Kärcher Çoklu Marka Servisi | Kärcher

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Tüm makineleriniz için eksiksiz bir servis hizmeti almak istiyor, ancak filonuzda Kärcher dışındaki üreticilere ait makineler de mi bulunduruyorsunuz? O halde diğer markaların makinelerine yönelik bakım ve onarım işleri için Kärcher Çoklu Marka Servisi'mizden yararlanın. Tam da servisimizden beklediğiniz gibi: Yetkin, güvenilir ve hızlı.
60 ülkede, uzman eğitimi almış 1000'e yakın servis teknisyenimiz size destek olmak için her an hazırdır. Filonuzdaki makineler ve markalar ne olursa olsun, hepsinin bakım ve onarımını üstleniyoruz. Hiçbir fark gözetmeksizin ve tüm standartlara tam uyum sağlayarak bu hizmeti sunuyoruz. Elbette yasal olarak zorunlu olan güvenlik denetimleri de bu kapsama dahildir.
Küresel pazar lideri olarak sahip olduğumuz Kärcher uzmanlığıyla, tüm filonuz için mümkün olan en iyi servis hizmetini sağlıyoruz. Siz kendi işinize odaklanırken, biz makinelerinizin sorunsuz çalışmasını güvence altına alıyoruz. Üstelik her şey için tek bir muhatabınız oluyor; servis ve onarımlar, yedek parçalar ve aşınan parçalar, aksesuarlar ve temizlik kimyasalları için tek bir iletişim ortağı ile çalışıyorsunuz.
Birinci sınıf servis hizmetimizi sadece kendi makinelerimiz için değil, tüm üreticilerin tüm temizlik makineleri için alabilirsiniz: Kompakt süpürücülerden büyük zemin otomatlarına kadar her şey tek bir adreste.
Tek bir kaynaktan eksiksiz hizmet:
Sizin için en büyük avantaj zaman tasarrufudur. Tek bir iletişim noktası ve tek bir saha ziyareti ile tüm temizlik ekipmanlarınızın çalışır durumda olmasını sağlıyoruz.
Servis ekibimiz mekanik ve elektronik alanlarında köklü bir uzmanlığa sahiptir ve tüm üreticilerin teknolojilerine tamamen hakimdir. Bu uzmanlık, orijinal kalitede ve orijinal ekipman üreticisi standartlarında yedek parça tedariki için de geçerlidir.
Yardım etmeye hazır uzmanlar: Makinelerinizin olabildiğince hızlı bir şekilde yeniden kullanıma hazır hale gelmesi için makine sorunlarında anında, güler yüzlü ve uzman desteği alırsınız.
Sahanızdaki uzmanlar: Yüksek nitelikli teknisyenlerimiz sadece Kärcher makineleri için değil, diğer tüm markalar için de özel olarak eğitilmiştir.
Şunu garanti ediyoruz: Çalışmama sürelerini en aza indirmek için bölgesel merkezlerimizden birinden yedek makineler temin etmenizi sağlıyoruz.