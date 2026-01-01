Profesyonel Temizlik Makinesi Bakımı

Emiş barı, sürekli olarak kirli su, kum, yağ ve çamurla temas halindedir. Elle kolayca sökülüp tutucusundan çıkarılabilir. Daha sonra suyla durulanabilir ve gerektiğinde bez veya fırça ile temizlenebilir. Kauçuk sıyırıcıların aşınma ve çatlak açısından düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemlidir. Genellikle kauçuk sıyırıcılar çift taraflı kullanıma uygundur; her iki taraf da aşındıktan sonra yenisiyle değiştirilir. Sağlam kauçuk sıyırıcılar, iyi bir emiş performansı için temel gerekliliktir.

Zemin yıkama başlığı ise zemin yıkama makinelerinde ıslak temizlik işleminin ana unsurudur ve özel dikkat gerektirir. Disk fırçalı yıkama başlıklarında fırçalar, bir ayak pedalı yardımıyla fırça tablasından kolayca serbest bırakılabilir. Silindirik yıkama başlıklarında ise fırça tutucusu bir döner düğme ile aletsiz şekilde açılır ve fırçalar çıkarılabilir.

Özellikle silindirik yıkama başlıklarında yüksek devir (1.300 devire kadar) nedeniyle ambalaj bantları fırça kıllarına dolanarak fırçaya zarar verebilir. Ayrıca her temizlikten sonra kaba kir süpürücü haznesinin çıkarılıp boşaltılması gerekir; çünkü bu hazne keskin taş, kenarlı cisimler veya cam parçalarını toplar. Bunlar temizlenmezse, daha sonra zemin yıkama sırasında yüzeylerde çiziklere neden olabilir.