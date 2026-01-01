Servis & Bakım Paketleri | Kärcher

Yüksek basınçlı temizlik makineleri
Güvenlik kontrolü (kontrol raporu ve kontrol etiketi dahil); tüm fonksiyon ve ayarların denetimi
- Pompanın su ve yağ tarafındaki sızıntılarını kontrol etme
- Pompa setini monte etme, yağ değişimi yapma, ateşleme elektrodunu, brülör memesini ve su eksikliği korumasını değiştirme
- Şamandıra tankını, temizlik kimyasalı tanklarını ve yakıt tankını kontrol etme/temizleme
- Emniyet valfini ve basınç şalterini ayarlama/kontrol etme
- Taşma valfinin sızdırmazlığını sağlama, süzgeç ve filtreleri temizleme
- Yakıt pompasını ve brülörü ayarlama, brülör filtresini değiştirme
- Hat sistemini ve tetikli tabancayı sızıntılara karşı kontrol etme; yüksek basınç hortumu, püskürtme namlusu ve meme için yeni O-ringler takma
- Benzinli veya dizel motorlu makinelerde ek olarak: Motor yağını değiştirme; yağ, hava, yakıt filtrelerini ve bujiyi değiştirme (modele bağlı). Çalışma devrini kontrol etme.
- Elektrikli ısıtmalı makinelerde ek olarak: Isıtma rezistanslarını kontrol etme.
- Gazlı makinelerde ek olarak: Cihaz içi gaz hatlarını sızıntılara karşı kontrol etme, akkor ve iyonizasyon elektrodunu değiştirme, brülör ölçümlerini ve ayarlarını yapma.
Makinenin çalışmaya hazır hale getirilmesi veya çalışma durumunun korunması için gerekli olan tüm onarımlar. İstisnalar: Yüksek basınç memesi, özel aksesuarlar, temizlik kimyasalları ve sarf malzemeleri.
Yüzey temizleme makineleri
Güvenlik kontrolü (kontrol raporu ve kontrol etiketi dahil); tüm fonksiyon ve ayarların denetimi
- Aküleri temizleme ve kontrol etme, kutup başlarını gresleme
- Fırça temas izini (iz genişliğini) ayarlama, montaj bağlantılarını kontrol etme
- Tahrik kayışını kontrol etme ve ayarlama
- Su dağıtım kanalını temizleme
- Şamandıralı şalteri kontrol etme ve temizleme
- Hav döküntüsü (tüy/iplik) filtresini temizleme
- Deterjan dozaj ünitesini kontrol etme/ayarlama
- Direksiyon ve freni kontrol etme/ayarlama (modele bağlı)
- Vakum başlığını (silecek lastiğini) ayarlama
- Dizel motorlu makinelerde ek olarak: Motor yağını değiştirme; yağ, hava ve yakıt filtrelerini yenileme.
- LPG'li (Aygaz/Otogaz) makinelerde ek olarak: LPG sisteminin sızdırmazlığını, basıncını ve işlevselliğini kontrol etme.
Makinenin çalışmaya hazır hale getirilmesi veya çalışma durumunun korunması için gerekli olan tüm onarımlar. İstisnalar: Fırçalar, vakum lastikleri, aküler, temizlik kimyasalları ve sarf malzemeleri.
Güvenlik kontrolü (kontrol raporu ve kontrol etiketi dahil); tüm fonksiyon ve ayarların denetimi
- Aküleri temizleme ve kontrol etme, kutup başlarını gresleme
- Yan fırçayı ve ana süpürme silindirini ayarlama
- Tahrik kayışlarının gerginliğini, aşınmasını ve işlevini kontrol etme
- Filtreyi temizleme
- Süpürme silindiri haznesindeki sızdırmazlık lastiklerini değiştirme
- Kumanda kablolarını kontrol etme, ayarlama ve yağlama
- Yürüyüş motoru/tahrik sistemi, direksiyon ve freni kontrol etme ve ayarlama
- Fren hidroliğini değiştirme (modele bağlı)
- Tekerlekleri aşınma ve hasara karşı kontrol etme
- Benzinli veya dizel motorlu makinelerde ek olarak: Motor yağını değiştirme; yağ, hava, yakıt filtrelerini ve bujiyi değiştirme (modele bağlı). İçten yanmalı motordaki V kayışını / zamanlama kayışını kontrol etme veya değiştirme (modele bağlı).
Makinenin çalışmaya hazır hale getirilmesi veya çalışma durumunun korunması için gerekli olan tüm onarımlar. İstisnalar: Silindir fırçalar, yan fırçalar, aküler, temizlik kimyasalları ve sarf malzemeleri.
Güvenlik kontrolü (kontrol raporu ve kontrol etiketi dahil); tüm fonksiyon ve ayarların denetimi
- Contayı ve musluk başlığını değiştirme
- Temizleme, durulama ve dezenfeksiyon işlemi (kimyasal / termal temizlik)
- UV lambasını, Active-Pure filtreyi ve Hy-Protect filtreyi değiştirme (modele bağlı)
Makinenin çalışmaya hazır hale getirilmesi veya çalışma durumunun korunması için gerekli olan tüm onarımlar.