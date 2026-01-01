Self Servis Oto Yıkama Nasıl Kurulur? | Kärcher

Uygun lokasyon belirlendikten sonra, mevcut alanın en verimli şekilde nasıl kullanılacağı planlanmalıdır. Örneğin, ideal yıkama alanı sayısı doğru şekilde belirlenmelidir. Her bir yıkama alanı için yaklaşık 30 metrekarelik bir alana ihtiyaç vardır. Buna ek olarak teknik alan (makine dairesi) için de yaklaşık 30 metrekarelik ekstra bir alan gereklidir.

Üç yıkama alanı ve vakum alanları bulunan bir tesis için toplamda en az 1500 metrekarelik bir alan önerilir. Ayrıca giriş ve çıkış alanları da planlamaya dahil edilmelidir. Araçların yıkama alanına bir taraftan girip diğer taraftan çıkabildiği geçişli sistemlerin kullanılması tavsiye edilir.