Kärcher Çoklu Marka Servisi | Kärcher

60 ülkede, uzman eğitimi almış 1000'e yakın servis teknisyenimiz size destek olmak için her an hazırdır. Filonuzdaki makineler ve markalar ne olursa olsun, hepsinin bakım ve onarımını üstleniyoruz. Hiçbir fark gözetmeksizin ve tüm standartlara tam uyum sağlayarak bu hizmeti sunuyoruz. Elbette yasal olarak zorunlu olan güvenlik denetimleri de bu kapsama dahildir.

Küresel pazar lideri olarak sahip olduğumuz Kärcher uzmanlığıyla, tüm filonuz için mümkün olan en iyi servis hizmetini sağlıyoruz. Siz kendi işinize odaklanırken, biz makinelerinizin sorunsuz çalışmasını güvence altına alıyoruz. Üstelik her şey için tek bir muhatabınız oluyor; servis ve onarımlar, yedek parçalar ve aşınan parçalar, aksesuarlar ve temizlik kimyasalları için tek bir iletişim ortağı ile çalışıyorsunuz.