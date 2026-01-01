Yabani Ot Kontrolü | Kärcher

Termal yabani ot kontrolünün temelinde biyokimyasal bir kural yatar: Bitkisel proteinlerin büyük bir kısmı, yaklaşık 42°C'den itibaren doğal yapısını kaybeder.

Bu durum, proteinlerin yapısının değişmesi, parçalanması ve artık görevlerini yerine getirememesi anlamına gelir. Bu işlem için gerekli olan ısı farklı yöntemlerle üretilip uygulanabilir: Doğrudan alevle ya da dolaylı olarak termal radyasyon, sıcak su veya buhar yoluyla. Sıcak su, bitki köklerine kadar ulaşabilen tek kimyasalsız yöntemdir.

İlk uygulamada kökler tamamen yok olmasa bile, her sıcak su uygulamasında yabani otlar daha da zayıflar. Sıcak su uygulamasına dönemin başından itibaren düzenli olarak başlarsanız, otların yeniden büyümesi engellenir ve daha ikinci yıldan itibaren uygulama sıklığı ciddi oranda azalır. Genel bir kural olarak, yılda üç ila dört uygulama yapılması fazlasıyla yeterlidir.