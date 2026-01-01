Zemin Temizleme Otomatı Aksesuarları | Kärcher

Kärcher olarak, sarf malzemelerinin yanı sıra zemin temizleme makinenizin kullanımını daha da konforlu, verimli ve esnek hale getirmek için özel olarak geliştirilmiş aparat kitleri de sunuyoruz. Ürün yelpazemizde ek darbe koruması, yan yıkama fırça ünitesi (side scrub deck), manuel temizlik ekipmanlarını taşımak için aparat tutucular ve çok daha fazlası yer almaktadır. İhtiyacınız ne olursa olsun; aparat kitlerimiz sayesinde makinenizi kendi gereksinimlerinize göre özelleştirebilir, taşınmasını ve kullanılmasını anında çok daha kolay hale getirebilirsiniz.