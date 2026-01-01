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    Yabani Ot Kontrolü | Kärcher

    Portatif, çevre dostu ve etkili: Sıcak su ile yabani ot temizliği

    Kärcher yabani ot temizleyicileri ve sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri sayesinde, istenmeyen otlardan ilaç kullanmadan kurtulabilirsiniz. Sadece sıcak suyla. Ve bu sayede, çevreye ve yüzeylere hiçbir zarar vermeden.

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    Yabani otlara kökten ve kalıcı çözüm

    Yabani Ot Nedir?

    Kültür ve süs bitkilerinin aksine yabani otlar, insan müdahalesi olmadan doğada kendiliğinden yetişen bitkilerdir.

    Yabani Otlar Neden Temizlenir?

    Yabani otları temizlemek için pek çok haklı neden vardır. Tarımda ürünleri korumak amacıyla temizlik yapılırken; şehirlerde kamu alanlarının temiz ve düzenli kalması, yolların, açık alanların ve binaların zarar görmemesi hedeflenir. Birçok yabani ot türü son derece hızlı yayılabilir ve/veya kökleriyle ciddi hasarlara yol açabilir. Ayrıca, alanların estetik görünümünü de olumsuz etkilerler.

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    Yabani otlar her yeri mi sardı? Sıcak su varsa sorun yok.

    Termal yabani ot kontrolünün temelinde biyokimyasal bir kural yatar: Bitkisel proteinlerin büyük bir kısmı, yaklaşık 42°C'den itibaren doğal yapısını kaybeder.

    Bu durum, proteinlerin yapısının değişmesi, parçalanması ve artık görevlerini yerine getirememesi anlamına gelir. Bu işlem için gerekli olan ısı farklı yöntemlerle üretilip uygulanabilir: Doğrudan alevle ya da dolaylı olarak termal radyasyon, sıcak su veya buhar yoluyla. Sıcak su, bitki köklerine kadar ulaşabilen tek kimyasalsız yöntemdir.

    İlk uygulamada kökler tamamen yok olmasa bile, her sıcak su uygulamasında yabani otlar daha da zayıflar. Sıcak su uygulamasına dönemin başından itibaren düzenli olarak başlarsanız, otların yeniden büyümesi engellenir ve daha ikinci yıldan itibaren uygulama sıklığı ciddi oranda azalır. Genel bir kural olarak, yılda üç ila dört uygulama yapılması fazlasıyla yeterlidir.

    Herbisit kullanmadan da yapmak mümkün

    İnsanları ve çevreyi korumak amacıyla, özellikle kamusal alanlardaki yabani ot kontrolünde herbisit kullanımı sıkı bir şekilde denetlenmekte veya tamamen yasaklanmaktadır. Sıcak su yöntemimiz sayesinde, hem çevre dostu hem de son derece etkili bir alternatife sahip olursunuz.

    Sıcak su, ani sıcaklık artışıyla doğrudan bitki köküne kadar nüfuz eder ve bitki proteinlerini yapısını bozarak otları yok eder. Bu sayede yabani otlar kalıcı olarak hasar görür ve kurur.

    Ne kadar sıcak o kadar iyi

    Sıcak su, bitki köklerinin en derinine kadar optimum düzeyde nüfuz eder. Bu noktada en kritik faktör suyun sıcaklığıdır; buharlaşma sınırının hemen altındaki sıcaklık değerleri bu işlem için idealdir.

    Kärcher HDS makineleri, 98°C'ye varan sürekli ve yüksek sıcaklıkta sıcak su sağlayarak sıcak su ile yabani ot temizliği için mükemmel bir performans sunar. Üstelik, yüksek verimli brülör teknolojisi sayesinde son derece düşük bir enerji tüketimiyle çalışır.

    Tehlike yok

    Mekanik yöntemlerin aksine, sıcak su uygulamasında yüzeylerin çizilmesi, aşınması veya zarar görmesi riski yoktur. 1 bar'ın altındaki düşük çalışma basıncı, yüzeylerin yıpratılmadan hassas bir şekilde işlenmesini garanti eder ve bu sayede her türlü zemin için mükemmel bir uyum sağlar. Ayrıca, alevli (yakma) yöntemlerde karşılaşılan yangın tehlikesi de tamamen ortadan kalkar.

    Tek kaynaktan kompe çözüm

    Kärcher sistemini tercih ederek, temizlik teknolojilerinde dünya liderinin uzmanlığından ve çözüm ortaklığından yararlanırsınız. Bu sayede sadece sıcak suyla yabani ot temizliğinde değil; hem iç hem de dış mekanlardaki tüm profesyonel temizlik süreçlerinizde en yüksek kalite standardına ulaşırsınız. Üstelik ihtiyacınız olan her şeye tek bir kaynaktan sahip olmanın rahatlığını yaşarsınız.

    Her yere ulaşan esneklik

    Sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makinesi ve WR 10, WR 20, WR 50 veya WR 100 yabani ot temizleme aparatları sayesinde, diğer yöntemlerin yetersiz kaldığı en zorlu ve ulaşılması imkansız noktalarda bile yabani otları kolayca yok edebilirsiniz. Üstelik HDS römorklu modellerimizle, elektrik ve su bağlantısına hiç ihtiyaç duymadan, tamamen bağımsız bir şekilde sıcak suyla yabani ot temizliği yapabilirsiniz.

    Her zaman ve her yerde yanınızda

    Kärcher'in dünya çapındaki yaygın satış ve servis ağı sayesinde size her zaman çok yakınız; her türlü ihtiyacınızda hızlı ve kesintisiz destek sağlamak için her an hazırız. Üstelik talebiniz doğrultusunda, uzman ekiplerimizle sizi yerinizde ziyaret ederek en doğru çözümleri birlikte planlamaktan mutluluk duyarız.

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    Sıcak su uygulamasından önce

    Zemin taşlarının arasında yoğun şekilde büyümüş çim, yosun ve karahindibalar.

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    Sıcak su uygulamasından sonra

    Sıcak su uygulamasından bir hafta sonra: Yabani otlar kurumuş ve çimlerin büyük kısmı hava şartlarının da etkisiyle kendiliğinden temizlenmiş.

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    Sıcak su uygulamasından önce

    Beton duvarın dibinde yetişen karahindibalar.

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    Sıcak su uygulamasından sonra

    Bir hafta sonra: Karahindibalar belirgin şekilde boyun bükmüş. Bu alanda uzunca bir süre yeni yabani ot çıkmayacaktır.

    İpucu: Doğru zamanda uygulayın

    Yabani otları temizlemek için en ideal zaman öğleden sonra saatleridir; çünkü bitkilerin bünyelerinde tuttukları su miktarı günün saatine göre değişiklik gösterir. Ayrıca, ilk sıcak su uygulamasına bahar aylarında, yabani otlar henüz yeni filizlenmişken başlamak en doğrusudur. Bitkiler yaşlandıkça ve olgunlaştıkça sıcak suya karşı dirençleri de artar.

    İpucu: Nozül barı ile yüzey arasındaki mesafe

    Kärcher yabani ot temizleme aparatının nozül barı ile yüzey arasındaki en ideal mesafe 5 ila 15 santimetre arasıdır. Bu aralıkta çalışmak, aparatın yere sürtünmesini engelleyerek rahat bir kullanım sağlar. Aynı zamanda suyun yüzeye ulaşırken uğrayacağı sıcaklık kaybını da minimuma indirir.

    Hem etkili ve verimli hem de güvenli ve konforlu

    Yüksek basınç teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde sahip olduğumuz onlarca yıllık deneyim ve uzmanlığı, yüksek kaliteli ve uzun ömürlü bileşenlerle bir araya getirdik. Şimdi bu gücü, mobil sıcak su ile yabani ot temizliği sistemlerimizle kullanımınıza sunuyoruz.

    Yabani otları sistematik olarak temizleyin

    Sıcak suyla yabani ot temizliği hem son derece etkili hem de çevre dostudur. Ancak bu yöntemden tam verim alabilmek için, kullanılan tüm bileşenlerin birbiriyle kusursuz bir şekilde uyumlu olması büyük önem taşır. Yeni geliştirdiğimiz yabani ot temizleme aparatlarımız, mevcut birçok Kärcher HDS (sıcak sulu yüksek basınç) makinesiyle tam uyumlu olarak çalışabilir. Kärcher sistemi, size her zaman optimum etkinlik ve maksimum verimlilik garantisi sunar.

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    Avantajlarınız: Kärcher Sistemi

    • Sıcak Eşik Değerinde Kesintisiz Sıcaklık: Kärcher HDS sıcak sulu yüksek basınç makineleri, yabani ot temizliği için gereken su sıcaklığını buharlaşma sınırına en yakın noktada sabit tutabilir.
    • 98°C'ye Varan Sabit Isı: Patentli brülör teknolojimiz, 98°C'ye kadar sürekli kararlı ve stabil bir sıcaklık sunmayı garanti eder.
    • Maksimum Nüfuz Etme Gücü: Yabani ot temizleme aparatlarının optimize edilmiş su akışı, suyun bitki köklerine en etkili şekilde nüfuz etmesini sağlar.
    • Ergonomik ve Hafif Tasarım: Aparatların kompakt yapısı ve düşük çalışma ağırlığı işinizi kolaylaştırır; böylece yorulmadan, uzun süre kesintisiz çalışabilirsiniz.
    • Çok Yönlü Kullanım: Elinizde sadece ot temizliği için değil; yüzey temizliği ve sulama gibi diğer birçok profesyonel görevde de kullanabileceğiniz güçlü bir sistem bulunur.

    Her göreve hazır

    Yeni geliştirdiğimiz yabani ot temizleme aparatlarını birçok farklı Kärcher HDS makinesiyle birlikte güvenle kullanabilirsiniz. Ancak ideal su debisini yakalamak ve dolayısıyla yüksek sıcaklığı sürekli sabit tutabilmek için, kullandığınız makine modeline bağlı olarak farklı nozül kitlerinin takılması gerekir.

    Kärcher HDS compact class
    HDS kompakt sınıf

    Kärcher HDS Middle class
    HDS Middle class

    Kärcher HDS Super class
    HDS Super class

    Kärcher HDS Combustion engine
    HDS içten yanmalı motor

    Yollarda üstün mobilite ve güvenilirlik

    HDS Römork Serisi: Bağımsızlık ve Güç Bir Arada

    HDS römorklu temizlik makinelerimiz, yabani ot temizliği için mükemmel birer çözümdür. Bunun en büyük nedenlerinden biri, şebekeden bağımsız çalışmanıza olanak tanıyan geniş su depolarıdır. Sıcaklık dalgalanmalarını minimuma indiren özel "yabani ot seçeneği" entegrasyon kitini seçmeniz, işe başlamanız için yeterlidir.

    Tek Bakışta Avantajları

    • Tam Bağımsız Çalışma: Elektrik veya su bağlantısına ihtiyaç duymadan, her yerde özgürce kullanılabilir.
    • Farklı Gövde Seçenekleri: İhtiyaca göre sabit şasi veya kapalı kasa versiyonları mevcuttur.
    • Çift Etkili Sistem: Hem etkili yabani ot temizliği hem de güçlü sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama özellikleri tek bir makinede birleşir.
    • Endüstriyel Dayanıklılık: Zorlu ve günlük ağır hizmet şartlarında kullanım için uzun ömürlü komponentlerle üretilmiştir.
    • Maksimum Verimlilik: Entegre ısı eşanjörüne sahip, kendini kanıtlamış Kärcher brülör teknolojisiyle yakıt ve enerji tasarrufu sağlar.
    • Çift Tabanca ile Çalışma Opsiyonu: İsteğe bağlı sunulan çift püskürtme namlusu desteği, makinenin tüm performans kapasitesini açığa çıkararak iş verimliliğini iki katına çıkarır.
    HDS Romörk Serisi
    Trailer HDS 10/20-4 M
    WRS 200

    Çok yönlülük her mevsim geçerlidir

    Her Mevsim Kazandıran Çok Yönlülük

    Yabani ot temizliği mevsimsel bir iştir; bu nedenle elinizdeki ekipmanı yıl boyunca başka birçok faaliyet için de kullanabileceğinizi bilmek büyük bir avantajdır. Bir Kärcher çok amaçlı belediye aracına monte edilen WRS 200, harici bir elektrik veya su kaynağına ihtiyaç duymaz. Bu sayede, merkeze uzak veya kırsal alanlarda bile kesintisiz çalışabilirsiniz.

    Kullanım: Basit, Mantıklı ve Güvenli

    Kusursuz bir kullanım konsepti, olabildiğince basit ve hataları tamamen önleyecek kadar mantıklı olmalıdır. Bu felsefeyle, WRS üzerindeki işletim ve bakım elemanlarını birbirinden ayırdık:

    Sol Taraf (Bakım): Bakım ve servis işlemleri için ihtiyacınız olan her şey bu tarafta toplanmıştır.

    Sağ Taraf (Kontrol): Sıcaklık ayarı, basınç kontrolü ve brülör şalteri gibi kumanda elemanları buradadır. Operatör bu fonksiyonları her zaman kaldırım veya yol kenarından, yani güvenli bölgeden yönetebilir.

    Kabin İçi: Gelişmiş EASY Operation sistemimiz sayesinde kabin içinde ekstra bir ekrana gerek kalmaz; gerekli tüm bilgiler doğrudan sürücünün görüş alanı içinde yer alır.

    WRS 200
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