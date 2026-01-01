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    Self Servis Oto Yıkama Nasıl Kurulur? | Kärcher

    Self Servis Oto Yıkama Nasıl Kurulur?

    İster tek alanlı bir sistem ister bir araç yıkama parkı olsun, self-servis araç yıkama sistemine yatırım yapmak; doğru lokasyonun seçilmesinden maliyet hesaplamalarına, tesisin boyutu ve donanımına kadar iyi bir planlama gerektirir. Aşağıda, işletmecilerin ihtiyaçlarına uygun kârlı bir çözüm bulabilmeleri için dikkate almaları gereken faktörlere genel bir bakış sunulmaktadır.

    Kärcher self-service wash systems

    Self-servis araç yıkama işine girmeyi planlayan herkes, önceden lokasyon, maliyet ve kârlılık hakkında genel bir değerlendirme yapmalıdır. Deneyimli sistem işletmecileri, planlama sürecinde yatırımcılara danışmanlık sağlayabilir.

    Doğru alanı bulmak

    Self-servis araç yıkama sistemleri için ideal bir lokasyon, örneğin yapı market veya süpermarket yakınında bulunan, yoğun ziyaret edilen bir sanayi bölgesidir; bu tür noktalar yüksek müşteri trafiği sağlar. Seçilecek bölgedeki nüfus sayısı tek başına belirleyici değildir. Asıl önemli olan, çevrede kayıtlı araç sayısıdır. Genel olarak hizmet alanı, lokasyon çevresinde yaklaşık 5 ila 10 kilometrelik bir bölge olarak kabul edilir. Ayrıca yer seçimi yapılırken rekabet durumu da mutlaka dikkate alınmalıdır; yakın çevrede kaç adet araç yıkama sistemi bulunduğu analiz edilmelidir.

    Correct choice of location for self-service wash systems

    Lokasyon planlaması

    Uygun lokasyon belirlendikten sonra, mevcut alanın en verimli şekilde nasıl kullanılacağı planlanmalıdır. Örneğin, ideal yıkama alanı sayısı doğru şekilde belirlenmelidir. Her bir yıkama alanı için yaklaşık 30 metrekarelik bir alana ihtiyaç vardır. Buna ek olarak teknik alan (makine dairesi) için de yaklaşık 30 metrekarelik ekstra bir alan gereklidir.

    Üç yıkama alanı ve vakum alanları bulunan bir tesis için toplamda en az 1500 metrekarelik bir alan önerilir. Ayrıca giriş ve çıkış alanları da planlamaya dahil edilmelidir. Araçların yıkama alanına bir taraftan girip diğer taraftan çıkabildiği geçişli sistemlerin kullanılması tavsiye edilir.

    Planning areas for self-service washing station
    Compact self-service wash systems where space is limited

    Sınırlı alanda hizmet: Kompakt self-servis araç yıkama sistemleri

    Sınırlı alanlara sahip lokasyonlar için kompakt ve isteğe göre yapılandırılabilen tek veya çift yıkama alanlı sistemler uygundur. Bu sistemler, minimum alanda eksiksiz bir self-servis araç yıkama kurulumu yapılmasına imkân tanır. Akaryakıt istasyonları için bu tür tesisler kârlı bir ek gelir kaynağı oluşturur.

    Yatırım ve işletme maliyetlerine genel bakış

    Self-servis araç yıkama sistemleri için gerekli yatırım miktarı birçok faktöre bağlıdır. Bunlar arasında lokasyon seçimi, olası inşaat çalışmaları ve tesisin büyüklüğü yer alır. Potansiyel analiz kapsamında bu konular, üretici ve müşteri tarafından duruma özel olarak detaylı şekilde değerlendirilir.

    Maliyetler açısından sabit maliyetler (arsa veya personel giderleri gibi) ile işletmeye bağlı değişken maliyetler birbirinden ayrılmalıdır. Değişken maliyetler ise su, elektrik, sarf malzemeleri, ısıtma, gaz ve atık bertarafı gibi giderleri kapsar.

    Investment and operating costs for a self-service wash system

    Sürdürülebilirlik ve self-servis araç yıkama sistemleri

    Self-servis araç yıkama sistemi kurulurken tesisin sürdürülebilir olması ve kaynakların verimli kullanılması büyük önem taşır. Maliyetleri düşürmenin yollarından biri, işletmenin kendi elektriğini üretmesini sağlayan güneş enerjisi sistemleridir.

    Bir diğer seçenek ise su tüketimini azaltmak için su geri kazanım sistemlerinin kullanılmasıdır. Bu sayede arıtılmış atık su veya yağmur suyu yeniden kullanılarak hem maliyetler düşürülür hem de su tasarrufu sağlanır.

    Sustainable self-service wash system

    Kârlı self-servis yıkama istasyonları: Ekipman ve program seçimi

    Self-servis yıkama alanı sayısı; lokasyona, mevcut alana ve elbette işletmecinin hedeflerine bağlıdır. Tüm ihtiyaçları karşılayabilmek için birçok üretici, self-servis alanlar için geniş kapsamlı modüler çözümler sunar. Tek alanlı yüksek basınçlı yıkama ünitesinden araç yıkama parkına kadar farklı gereksinimlere uygun doğru çözümün seçilmesi büyük önem taşır.

    Self-servis süpürge ve paspas temizleme ünitelerinin kurulumu ise kârlı bir ek gelir fırsatı sağlar.

    Equipment and programs for a self-service wash system
    Program selection for a self-service wash system

    Program seçimi

    Beklenen yıkama sayısı birçok faktöre bağlıdır. Bunlardan en önemlilerinden biri, müşterilere sunulan yıkama programlarıdır. Self-servis yıkama sistemlerinde genellikle geniş bir program seçeneği bulunur; jant veya böcekler için ön püskürtme programlarının yanı sıra yüksek basınçlı yıkama ve fırça ile yıkama temel seçenekler arasındadır.

    Buna ek olarak, leke bırakmadan kurutma sağlayan osmoz suyu ile durulama programları da sunulabilir. Programların kontrol paneli üzerinde kullanıcıya kolay anlaşılır şekilde düzenlenmesi ve adım adım yıkama akışı için öneriler sunulması, hem müşterilerin işini kolaylaştırır hem de kullanım deneyimini iyileştirir.

    Time and prices for a self-service wash system

    Zamanlama ve fiyatlandırma

    Program seçiminin yanı sıra, bireysel yıkama programlarının süreleri ve maliyetleri de işletme için kârlı olacak şekilde belirlenmelidir. Yüksek basınçlı yıkama ve fırçalı yıkama için 120 saniyelik bir süre önerilir. Jant temizliği gibi programlarda ise 60 saniye yeterlidir.

    Payment systems for self-service wash systems

    Ödeme sistemi: Jetondan temassız ödemeye

    Self-servis yıkama alanlarında araç yıkama ücretini ödemek için farklı seçenekler bulunur: madeni para, kartla ödeme, şirketlere özel yıkama kartları veya mobil ödeme gibi. Ancak günümüzde temassız ve nakitsiz ödeme yöntemleri açıkça öne çıkan trend haline gelmiştir. Bu nedenle jeton sistemlerinin yanı sıra harici ödeme sistemleri de çoğu zaman entegre edilebilir.

    RFID (müşteri kartları) veya banka/kredi kartı ile ödeme mümkündür. Nakit kullanmayan sistemler çoğunlukla sonradan da kolayca sisteme eklenebilir.

    Nakit gerektirmeyen ödeme çözümlerinin faydaları:

    İşletmeciler, müşterilerin yıkama alışkanlıklarına dair daha fazla veri toplayan dijital sistemlerden fayda sağlar. Merkezi verilerin değerlendirilmesi, her bir hizmet noktasının doluluk oranı ve ekonomik verimliliği hakkında net bir genel bakış sunar. Nakit kullanılmayan sistemler aynı zamanda hırsızlık riskini de azaltır. Müşteriler açısından ise avantajlar oldukça nettir. Ödeme süreci çok daha hızlı ve kolay hale gelir; bozuk para bulma ya da para üstü bekleme gibi durumlar ortadan kalkar.