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    Kärcher Çoklu Marka Servisi | Kärcher

    Kärcher Çoklu Marka Servisi – Tüm Markalar İçin Servis Hizmeti

    Tüm makineleriniz için eksiksiz bir servis hizmeti almak istiyor, ancak filonuzda Kärcher dışındaki üreticilere ait makineler de mi bulunduruyorsunuz? O halde diğer markaların makinelerine yönelik bakım ve onarım işleri için Kärcher Çoklu Marka Servisi'mizden yararlanın. Tam da servisimizden beklediğiniz gibi: Yetkin, güvenilir ve hızlı.

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    Ya tüm markalar için tek bir servis olsaydı?

    Servis

    60 ülkede, uzman eğitimi almış 1000'e yakın servis teknisyenimiz size destek olmak için her an hazırdır. Filonuzdaki makineler ve markalar ne olursa olsun, hepsinin bakım ve onarımını üstleniyoruz. Hiçbir fark gözetmeksizin ve tüm standartlara tam uyum sağlayarak bu hizmeti sunuyoruz. Elbette yasal olarak zorunlu olan güvenlik denetimleri de bu kapsama dahildir.

    Küresel pazar lideri olarak sahip olduğumuz Kärcher uzmanlığıyla, tüm filonuz için mümkün olan en iyi servis hizmetini sağlıyoruz. Siz kendi işinize odaklanırken, biz makinelerinizin sorunsuz çalışmasını güvence altına alıyoruz. Üstelik her şey için tek bir muhatabınız oluyor; servis ve onarımlar, yedek parçalar ve aşınan parçalar, aksesuarlar ve temizlik kimyasalları için tek bir iletişim ortağı ile çalışıyorsunuz.

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    Kaercher All Brands Service

    Çünkü tüm filonuza ihtiyacınız var:

    Birinci sınıf servis hizmetimizi sadece kendi makinelerimiz için değil, tüm üreticilerin tüm temizlik makineleri için alabilirsiniz: Kompakt süpürücülerden büyük zemin otomatlarına kadar her şey tek bir adreste.

    Tek bir kaynaktan eksiksiz hizmet:

    Sizin için en büyük avantaj zaman tasarrufudur. Tek bir iletişim noktası ve tek bir saha ziyareti ile tüm temizlik ekipmanlarınızın çalışır durumda olmasını sağlıyoruz.

    Servis ekibimiz mekanik ve elektronik alanlarında köklü bir uzmanlığa sahiptir ve tüm üreticilerin teknolojilerine tamamen hakimdir. Bu uzmanlık, orijinal kalitede ve orijinal ekipman üreticisi standartlarında yedek parça tedariki için de geçerlidir.

    Servisimiz, uzmanlık bilgisi ve detaylara olan tutkusuyla tüm temizlik filonuzun bakımını üstlenir:

    • Tüm standartların ve yasal olarak zorunlu güvenlik denetimlerinin uzman, güvenilir, hızlı ve kurallara uygun şekilde yerine getirilmesi.
    • Her şey için tek bir iletişim noktanız olur. Müşteri hizmetleri ve onarımlardan yedek parça ve aşınan parçalara, aksesuarlardan temizlik kimyasallarına kadar tüm ihtiyaçlarınız tek adresten karşılanır.
    • Tüm makineleriniz için mümkün olan en iyi servis hizmetini almanın rahatlığını yaşayın. Ayrıca her bir makinenin hiçbir kısıtlama olmaksızın en yüksek performans standardında çalıştığından emin olmanın güvenini hissedin.
    Kaercher all brands services inspection
    Kaercher All Brands Service

    Kärcher sözü

    Yardım etmeye hazır uzmanlar: Makinelerinizin olabildiğince hızlı bir şekilde yeniden kullanıma hazır hale gelmesi için makine sorunlarında anında, güler yüzlü ve uzman desteği alırsınız.

    Sahanızdaki uzmanlar: Yüksek nitelikli teknisyenlerimiz sadece Kärcher makineleri için değil, diğer tüm markalar için de özel olarak eğitilmiştir.

    Şunu garanti ediyoruz: Çalışmama sürelerini en aza indirmek için bölgesel merkezlerimizden birinden yedek makineler temin etmenizi sağlıyoruz.