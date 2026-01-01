Yabani Ot Kontrolü | Kärcher

Yabani otlara kökten ve kalıcı çözüm
Yabani Ot Nedir?
Kültür ve süs bitkilerinin aksine yabani otlar, insan müdahalesi olmadan doğada kendiliğinden yetişen bitkilerdir.
Yabani Otlar Neden Temizlenir?
Yabani otları temizlemek için pek çok haklı neden vardır. Tarımda ürünleri korumak amacıyla temizlik yapılırken; şehirlerde kamu alanlarının temiz ve düzenli kalması, yolların, açık alanların ve binaların zarar görmemesi hedeflenir. Birçok yabani ot türü son derece hızlı yayılabilir ve/veya kökleriyle ciddi hasarlara yol açabilir. Ayrıca, alanların estetik görünümünü de olumsuz etkilerler.