Self Servis Oto Yıkama Nasıl Kurulur? | Kärcher

Self-servis araç yıkama sistemleri için gerekli yatırım miktarı birçok faktöre bağlıdır. Bunlar arasında lokasyon seçimi, olası inşaat çalışmaları ve tesisin büyüklüğü yer alır. Potansiyel analiz kapsamında bu konular, üretici ve müşteri tarafından duruma özel olarak detaylı şekilde değerlendirilir.
Maliyetler açısından sabit maliyetler (arsa veya personel giderleri gibi) ile işletmeye bağlı değişken maliyetler birbirinden ayrılmalıdır. Değişken maliyetler ise su, elektrik, sarf malzemeleri, ısıtma, gaz ve atık bertarafı gibi giderleri kapsar.