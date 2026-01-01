Görüntülü Uzaktan Destek | Kärcher

Bir makine arızası durumunda, tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. Kärcher'e telefonla ulaştığınızda canlı görüntülü destek almak isterseniz, bu işlemi doğrudan çağrı sırasında başlatabiliriz. Alternatif olarak, bizimle iletişime geçmenizin hemen ardından bir servis çalışanımız sizinle bağlantı kuracaktır.

Sanal canlı görüntülü destek hizmetimizden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Görüşmeyi başlatmak için yalnızca mobil bir cihaza (akıllı telefon, tablet) ihtiyacınız vardır; böylece bir servis çalışanımız size SMS veya e-posta yoluyla bir bağlantı gönderebilir.

Ve işte hazırsınız! Bağlantıya tıkladığınızda canlı video aktarımı birkaç saniye içinde başlar. Artık yaşadığınız sorunu doğrudan bize aktarabilirsiniz.

Bu doğrultuda size rehberlik eder ve sorunu birlikte çözeriz; böylece makineniz mümkün olan en kısa sürede yeniden kullanıma hazır hale gelir.