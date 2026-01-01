Görüntülü Uzaktan Destek | Kärcher

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Tek bir tuşla hızlı ve kişisel danışmanlık: Kärcher makinenizle ilgili teknik bir sorun mu yaşıyorsunuz veya bir makine hakkında özel bir sorunuz mu var? Hiç sorun değil! Canlı görüntülü destek hizmetimizle size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Görüntülü danışmanlık sayesinde sorunu kapsamlı bir şekilde analiz edebilir ve makinenizin hemen yeniden çalışmaya hazır olması için arızayı doğrudan sizinle birlikte gidermeye çalışabiliriz. İstisnai durumlarda, canlı görüntülü destek aracılığıyla arızanın anında giderilmesi mümkün olmazsa, uzmanlarımız elde edilen bilgileri servis teknisyenlerine aktarır; böylece ekibimiz, tesislerinizdeki saha müdahalesi için en iyi şekilde hazırlanmış olur.
Bir makine arızası durumunda, tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. Kärcher'e telefonla ulaştığınızda canlı görüntülü destek almak isterseniz, bu işlemi doğrudan çağrı sırasında başlatabiliriz. Alternatif olarak, bizimle iletişime geçmenizin hemen ardından bir servis çalışanımız sizinle bağlantı kuracaktır.
Sanal canlı görüntülü destek hizmetimizden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Görüşmeyi başlatmak için yalnızca mobil bir cihaza (akıllı telefon, tablet) ihtiyacınız vardır; böylece bir servis çalışanımız size SMS veya e-posta yoluyla bir bağlantı gönderebilir.
Ve işte hazırsınız! Bağlantıya tıkladığınızda canlı video aktarımı birkaç saniye içinde başlar. Artık yaşadığınız sorunu doğrudan bize aktarabilirsiniz.
Bu doğrultuda size rehberlik eder ve sorunu birlikte çözeriz; böylece makineniz mümkün olan en kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale gelir.
Lütfen unutmayın:
Kärcher canlı görüntülü destek hizmetini kullanırken, internet tarifenize bağlı olarak standart internet kullanım ücretleri yansıtılabilir.