinde sahaya ulaşabilen servis teknisyenleri ve hızlı yedek parça temini, makinenin duruş süresini minimuma indirir. Bu hizmetler; bakım ve kontrol sözleşmeleri, çağrı hattı ve düzenli bilgilendirme hizmetleriyle desteklenir.

    Technology and service