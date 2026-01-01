Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Oto Yıkama Alanı Nasıl Yapılır? | Kärcher

    Her İhtiyaca Uygun Yıkama Alanları Oluşturma

    Kullanım amaçlı yıkama alanları, araç servisleri için vazgeçilmez bir çözümdür. Araç bakımı, parça yıkama ve müşteri araçlarının temizliği için kullanılır. Aynı zamanda yıkama alanının çevreye uyumlu, güvenli ve verimli olması gerekir. Bu da ancak kurulumdan teknik donanıma kadar detaylı ve doğru bir planlama ile mümkündür.

    Car workshop wash bay

    Gereksinimler ve ekipman: Kendi yıkama alanınızda hızlı ve güvenilir çözümler

    Deneyimler gösteriyor ki, kurulan bir oto servis yıkama alanı gün içinde tüm çalışanlar tarafından sık sık kullanılır. İyi temizlik sonuçları ise atölyedeki iş kalitesini doğrudan yükseltir. Böylece yıkama alanı, müşteri memnuniyetini artırır, müşteri sadakatini güçlendirir ve yeni müşteri kazanımına katkı sağlar.

    Atölyelerde yıkama alanlarının gereklilikleri ve kullanımı

    Yeni bir oto servis yıkama alanı kurmak isteyenlerin Türkiye’de öncelikle su yönetimi ve gerekli resmi izinleri tamamlaması gerekir. En önemli şart, atık suyun kanalizasyona verilmesi için ilgili belediye veya su idaresinden alınan deşarj iznidir. Bunun yanında işyeri açma ve çalışma ruhsatı da alınmalıdır. Mevcut sistemlerin yenilenmesinde ise genellikle ilgili kuruma bilgi verilmesi yeterlidir.

    waschplatz-kfz-werkstatt-planung

    Yıkama alanları için inşaat gereklilikleri

    Gerekli izinler alındıktan sonra, yıkama alanının yapısal tasarımına yönelik özel gereklilikler dikkate alınmalıdır. En önemli noktalardan biri, yıkama suyu ile yağmur suyunun birbirinden ayrılmasıdır. Üzeri açık yıkama alanlarında çevreden gelen yağmur veya kar sularının yıkama alanına karışması önlenmelidir; aksi halde atık su arıtma sistemleri aşırı yüklenebilir.

    Zemin tasarımı, suyun drenaja doğru akmasını sağlayacak yeterli eğime sahip olmalıdır. Yıkama suyunun kesinlikle zemine sızmaması veya çevredeki toprak ve su kaynaklarına karışmaması gerekir.

    Drenaj hattı araç geçişine uygun şekilde tasarlanmalıdır. Yük taşıyan ve su sızdırmaz bir zemin için su geçirmez beton (örneğin B 25/WU) veya yol yapımında kullanılan asfalt tercih edilir. Mevcut yıkama alanlarında ise düzenli olarak çatlak veya hasar kontrolü yapılmalı, zemin hasar gördüğünde uygun standartlara göre hemen onarılmalıdır.

    Automotive garage transport

    Atık su arıtımı: Çamur tutucu, yağ ayırıcı, hafif sıvı ayırıcı vb.

    Buna ek olarak her yıkama alanında, yıkama suyuyla gelen katı parçacıkların dibe çökmesini sağlayan bir çamur tutucu bulunmalıdır. Genellikle bunun önüne, daha iri kirleri ayıran bir ön çökeltim haznesi yerleştirilir. Bu sistem, temizlik ve bertaraf maliyetlerini azalttığı için kısa sürede kendini amorti eder. Ayrıca yağ ve yakıt kalıntılarını sudan ayırmak için bir yağ ayırıcı kullanılmalı ve bu sistemin düzenli kontrol edilebilmesi için bir kontrol bacası bulunmalıdır. Bunun yanında, suyla karışmış ince yağ partiküllerini ayırmak için bir ince yağ ayırıcı (koalesans filtreli sistem) da yıkama alanının önemli bir parçasıdır.

    Car workshop wash bay cleaning 02

    Yıkama alanları için temizlik teknolojisi seçimi: Sabit mi mobil mi?

    Sözleşmeli yıkama yapılmayan yıkama alanlarında genellikle soğuk ve/veya sıcak suyla çalışan yüksek basınçlı yıkama makineleri kullanılır. Burada sabit veya mobil makineler arasında seçim yapılabilir.

    Sabit yüksek basınçlı yıkama makineleri

    Tüm atölye personelinin yıkama alanını kullanması gerekiyorsa, kullanım hatalarını önlemek için sistemin mümkün olduğunca basit ve anlaşılır olması gerekir. Bu durumda, özellikle yeterli alan varsa, mobil makineler yerine sabit yüksek basınçlı yıkama makineleri daha uygun bir çözümdür. Bu sistemlerin en büyük avantajı, makinenin herkesin erişemeyeceği bir teknik odaya kurulabilmesidir. Burada sorumlu personel; program türünü, su basıncını, temizlik kimyasalı dozajını ve yıkama süresini önceden ayarlayabilir.

    Bu önceden tanımlanmış programlar, yıkama alanındaki ayrı bir kontrol paneli üzerinden kolayca başlatılabilir. Böylece kaç kişi kullanırsa kullansın iş kazaları önlenir ve daha az deneyimli personelin müşteri araçlarına veya parçalara zarar verme riski ortadan kalkar. Ayrıca sabit yüksek basınçlı makineler, kısa hazırlık süresi sayesinde gün içinde uzun süre kullanılan ve çok sayıda araç ile parçanın temizlendiği yıkama alanları için de ideal bir çözümdür.

    Stationary high-pressure cleaners

    Mobil yüksek basınçlı yıkama makineleri

    Yıkama alanı sadece ara sıra kullanılıyorsa, küçük servisler için parça veya araç yıkamada mobil soğuk ya da sıcak su yüksek basınçlı yıkama makineleri yeterlidir. Mevcut altyapıya ve performans ihtiyacına bağlı olarak bu makineler elektrikle ya da benzin/dizel motorla çalışabilir. Bu sistemlerin avantajı, özel bir teknik oda gerektirmemesi sayesinde az yer kaplamasıdır. Ancak mobil makinelerde kurulum ve hazırlık süresi her zaman daha uzundur. Ayrıca ortalıkta bulunan elektrik kabloları, su hortumları ve yüksek basınç hortumlarının oluşturabileceği belirli bir iş kazası riski de vardır.

    Mobile high-pressure cleaners
    Car workshop wash bay

    Soğuk, sıcak, buhar

    Uygun temizlik teknolojisi seçilirken, yüksek basınçlı makinenin ısıtmasız mı olacağı yoksa yağ veya gaz brülörü ya da elektrikli su ısıtıcısı ile mi donatılacağı sorusu ortaya çıkar. Bu kararda, atölyenin altyapısı yani elektrik, gaz veya yakıt imkânları ve bu sistemlerin verimliliği dikkate alınmalıdır. Su ısıtması gaz veya yağ ile yapılıyorsa, sabit makineler için ayrıca bir baca bağlantısı bulunması gerekir. Yoğun motor yıkama işlemleri yapılacaksa, ek buhar kademesine sahip sıcak su yüksek basınçlı makineler de tercih edilebilir. Ancak bu tür makineler, kaza riskine karşı yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Soğuk su makineleri ise özellikle araç kaportasının yıkanması için uygundur. Yaz aylarında sıcak yüzeyleri soğutarak suyun çok hızlı buharlaşmasını önler ve kirlerin daha uzun süre yumuşayarak çözülmesini sağlar.

    Car workshop wash bay cleaning agent

    Temizlik maddeleri

    İdeal olarak, su basıncı ve sıcaklığı kirin türüne göre tabanca üzerinde veya yüksek basınçlı makine üzerinden ayarlanabilmelidir. Özellikle yağlı ve gresli kirler, yıkama suyunun sıcaklığı artırılarak çok daha kolay temizlenebilir. Çok inatçı kirlerde ise ek olarak yıkama kimyasalları kullanılır. Bunun için evrensel veya özel temizlik ürünleri mevcuttur. Bu kimyasalların makine üzerinden mümkün olduğunca kolay ve kontrollü şekilde ayarlanması, yanlış veya aşırı dozajı önlemek açısından önemlidir. Kullanılan temizlik kimyasallarının yağ ayırıcı ve koalesans ayırıcı sistemlerin çalışmasını etkilememesi gerekir. Bu nedenle yıkama ekipmanı üreticileri genellikle eğitim veya kapsamlı kullanım eğitimi sunar. Bu eğitimlerin mutlaka alınması önerilir.

    Car workshop wash bay ergonomics

    Ergonomi

    İster sabit ister mobil yüksek basınçlı makine kullanılsın, ekipman ve aksesuarların ergonomisine mutlaka dikkat edilmelidir. Aşırı ve sürekli zorlanmadan kaynaklanan fiziksel yaralanmalar bu sayede güvenli şekilde önlenir. Ayrıca yorgunluğa bağlı dikkat kaybı ve buna bağlı hata yapma riski de azaltılarak iş kazalarının önüne geçilir.

    Setting up a wash bay

    Aksesuarlar

    Aksesuar seçimi, planlanan kullanım alanına ve hedeflenen temizlik sonucuna bağlıdır. Köpük tabancaları, döner yıkama fırçaları veya alt takım ya da tavan yıkama için mafsallı tabancalar, araç temizliğinde ideal çözümler sunar. Farklı püskürtme açısına sahip sprey uçları ise özellikle parça yıkama işlemlerinde tercih edilir.

    Uygulama alanınıza uygun ürünler

    Kärcher stationary high-pressure cleaner HD 9/18-4 St

    Sabit yüksek basınçlı yıkama makineleri

    Mobile high-pressure cleaner HD 6/15 MX Plus

    Mobile yüksek basınçlı yıkama makineleri

    Hot water high-pressure cleaners

    Sıcak su yüksek basınçlı yıkama makineleri

    Surface cleaners

    Yüzey temizleyiciler