Tamir Servisi | Kärcher

Güvenlik, başkalarının yanında olmak demektir. Önemli olanın sadece niyet değil, fiilen orada bulunmak olduğu durumlarda geçerlidir. Her zaman %100 kararlılık ve eksiksiz bir hizmet yelpazesiyle. Sizin standardınız da bu olmalıdır. Bizimki her zaman budur. Çünkü biz kendimizi, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan ve uygulayan bir sistem sağlayıcısı olarak görüyoruz.

Biz hazırız: Kärcher makinenizin tüm kullanım ömrü boyunca servis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Bize ihtiyaç duyduğunuz her an, biz veya servis ortaklarımızdan biri sahanızda yanınızda olacağız. İş yerinizde. Makinenizin kullanıldığı yerde. Her yerde.