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    Tamir Servisi | Kärcher

    Kärcher Servis: Tamir Servisi

    Bizim için müşterilerimize yakın olmak, gerçekten sizin yanınızda olmak demektir. Dünya çapında. Tam olarak bulunduğunuz ve bize ihtiyaç duyduğunuz her yerde. Arıza veya acil uygulama sorunları yaşandığında anında müdahale ediyoruz. Her zaman. Her gün.

    Reparaturservice

    Siz işinizi yönetin. Güvenliğinizi biz sağlayalım.

    Güvenlik, başkalarının yanında olmak demektir. Önemli olanın sadece niyet değil, fiilen orada bulunmak olduğu durumlarda geçerlidir. Her zaman %100 kararlılık ve eksiksiz bir hizmet yelpazesiyle. Sizin standardınız da bu olmalıdır. Bizimki her zaman budur. Çünkü biz kendimizi, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan ve uygulayan bir sistem sağlayıcısı olarak görüyoruz.

    Biz hazırız: Kärcher makinenizin tüm kullanım ömrü boyunca servis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Bize ihtiyaç duyduğunuz her an, biz veya servis ortaklarımızdan biri sahanızda yanınızda olacağız. İş yerinizde. Makinenizin kullanıldığı yerde. Her yerde.

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    Kärcher hizmet yelpazesi

    Profesyonel temizlik makineleriyle çalışıyorsunuz ve tüm makine filonuzun her an, hiçbir kısıtlama olmaksızın çalışmaya hazır olmasına güvenmek zorundasınız. Bunun için size makinelerden daha fazlasını sunabilecek bir ortağa ihtiyacınız var: Güvenilir temizlik makineleri ve temizlik kimyasalları, gelişmiş teknolojiler, uzman danışmanlığı ve eğitimler. Tüm bunlara eşlik eden ve hiçbir beklentiyi karşılıksız bırakmayan bir hizmet yelpazesi. Sahada, hızlı ve güvenilir aktif servis desteği. Gerekli tüm aletler, yedek parçalar ve aşınan parçalarla birlikte. Denetim, bakım ve tam servis için en iyi şekilde uyarlanmış paketlerle. Kısacası: Kärcher Servisi. Size içinizin rahat etmesini sağlayan bir hizmet. Söz veriyoruz.

    Kärcher servis ağı

    Birinci sınıf servis, Kärcher sisteminin en önemli parçalarından biridir. Deneyimli teknisyenlerden oluşan kapsamlı küresel servis ağımızla, birinci sınıf destek sunmayı garanti ediyoruz.

    Hızla aksiyon alıyor, gerekli tüm yedek parça ve aletleri stoklarımızda hazır bulunduruyoruz. Teknisyenlerimiz mükemmel düzeyde bir eğitime sahiptir ve kullandığınız makineleri tüm detaylarıyla çok iyi bilirler. İhtiyaçlarınız ve talepleriniz ne olursa olsun, telefonla danışmanlıktan eğitim olanaklarına kadar her alanda sizi destekliyoruz.

    Dünya çapında 60'tan fazla şubede, 1000'e yakın servis teknisyenimiz size yardımcı olmak için hazırdır. Servis ortaklarımızla birlikte, birbirine sıkı sıkıya bağlı satış ve servis ağımız, tüm kıtalarda 182'den fazla ülkeye yayılmakta ve toplamda 5000'den fazla servis teknisyenini kapsamaktadır.

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    Sahada tamir hizmetleri

    Herhangi bir onarım çalışması gerektiğinde, bizden birinci sınıf, hızlı ve etkili bir hizmet alırsınız. Amacımız, her servis talebini mümkün olan en kısa sürede ve sizi en üst düzeyde memnun edecek şekilde başarıyla sonuçlandırmaktır. Burada açıklanan servis süreci, servis sistemimizin ne kadar verimli çalıştığını göstermektedir. Müşteri hizmetleri gerçekten de bu kadar harika ve basit olabilir.

    Reparatur vor Ort

    Tamir süreci:

    1. Tamire mi ihtiyacınız var?

    Hiç sorun değil. Bizimle telefon, Servis uygulaması, faks veya e-posta yoluyla kolayca iletişime geçebilirsiniz. Kärcher makineniz en kısa sürede profesyonelce onarılacak ve yeniden kullanıma hazır hale getirilecektir.

    2. Sizi güncel tutuyoruz

    Siparişinizi kabul ettikten hemen sonra Servis uygulaması, e-posta veya faks yoluyla bir sipariş onayı alırsınız. Kärcher müşteri hizmetleri ekibiyle emin ellerdesiniz.

    3. Hızlı randevu planlaması

    Sizin için en uygun randevuyu ayarlıyoruz. Verimli rota planlama sistemimiz sayesinde mümkün olan en kısa sürede yanınızda oluyoruz. Randevu bilgileriniz size e-posta veya faks yoluyla onaylanır.

    4. Kärcher kalitesinde onarım

    Özel eğitim almış bir servis teknisyenimiz doğrudan adresinize gelerek makinenizle ilgilenir. Servis teknisyenimiz, ilettiğiniz arıza tanımını dikkate alarak gerekli yedek parçaları yanında getirir.

    5. Anlık servis raporu

    Teknisyenimiz sorunu giderir gidermez, e-posta veya faks yoluyla anında bir servis raporu alırsınız. Bu rapor, makinenize hangi işlemlerin yapıldığını ve hangi yedek parçaların takıldığını detaylı olarak görmenizi sağlar.

    6. Kolay süreç yönetimi

    Yapılan onarım bir Kärcher servis paketi kapsamında değilse veya garanti dahilinde ücretsiz olarak gerçekleştirilmediyse, faturanız e-posta veya posta yoluyla size ulaştırılır. En iyi hizmet, her zaman en kolay olanıdır.

    Mükemmel şekilde donatılmış araçlarımız ve atölyelerimiz

    Temel amacımız, bir arıza durumunda makinenizi mümkün olan en kısa sürede onarmaktır. Onarımın sahada gerçekleştirilemediği durumlarda, üstün donanımlı atölyelerimizden yararlanma seçeneğine sahibiz. Servis teknisyenlerimiz nakliye işlemlerini organize eder, böylece sizin ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekmez. İhtiyaç duymanız halinde, Kärcher kiralama servisi aracılığıyla size bir yedek makine de sağlıyoruz.

    Servis araçlarımız: tekerlekli birer atölye!

    Kärcher servis araçları; teknisyenlerimizin denetim, bakım ve onarım işlemleri için ihtiyaç duyabileceği her şeye sahiptir. Araçlarımızda; gerekli ölçüm cihazları, standart el aletleri ve Kärcher'e özgü özel ekipmanların yanı sıra en kritik yedek parçalar, aşınan parçalar, aksesuarlar ve temizlik kimyasalları da her an hazır bulundurulur. Bu donanım, tüm onarım sürecinin baştan sona yönetildiği dizüstü bilgisayarlarla desteklenir. Ayrıca, mevcut tüm Kärcher makinelerinin teknik dokümanlarına dijital formatta anında erişim sağlanır. Onarımınızı mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için gerekli olan tüm bu koşullar, bizim için standart bir prosedürdür.

    Atölyelerimiz

    Büyük ölçekli ekipmanların onarımı veya makinelerin yenilenme işlemleri atölyelerimizde gerçekleştirilir. Elbette buralarda da gerekli tüm ölçüm cihazları, standart ve Kärcher'e özgü özel aletlerin yanı sıra en yaygın yedek parçalar ve aşınan parçalar eksiksiz olarak mevcuttur.

    Unsere Servicefahrzeuge