Servis & Bakım Paketleri | Kärcher

Kärcher Inspect

Her işletme sahibi için vazgeçilmez bir servis paketi: Kärcher Inspect, üretici spesifikasyonlarına göre yapılması gereken tüm kontrollerin yanı sıra makinenin yasal güvenlik denetimlerini de kapsar. Bu paket sayesinde operatörleriniz için yüksek düzeyde bir iş güvenliği sağlarken, meslek odaları ve sigorta şirketleri için de resmi bir güvence belgesine sahip olursunuz.

Kärcher Maintain

Kärcher Maintain, sizi tüm bakım işlerinden kurtaran, maksimum güvenlik sağlayan ve aynı zamanda makinenizin ömrünü uzatan bir pakettir. Servis teknisyenlerimiz makinelerinizi düzenli olarak kontrol edip bakımlarını yapar, belirlenen parçaları değiştirir; böylece makinelerin çalışma verimliliğini en üst düzeye çıkararak kullanım ömürlerini uzatır. Aynı zamanda arıza riski de minimuma indirilmiş olur.

Kärcher Full Service

Kärcher Full Service, maliyetlerinizi tamamen kontrol altında tutarken makinelerinizin her an çalışmaya hazır olmasını garanti eder. Güvenli, ekonomik ve güvenilir bir işletim için gerekli olan tüm servis hizmetlerini ve yedek parçaları kapsayan bu paketle, makineniz için eksiksiz bir çalışma garantisi elde edersiniz.

İhtiyacınıza Göre Daha Fazla Servis Seçeneği

Sarf Malzemesi Seçeneği: Sözleşme süresi boyunca yıllık sarf malzemesi teslimatınız pakete dahil edilir. Böylece tekrar tekrar sipariş verme zahmetinden ve zaman kaybından kurtulursunuz. İhtiyacınız olan ürünlerin türünü ve miktarını (temizlik kimyasalları veya fırça, emiş lastiği gibi diğer sarf malzemelerini) önceden belirlersiniz; biz de servis teknisyenlerimizin gerçekleştirdiği düzenli kontrol ziyaretlerinde ihtiyacınız olan her şeyi tam zamanında teslim ederiz.

Akü Seçeneği: Bu seçeneği tercih ettiğinizde, akünün tamir edilemez şekilde arızalanması durumunda veya teknik olarak kullanım ömrünü tamamladığında yeni bir aküyü hiçbir ücret ödemeden teslim alırsınız.