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    Tarımsal Temizlik | Kärcher

    Tarımsal Temizlik

    Tarımda en yüksek temizlik ve hijyen seviyesi, enfeksiyon zincirlerini kırarak finansal getiriyi artırır, makinelerin kullanım ömrünü uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür. İyi bakımı yapılan makineler daha güvenilir çalışır ve hastalık etkenlerini bir yerden başka bir yere taşımaz. Ahırlardaki hijyen, hayvan sağlığını iyileştirir ve hastalık risklerini azaltır. Ayrıca çiftlikte çalışan kişiler de temiz ve sağlıklı çalışma koşulları sayesinde daha güvenli bir ortamda çalışmış olur.

    Cleaning in agriculture with a high pressure washer

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