Tamir Servisi | Kärcher

1. Tamire mi ihtiyacınız var?
Hiç sorun değil. Bizimle telefon, Servis uygulaması, faks veya e-posta yoluyla kolayca iletişime geçebilirsiniz. Kärcher makineniz en kısa sürede profesyonelce onarılacak ve yeniden kullanıma hazır hale getirilecektir.
2. Sizi güncel tutuyoruz
Siparişinizi kabul ettikten hemen sonra Servis uygulaması, e-posta veya faks yoluyla bir sipariş onayı alırsınız. Kärcher müşteri hizmetleri ekibiyle emin ellerdesiniz.
3. Hızlı randevu planlaması
Sizin için en uygun randevuyu ayarlıyoruz. Verimli rota planlama sistemimiz sayesinde mümkün olan en kısa sürede yanınızda oluyoruz. Randevu bilgileriniz size e-posta veya faks yoluyla onaylanır.
4. Kärcher kalitesinde onarım
Özel eğitim almış bir servis teknisyenimiz doğrudan adresinize gelerek makinenizle ilgilenir. Servis teknisyenimiz, ilettiğiniz arıza tanımını dikkate alarak gerekli yedek parçaları yanında getirir.
5. Anlık servis raporu
Teknisyenimiz sorunu giderir gidermez, e-posta veya faks yoluyla anında bir servis raporu alırsınız. Bu rapor, makinenize hangi işlemlerin yapıldığını ve hangi yedek parçaların takıldığını detaylı olarak görmenizi sağlar.
6. Kolay süreç yönetimi
Yapılan onarım bir Kärcher servis paketi kapsamında değilse veya garanti dahilinde ücretsiz olarak gerçekleştirilmediyse, faturanız e-posta veya posta yoluyla size ulaştırılır. En iyi hizmet, her zaman en kolay olanıdır.