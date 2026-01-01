SSS | Kärcher

Sağlanan deterjan konsantresinin tamamını (20 ml) yine cihazla birlikte verilen püskürtme şişesine dökün ve üzerini suyla tamamlayın. Pencere camının ne kadar kirli olduğuna bağlı olarak, camı birkaç kez temizlemeniz gerekebilir. Bu işlem sırasında temizlik maddesi çözeltisinin cam üzerinde kurumasına izin vermemelisiniz. Cam temizleme makinesini, çekçek lastiği pencere camına dik gelecek şekilde tutun ve çok fazla baskı uygulamayın. Ayrıca çekçek lastiğini düzenli olarak temizlemenizi ve üzerindeki kir kalıntılarını gidermenizi öneririz. Çekçek lastiği yana doğru çekilerek çıkarılabilir. Eğer lastik aşınmışsa değiştirilmelidir. Pencere camına, her yeri tamamen nemlenecek şekilde püskürtme yapın.