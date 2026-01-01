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    Yedek Parçalar | Kärcher

    Orijinal Kärcher Yedek Parçalar

    Yedek parçalar – Ev & Bahçe

    Kullanım kılavuzunda listelenen yedek parçaları tüm Kärcher bayilerinden satın alabilirsiniz.

    Listede yer almayan parçalar ise yalnızca eğitimli servis ortaklarımız tarafından değiştirilebilir. Servis ortaklarımız yedek parça listelerine erişim yetkisine sahiptir ve size yerinde destek sağlayabilirler.

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    Yedek parçalar – Profesyonel

    Profesyonel ürün grubumuza ait yedek parçalar için lütfen resmi servis ortaklarımızla iletişime geçin.

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    Kärcher'iniz her zaman Kärcher kalır. Kärcher kalitesi ve güvencesi uzun yıllar sizinle.

    Bütün, kendini oluşturan parçaların toplamından çok daha fazlasıdır. Makinelerimiz bunun en güzel örneğidir. Cihazınızı her kullandığınızda, kullanım kolaylığından temizlik performansına ve güvenilirliğine kadar bir Kärcher’i Kärcher yapan tüm özellikleri tekrar tekrar deneyimlersiniz. Bu deneyimin kesintisiz sürmesi için tüm parçaların o kusursuz uyumunu korumanız gerekir. Bunu da ancak orijinal Kärcher yedek parçalarıyla sağlayabilirsiniz. Çünkü bir zincir, her zaman en zayıf halkası kadar güçlüdür.

    Sizler gibi biz de bir Kärcher makinesinin çok uzun bir ömre sahip olacağını biliyoruz. Bu yüzden orijinal yedek parçalarımızı çok uzun bir süre boyunca stoklarımızda bulunduruyoruz; hem de yasal olarak zorunlu olan sürelerin çok daha ötesinde. Böylece ihtiyacınız olan yedek parçanın her zaman hazır olduğundan emin olabilirsiniz. Üstelik en hızlı ve en sorunsuz şekilde. Verimli lojistik çözümlerimiz bunun en büyük garantisidir: Almanya’daki ana depomuzdan, tüm kıtalardaki bölgesel merkezlerimiz ve güçlü altyapımız sayesinde aradığınız her yedek parça en kısa sürede kapınıza gelir.

    Spare parts
    Spare parts

    Her zaman mükemmel uyum sağlar. Güvenilirlik verimlilik getirir.

    Yedek parçalar tam oturmadığında montaj ustaları kim bilir ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordur? Orijinal Kärcher yedek parçaları her zaman doğru ölçülere sahiptir, makinenize özel üretilir ve kolayca monte edilir. Aşınan parçaları daha tasarım aşamasındayken tamire uygun şekilde planlamak da bizim için bir o kadar önemlidir. Bunun en tipik örneği, yüksek basınçlı yıkama makinelerindeki keçe ve basınç sınırlayıcılardır; bu parçalar aşındığında silindir kapağının tamamını değil, sadece ilgili parçaları tek tek değiştirebilirsiniz. Böylece sadece orijinal yedek parçalarımız makinenize tam oturmakla kalmaz, onarım maliyetleriniz de bütçenize tam uyar.

    Bir makinenin ne kadar verimli çalıştığı teknik açıdan tasarımına ve hassasiyetine bağlı olsa da günlük kullanımda büyük ölçüde güvenilirliğine ve çalışmaya hazır olma durumuna bağlıdır. Hiçbir şey, tam kapasitesini plansız kesintiler olmadan kullanabildiğiniz bir makineden daha verimli olamaz. Arızalar, işlev bozuklukları veya performans kayıpları gibi sorunların önüne geçtiğinizi hayal edin. Orijinal Kärcher yedek parçaları, ısıtma bobinlerinin sarmal aralıkları gibi teknik detaylardaki hassasiyeti sayesinde size en yüksek etkiyi garanti eder ve çalışma sırasında çevre standartlarına sürekli uyum sağlanmasını destekler. Filtresi olmadığı için toz sınıfı standartlarını karşılayamayan bir elektrikli süpürge, ileride çok büyük problemlere yol açabilir.