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    Profesyonel Temizlik Makinesi Bakımı | Kärcher

    Profesyonel Temizlik Makinesi Bakımı

    Gün be gün, vakumlu süpürücüler ve zemin yıkama makineleri; süpermarketler, endüstriyel tesisler, depolar veya otellerin temiz kalmasını sağlar. Büyük miktarda kiri toplar, iyi bir ilk izlenim oluşturur, hijyenin korunmasına katkı sunar, değer kaybını önler ve kayma risklerini azaltır. Profesyonel temizlik makinelerinin en yüksek performansta çalışabilmesi ve kullanım ömrünün uzatılabilmesi için, iş bitiminde sadece kir haznesini boşaltmak yeterli değildir. İşte profesyonel temizlik makinelerinin bakımı için bir rehber.

    Commercial cleaning machine care

    Bilmeniz gerekenler: Zemin yıkama ve kurutma makineleri

    Fırçalama üniteleri, lastik sıyırıcılar, emiş hortumları ve kir tankları gibi zemin yıkama ve kurutma makinelerinin tüm parçaları sürekli kirli suyla temas eder. Sistemde kalan kir kalıntıları zamanla birikerek kötü kokulara neden olabilir. Uzun vadede ise çeşitli teknik arızalara yol açabilir. Bunu önlemek için makinelerin düzenli bakımı yapılmalı ve her kullanım sonrası kontrol edilmesi gerekir. Bu sayede hem performans korunur hem de makinenin kullanım ömrü uzar.

    Planlı ve düzenli ilerlemek işleri kolaylaştırır

    Lift the brush head

    Öncelikle fırça başlığını ve emiş barını kaldırın, böylece fırçalar ve lastik sıyırıcılar yükten kurtulur ve temizliğe uygun hale gelir.

    Empty the waste water tank

    Kirli su daha sonra tahliye hortumu aracılığıyla gidere boşaltılır. Hortumun ucu sıkılarak su akışı ölçülebilir veya kontrol edilebilir.

    Empty coarse dirt filter

    Zemin yıkama ve kurutma makinesinin üfleme ünitesinin üzerinde, temizlenmesi gereken bir tiftik filtresi bulunur. Aynı şekilde kirli su tankının girişindeki kaba kir süzgeci de düzenli olarak temizlenmelidir. Bu parçalar; tahta parçaları, karton kalıntıları veya yaprak gibi iri kirleri tutarak fanın zarar görmesini ve tank içindeki giderin tıkanmasını önler.

    Flush the suction port

    Filtre ve süzgeç temizlendikten sonra, emiş ağzı ve arkasındaki emiş hortumu, emiş barına doğru temiz suyla iyice durulanır.

    Kir haznesi ve kapağı da iyice yıkanmalıdır. Burada çoğu zaman gözden kaçan önemli bir detay, kapaktaki kauçuk kıvrımdır. Hazne kapatılırken bu kauçuk parça, içinde kir olmadığında ve hasar görmediğinde gerekli vakumu oluşturabilir. Ancak bu vakum, tüm sistemin sızdırmaz çalışması ve iyi bir temizlik sonucu elde edilmesi için gereklidir. Ayrıca kir haznesinin belirli aralıklarla bir bez ya da fırça ve uygun bir temizlik maddesi ile temizlenmesi, duvarlarında biriken yağ ve kirin çözülmesine yardımcı olur. Park konumundayken kapağın açık bırakılması ise haznenin tamamen kurumasını sağlar ve kötü koku oluşumunu önler.

    Waste water cover in park position

    Emiş barı ve fırçalama ünitesinin kontrol edilmesi

    Cleaning the suction beam

    Emiş barı, sürekli olarak kirli su, kum, yağ ve çamurla temas halindedir. Elle kolayca sökülüp tutucusundan çıkarılabilir. Daha sonra suyla durulanabilir ve gerektiğinde bez veya fırça ile temizlenebilir. Kauçuk sıyırıcıların aşınma ve çatlak açısından düzenli olarak kontrol edilmesi çok önemlidir. Genellikle kauçuk sıyırıcılar çift taraflı kullanıma uygundur; her iki taraf da aşındıktan sonra yenisiyle değiştirilir. Sağlam kauçuk sıyırıcılar, iyi bir emiş performansı için temel gerekliliktir.

    Zemin yıkama başlığı ise zemin yıkama makinelerinde ıslak temizlik işleminin ana unsurudur ve özel dikkat gerektirir. Disk fırçalı yıkama başlıklarında fırçalar, bir ayak pedalı yardımıyla fırça tablasından kolayca serbest bırakılabilir. Silindirik yıkama başlıklarında ise fırça tutucusu bir döner düğme ile aletsiz şekilde açılır ve fırçalar çıkarılabilir.

    Özellikle silindirik yıkama başlıklarında yüksek devir (1.300 devire kadar) nedeniyle ambalaj bantları fırça kıllarına dolanarak fırçaya zarar verebilir. Ayrıca her temizlikten sonra kaba kir süpürücü haznesinin çıkarılıp boşaltılması gerekir; çünkü bu hazne keskin taş, kenarlı cisimler veya cam parçalarını toplar. Bunlar temizlenmezse, daha sonra zemin yıkama sırasında yüzeylerde çiziklere neden olabilir.

    Vakumlu süpürücü dayanıklılığı

    Eğer süpürücü benzinli veya dizel motorla çalışıyorsa, yağ seviyesi ve hava filtresi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca lastik basıncı da önemlidir; basınç düşükse süpürme ünitesi zemine fazla yaklaşır ve zarar görebilir. Bu durum aynı zamanda süpürme performansını da olumsuz etkiler. Kir haznesinin üzerindeki filtre elemanları, ince tozları gidermek ve makinenin zarar görmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir. Bu işlem ya manuel olarak ya da motor kontrollü bir sıyırıcı sistemiyle yapılır. Daha modern makinelerde ise bu süreç otomatik filtre temizleme teknolojisi ile gerçekleştirilir.

    Bunun yanında filtre, düzenli olarak ıslak ve kuru süpürge ile temizlenmelidir. Polyester kaplamalı filtreler ise yıkanabilir. Ancak filtre kesinlikle basınçlı hava ile temizlenmemelidir; çünkü açığa çıkan toz partikülleri sağlığa zararlıdır ve filtre elemanlarına da zarar vererek işlevini kaybetmesine neden olabilir. Yüksek basınçlı temizlik de filtre lamellerine zarar verebileceği için önerilmez.

    Son olarak makinenin süpürme fırçası, tıpkı zemin yıkama makinelerindeki fırçalama ünitesi gibi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ambalaj malzemeleri veya bantlar fırçaya dolanırsa çıkarılmalı ya da kesilerek temizlenmelidir. Süpürme fırçası, özellikle kilit parke, agregalı beton veya asfalt gibi zeminlerde daha hızlı aşınır.

    İyi bir süpürme sonucu elde etmek için süpürme ayarının bazı modellerde yeniden yapılması gerekir. Ayar çok aşağıda olursa fırça hızlı aşınır, çok yukarıda olursa ise temizlik performansı düşer.

    Washable polyester filtre

    Çekiş aküleri hakkında her şey

    Charge device

    Sisteme bağlı olarak, 40 litre ve üzeri kapasiteye sahip büyük zemin yıkama makineleri ve süpürücülerde bakımsız veya düşük bakım gerektiren çekiş aküleri kullanılır. Her iki türde de öncelikle akülerin üzerindeki toz ve kir temizlenmelidir; bu, sızıntı ve teknik hasarların önlenmesine yardımcı olur.

    Çekiş aküleri en verimli performansını yaklaşık 20 °C sıcaklıkta gösterir. Ortam sıcaklığı 40 °C’nin üzerine çıktığında veya 5 °C’nin altına düştüğünde performans belirgin şekilde düşer. Tam dolum için 12 ila 14 saatlik bir şarj süresi gerekir ve şarj işlemi tamamen otomatik olarak gerçekleşir. Makine anahtarla kapatılıp şarja bağlandığında, şarj cihazı akünün durumunu kontrol eder ve uygun akım ile şarj eder. Akü dolduğunda şarj otomatik olarak durur ve yalnızca dengeleme devam eder.

    Düşük bakım gerektiren akülerde ise biraz daha fazla kontrol gerekir. Kontrol penceresindeki akü seviyeleri haftada en az bir kez kontrol edilmelidir. Şamandıra neredeyse görüntü seviyesindeyse aküde yeterli su vardır. Daha aşağıdaysa damıtılmış su eklenmelidir. Daha büyük akülerde bu işlem merkezi dolum sistemi ile yapılır. Su bidonunun dolum noktasından en az üç metre yukarıda konumlandırılması gerekir; böylece su hortumdan doğal şekilde akarak hava kabarcığı oluşması önlenir. Bu dolum işleminin şarjdan sonra yapılması önemlidir, aksi halde asit taşabilir ve makineye zarar verebilir.

    Temizlik içten gelir, dışa da yansır

    Bu genel bakış, temizlik sağlayan makinelerin bile görevlerini doğru şekilde yerine getirebilmesi için bakım ve özen gerektirdiğini gösteriyor. Son olarak, kirli temizlik makinelerinin olumsuz bir izlenim yarattığını unutmamak gerekir. Bu nedenle, makinelerin hem iyi çalışmasını hem de iyi görünmesini sağlamak için dış yüzeylerinin düzenli olarak temizlenmesi oldukça önemlidir.

    Uygulama alanınıza uygun ürünler

    Kärcher: Wet/dry vacuum cleaners

    Islak ve kuru süpürgeler

    Kärcher: Manual cleaning equipment

    Manuel temizlik ekipmanı

    Kärcher: Hose

    Hortum