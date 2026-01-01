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    Servis & Bakım Paketleri | Kärcher

    Kärcher servis paketleri: profesyoneller için avantajlar

    Profesyonel güvenlik, yüksek verimlilik ve maliyet kontrolüne giden yolunuz.

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    Her zaman. Kusursuz. Doğru.

    Araç filonuz sadece bir yatırım değil, aynı zamanda ticari faaliyetlerinizin en önemli temel taşıdır. Düzenli ve uzman ekiplerce gerçekleştirilen kontrol ve bakımlar sayesinde filonuzun her an çalışmaya hazır olmasını sağlar, plansız duruş riskini minimuma indirirsiniz. Ayrıca makinelerinizin kullanım ömrünü uzatabilir ve mevcut değerlerini artırabilirsiniz. Kärcher servis paketleri, edindiğimiz tecrübeler ve birçok müşterimizin talepleri doğrultusunda üç farklı paket seçeneğine ayrılmıştır.

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    Paketinizi seçin

    Kärcher Inspect

    Her işletme sahibi için vazgeçilmez bir servis paketi: Kärcher Inspect, üretici spesifikasyonlarına göre yapılması gereken tüm kontrollerin yanı sıra makinenin yasal güvenlik denetimlerini de kapsar. Bu paket sayesinde operatörleriniz için yüksek düzeyde bir iş güvenliği sağlarken, meslek odaları ve sigorta şirketleri için de resmi bir güvence belgesine sahip olursunuz.

    Kärcher Maintain

    Kärcher Maintain, sizi tüm bakım işlerinden kurtaran, maksimum güvenlik sağlayan ve aynı zamanda makinenizin ömrünü uzatan bir pakettir. Servis teknisyenlerimiz makinelerinizi düzenli olarak kontrol edip bakımlarını yapar, belirlenen parçaları değiştirir; böylece makinelerin çalışma verimliliğini en üst düzeye çıkararak kullanım ömürlerini uzatır. Aynı zamanda arıza riski de minimuma indirilmiş olur.

    Kärcher Full Service

    Kärcher Full Service, maliyetlerinizi tamamen kontrol altında tutarken makinelerinizin her an çalışmaya hazır olmasını garanti eder. Güvenli, ekonomik ve güvenilir bir işletim için gerekli olan tüm servis hizmetlerini ve yedek parçaları kapsayan bu paketle, makineniz için eksiksiz bir çalışma garantisi elde edersiniz.

    İhtiyacınıza Göre Daha Fazla Servis Seçeneği

    Sarf Malzemesi Seçeneği: Sözleşme süresi boyunca yıllık sarf malzemesi teslimatınız pakete dahil edilir. Böylece tekrar tekrar sipariş verme zahmetinden ve zaman kaybından kurtulursunuz. İhtiyacınız olan ürünlerin türünü ve miktarını (temizlik kimyasalları veya fırça, emiş lastiği gibi diğer sarf malzemelerini) önceden belirlersiniz; biz de servis teknisyenlerimizin gerçekleştirdiği düzenli kontrol ziyaretlerinde ihtiyacınız olan her şeyi tam zamanında teslim ederiz.

    Akü Seçeneği: Bu seçeneği tercih ettiğinizde, akünün tamir edilemez şekilde arızalanması durumunda veya teknik olarak kullanım ömrünü tamamladığında yeni bir aküyü hiçbir ücret ödemeden teslim alırsınız.

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    Avantajlarınıza genel bir bakış

    Maliyet Tasarrufu

    • Şeffaf ve Adil Maliyetler: Masraflarınız şeffaf, adil ve önceden kesin olarak hesaplanabilir niteliktedir.
    • Yüksek Güvenilirlik: Makineleriniz güvenle çalışır ve beklenmedik onarım işleriyle karşılaşma riskiniz azalır.
    • Garantili Kärcher Kalitesi: Eğitimli, deneyimli servis teknisyenleri ve orijinal yedek parçalar ile Kärcher kalitesi her zaman güvence altındadır.
    • Esnek Ödeme Koşulları: Ödeme planları ihtiyaçlarınıza göre şekillenir; düzenli ödemeler, peşin ödeme veya servis çağrısı sonrası ödeme gibi tüm seçenekler mümkündür ve makine finansmanı ile kombine edilebilir.

    Zaman Tasarrufu

    • Minimum Duruş Süresi: Olası arıza ve duruş süreleri minimuma indirilirken, makinelerin güvenilirliği ve kullanım ömrü maksimuma çıkarılır.
    • Kesintisiz Çalışma Hazırlığı: Kärcher Servisi'nin hızlı müdahale süreleri sayesinde makinelerinizden maksimum düzeyde yararlanırsınız.

    Odak Noktası: Asıl İşiniz

    • Zahmetsiz Süreç Yönetimi: Özel eğitimli ve deneyimli servis teknisyenlerimizin operasyonlarını biz planlayıp koordine ettiğimiz için siz zaman ve emek harcamazsınız.
    • Yasal Güvence: Olası hasar ve kaza durumlarında; test raporu ve kontrol etiketi sayesinde meslek odaları ile sigorta şirketlerine sunabileceğiniz yasal olarak bağlayıcı bir kanıta sahip olursunuz.

    Hizmetlerimize genel bakış

    Kärcher Inspect

    Kärcher Maintain

    Kärcher Full Service

    Güvenlik kontrolü (kontrol etiketi dahil)

    Üretici standartlarında kontrol ve bakım

    Belirlenen bakım parçalarının değişimi dahil önleyici periyodik bakım

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    Bakım ve onarım işleri

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    Çalışma garantisi

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    Müdahale süresi

    24 / 48 saat

    Yedek makineler

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    Sarf malzemeleri (örn. fırçalar veya temizlik kimyasalları)

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    Akü (bakım, onarım, değişim)

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    Hafta sonu hizmeti

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    Yedek parçalar, sarf malzemeleri, temizlik kimyasalları ve akülerde indirim dahil

    örn. 15 %

    örn. 15 %

    örn. 20 %

    İndirimli saat ve sabit yol ücreti

    ✔ Dahil

    * Opsiyonel (İsteğe bağlı)

    - Dahil değil

    Detaylı paket içeriği

    Ürün ailesi

    Kärcher Inspect

    Kärcher Maintain

    Kärcher Full Service

    Yüksek basınçlı temizlik makineleri

    Güvenlik kontrolü (kontrol raporu ve kontrol etiketi dahil); tüm fonksiyon ve ayarların denetimi

    • Pompanın su ve yağ tarafındaki sızıntılarını kontrol etme
    • Pompa setini monte etme, yağ değişimi yapma, ateşleme elektrodunu, brülör memesini ve su eksikliği korumasını değiştirme
    • Şamandıra tankını, temizlik kimyasalı tanklarını ve yakıt tankını kontrol etme/temizleme
    • Emniyet valfini ve basınç şalterini ayarlama/kontrol etme
    • Taşma valfinin sızdırmazlığını sağlama, süzgeç ve filtreleri temizleme
    • Yakıt pompasını ve brülörü ayarlama, brülör filtresini değiştirme
    • Hat sistemini ve tetikli tabancayı sızıntılara karşı kontrol etme; yüksek basınç hortumu, püskürtme namlusu ve meme için yeni O-ringler takma
    • Benzinli veya dizel motorlu makinelerde ek olarak: Motor yağını değiştirme; yağ, hava, yakıt filtrelerini ve bujiyi değiştirme (modele bağlı). Çalışma devrini kontrol etme.
    • Elektrikli ısıtmalı makinelerde ek olarak: Isıtma rezistanslarını kontrol etme.
    • Gazlı makinelerde ek olarak: Cihaz içi gaz hatlarını sızıntılara karşı kontrol etme, akkor ve iyonizasyon elektrodunu değiştirme, brülör ölçümlerini ve ayarlarını yapma.

    Makinenin çalışmaya hazır hale getirilmesi veya çalışma durumunun korunması için gerekli olan tüm onarımlar. İstisnalar: Yüksek basınç memesi, özel aksesuarlar, temizlik kimyasalları ve sarf malzemeleri.

    Yüzey temizleme makineleri

    Güvenlik kontrolü (kontrol raporu ve kontrol etiketi dahil); tüm fonksiyon ve ayarların denetimi

    • Aküleri temizleme ve kontrol etme, kutup başlarını gresleme
    • Fırça temas izini (iz genişliğini) ayarlama, montaj bağlantılarını kontrol etme
    • Tahrik kayışını kontrol etme ve ayarlama
    • Su dağıtım kanalını temizleme
    • Şamandıralı şalteri kontrol etme ve temizleme
    • Hav döküntüsü (tüy/iplik) filtresini temizleme
    • Deterjan dozaj ünitesini kontrol etme/ayarlama
    • Direksiyon ve freni kontrol etme/ayarlama (modele bağlı)
    • Vakum başlığını (silecek lastiğini) ayarlama
    • Dizel motorlu makinelerde ek olarak: Motor yağını değiştirme; yağ, hava ve yakıt filtrelerini yenileme.
    • LPG'li (Aygaz/Otogaz) makinelerde ek olarak: LPG sisteminin sızdırmazlığını, basıncını ve işlevselliğini kontrol etme.

    Makinenin çalışmaya hazır hale getirilmesi veya çalışma durumunun korunması için gerekli olan tüm onarımlar. İstisnalar: Fırçalar, vakum lastikleri, aküler, temizlik kimyasalları ve sarf malzemeleri.

    Süpürgeler

    Güvenlik kontrolü (kontrol raporu ve kontrol etiketi dahil); tüm fonksiyon ve ayarların denetimi

    • Aküleri temizleme ve kontrol etme, kutup başlarını gresleme
    • Yan fırçayı ve ana süpürme silindirini ayarlama
    • Tahrik kayışlarının gerginliğini, aşınmasını ve işlevini kontrol etme
    • Filtreyi temizleme
    • Süpürme silindiri haznesindeki sızdırmazlık lastiklerini değiştirme
    • Kumanda kablolarını kontrol etme, ayarlama ve yağlama
    • Yürüyüş motoru/tahrik sistemi, direksiyon ve freni kontrol etme ve ayarlama
    • Fren hidroliğini değiştirme (modele bağlı)
    • Tekerlekleri aşınma ve hasara karşı kontrol etme
    • Benzinli veya dizel motorlu makinelerde ek olarak: Motor yağını değiştirme; yağ, hava, yakıt filtrelerini ve bujiyi değiştirme (modele bağlı). İçten yanmalı motordaki V kayışını / zamanlama kayışını kontrol etme veya değiştirme (modele bağlı).

    Makinenin çalışmaya hazır hale getirilmesi veya çalışma durumunun korunması için gerekli olan tüm onarımlar. İstisnalar: Silindir fırçalar, yan fırçalar, aküler, temizlik kimyasalları ve sarf malzemeleri.

    Su sebilleri

    Güvenlik kontrolü (kontrol raporu ve kontrol etiketi dahil); tüm fonksiyon ve ayarların denetimi

    • Contayı ve musluk başlığını değiştirme
    • Temizleme, durulama ve dezenfeksiyon işlemi (kimyasal / termal temizlik)
    • UV lambasını, Active-Pure filtreyi ve Hy-Protect filtreyi değiştirme (modele bağlı)

    Makinenin çalışmaya hazır hale getirilmesi veya çalışma durumunun korunması için gerekli olan tüm onarımlar.

    Önemli: Muayene/bakım çalışmaları sırasında tespit edilen ve muayene/bakım kapsamına dahil olmayan arızalar, müşteriye danışıldıktan sonra giderilebilir. Bu çalışmalar ayrıca faturalandırılır. Servis paketlerinde tanımlanan hizmetlerin; hatalı kullanım, kasıtlı eylemler, mücbir sebepler, kullanım kılavuzuna uyulmaması veya kullanıcı kaynaklı diğer durumlar meydana geldiğinde geçerli olmayacağını lütfen unutmayın.