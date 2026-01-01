Profesyonel Temizlik Makinesi Bakımı

Eğer süpürücü benzinli veya dizel motorla çalışıyorsa, yağ seviyesi ve hava filtresi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca lastik basıncı da önemlidir; basınç düşükse süpürme ünitesi zemine fazla yaklaşır ve zarar görebilir. Bu durum aynı zamanda süpürme performansını da olumsuz etkiler. Kir haznesinin üzerindeki filtre elemanları, ince tozları gidermek ve makinenin zarar görmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir. Bu işlem ya manuel olarak ya da motor kontrollü bir sıyırıcı sistemiyle yapılır. Daha modern makinelerde ise bu süreç otomatik filtre temizleme teknolojisi ile gerçekleştirilir.
Bunun yanında filtre, düzenli olarak ıslak ve kuru süpürge ile temizlenmelidir. Polyester kaplamalı filtreler ise yıkanabilir. Ancak filtre kesinlikle basınçlı hava ile temizlenmemelidir; çünkü açığa çıkan toz partikülleri sağlığa zararlıdır ve filtre elemanlarına da zarar vererek işlevini kaybetmesine neden olabilir. Yüksek basınçlı temizlik de filtre lamellerine zarar verebileceği için önerilmez.
Son olarak makinenin süpürme fırçası, tıpkı zemin yıkama makinelerindeki fırçalama ünitesi gibi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ambalaj malzemeleri veya bantlar fırçaya dolanırsa çıkarılmalı ya da kesilerek temizlenmelidir. Süpürme fırçası, özellikle kilit parke, agregalı beton veya asfalt gibi zeminlerde daha hızlı aşınır.
İyi bir süpürme sonucu elde etmek için süpürme ayarının bazı modellerde yeniden yapılması gerekir. Ayar çok aşağıda olursa fırça hızlı aşınır, çok yukarıda olursa ise temizlik performansı düşer.