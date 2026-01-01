Oto Yıkama Alanı Nasıl Yapılır? | Kärcher

Tüm atölye personelinin yıkama alanını kullanması gerekiyorsa, kullanım hatalarını önlemek için sistemin mümkün olduğunca basit ve anlaşılır olması gerekir. Bu durumda, özellikle yeterli alan varsa, mobil makineler yerine sabit yüksek basınçlı yıkama makineleri daha uygun bir çözümdür. Bu sistemlerin en büyük avantajı, makinenin herkesin erişemeyeceği bir teknik odaya kurulabilmesidir. Burada sorumlu personel; program türünü, su basıncını, temizlik kimyasalı dozajını ve yıkama süresini önceden ayarlayabilir.

Bu önceden tanımlanmış programlar, yıkama alanındaki ayrı bir kontrol paneli üzerinden kolayca başlatılabilir. Böylece kaç kişi kullanırsa kullansın iş kazaları önlenir ve daha az deneyimli personelin müşteri araçlarına veya parçalara zarar verme riski ortadan kalkar. Ayrıca sabit yüksek basınçlı makineler, kısa hazırlık süresi sayesinde gün içinde uzun süre kullanılan ve çok sayıda araç ile parçanın temizlendiği yıkama alanları için de ideal bir çözümdür.