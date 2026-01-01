SSS | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ürünlerimiz, tamir servisimiz ve garanti koşullarımız hakkında en sık sorulan soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz. Aradığınız yanıtı aşağıdaki sayfada bulamazsanız, bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin.
Makinenizle hangi aksesuarların uyumlu olduğunu kullanım kılavuzunuzdan veya web sitemizden öğrenebilirsiniz. Lütfen unutmayın: Ev ve Bahçe serisine ait cihazlar, Profesyonel serisi makinelerle uyumlu değildir.
Kärcher, Ev ve Bahçe ürünleri için bireysel müşterilerine malzeme ve üretim hatalarını kapsayan, satın alma tarihinden itibaren iki yıllık bir garanti sunar. Garanti belgesi olarak fatura veya fiş gibi satın alma belgesini ibraz etmeniz gerekir.
Garanti kapsamındaki onarımlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.
Kärcher, malzeme ve üretim hatalarını kapsayan iki yıllık bir garanti sunmaktadır. Makinenizin garanti süresi dolmuşsa, ücretli bir onarım organize edilebilir. Daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.
Kullanım kılavuzunun son sayfasında listelenen tüm yedek parçaları bayilerimizden sipariş edebilirsiniz.
Güvenlik nedenleriyle, diğer parçalar yalnızca eğitimli servis ortaklarımız tarafından değiştirilebilir. Servis ortaklarımız yedek parça listelerine erişebilir ve size yerinde destek sağlayabilir.
Kullanım kılavuzunda listelenen bir yedek parçayı garanti kapsamında değiştirmek isterseniz, lütfen arızanın kısa bir açıklamasını ve satın alma belgenizi içeren bir e-postayı bize gönderin. Ardından işlemin garanti kapsamında yapılıp yapılamayacağını değerlendireceğiz.
Şimdi iletişime geçin!
Evet, şarjlı süpürge iki adet fırça içerir: bir adet standart fırça ve bir adet evcil hayvan tüyü fırçası. Evcil hayvan tüyü fırçası kullanılarak tüm zemin kaplamalarındaki tüyler kolayca ve hijyenik bir şekilde temizlenebilir.
Şarjlı süpürgeyi, kapalı olduğundan emin olarak en az 3 buçuk saat şarj edin. Eğer 14 saatlik şarj süresinden sonra batarya hala şarj olmamışsa, lütfen servis ortaklarımızdan birini ziyaret edin veya arızanın kısa bir açıklamasını ve satın alma belgenizi içeren bir e-postayı bize gönderin.
Bataryayı şarj edin ve fırçayı kirlerden (iplikler vb.) arındırmak için temizleyin.
Bataryayı şarj edin, fırçayı üzerindeki kirleri temizleyerek arındırın veya fırça aşınmışsa yenisiyle değiştirin.
Silindirleri/tekerlekleri kontrol edin, temizleyin veya gerekirse değiştirin.
Buhar ayarı bulunan bir buharlı temizlik makinesini en düşük seviyeye getirerek laminat veya parke zeminlerde kullanabilirsiniz. Ancak zeminin yağlı veya cilalı olmaması gerekir.
Yüzeye mümkün olduğunca az buhar temas etmesi için iki temizlik bezini üst üste katlayarak dört kat halinde kullanın. Başlığı tek bir noktada uzun süre tutmaktan kaçının. Yerde su birikintisi kalmamasına dikkat edin, bu sayede kalan nem hızla kuruyacak ve lekesiz bir temizlik sağlanacaktır.
Buharlı temizlik makinesi, banyo ve mutfak temizliğinin yanı sıra yarıklar, giderler, radyatörler ve daha pek çok farklı alanın temizliği gibi birçok çeşitli iş için kullanılabilir.
Buhar sıcaklığı başlıkta yaklaşık 100°C, temizlenen nesnenin üzerinde ise yaklaşık 84°C'dir.
Her buharlı temizlik makinesinde standart olarak iki adet buhar borusu bulunur. Ek bir boru kullanılarak boru uzunluğu kolayca uzatılabilir.
Saf su, kazandaki mineralleri çözerek zamanla kazanın zarar görmesine neden olur. Bu yüzden musluk suyu kullanmanızı öneririz. Lütfen cihazın kirecini düzenli olarak temizlemeyi unutmayın.
Elektrik kablosunu ve sigortayı, ayrıca termostatı ve basınç şalterini kontrol edin. Cihaza su ekleyin. Eğer su eksikliği uyarısı sönmezse, lütfen yetkili servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
Emniyet kilidi sıkıştıysa veya boşa dönüyorsa, cihazın soğumasını bekleyin ve gerekirse kilit açılana kadar buhar hortumundaki buhar tetiğine basarak basıncı tahliye edin. Kilit cihaz soğuduktan sonra da açılmıyorsa, lütfen yetkili servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
Cihazın kirecini temizleyin. Eğer ısıtıcı zarar görmüşse, lütfen yetkili servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
Su eksikliği termostatı arızalanmış olabilir. Lütfen yetkili servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
Isıtıcıyı açın, buharlı ütünün fişini prize takın, ütü üzerindeki düğmeyi kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Eğer buhar vanası açılmıyorsa, lütfen yetkili servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
Lütfen yetkili servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
Ütü istasyonunun tamamen ısınmasını bekleyin, ayar düğmesini buhar kademesine getirin ve su haznesini en fazla dörtte üçüne kadar doldurun.
Sağlanan deterjan konsantresinin tamamını (20 ml) yine cihazla birlikte verilen püskürtme şişesine dökün ve üzerini suyla tamamlayın. Pencere camının ne kadar kirli olduğuna bağlı olarak, camı birkaç kez temizlemeniz gerekebilir. Bu işlem sırasında temizlik maddesi çözeltisinin cam üzerinde kurumasına izin vermemelisiniz. Cam temizleme makinesini, çekçek lastiği pencere camına dik gelecek şekilde tutun ve çok fazla baskı uygulamayın. Ayrıca çekçek lastiğini düzenli olarak temizlemenizi ve üzerindeki kir kalıntılarını gidermenizi öneririz. Çekçek lastiği yana doğru çekilerek çıkarılabilir. Eğer lastik aşınmışsa değiştirilmelidir. Pencere camına, her yeri tamamen nemlenecek şekilde püskürtme yapın.
Kirli su haznesinin çok dolu olmadığından emin olun; özellikle de cihazı yatay konumda veya başınızın üzerinde (yukarı doğru) kullanıyorsanız bu duruma dikkat edin.
Çalışma göstergesi kapalıysa veya yavaşça yanıp sönüyorsa bataryayı şarj edin. Eğer gösterge hızlıca yanıp sönüyorsa, lütfen yetkili servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
İçine deterjan doldurun. Pompa mekanizması arızalıysa, lütfen arızanın kısa bir açıklaması ve satın alma belgesi ile birlikte bize bir e-posta gönderin.
Şimdi iletişime geçin!
Kärcher ev tipi basınçlı yıkama makineleri, modele bağlı olarak saatte 230 ile 600 litre arasında bir debiye sahiptir. Karşılaştırmak gerekirse, normal bir bahçe hortumundan saatte yaklaşık 3.500 litre su akar. Bu sayede basınçlı yıkama makineleri hem bütçenizi hem de çevreyi korur.
Basınçlı yıkama makinesinde, elektrikle çalışan bir pompa su basıncını kat kat artırarak 150 bara kadar çıkarır. Su bu basınçla, yüksek basınç hortumu üzerinden bir namluya iletilir ve buradan bir meme vasıtasıyla keskin, yoğunlaştırılmış bir jet halinde püskürtülerek muazzam bir temizleme gücü yaratır. Püskürtme tabancası tetiklenmediğinde pompa otomatik olarak kapanır. Basınçlı yıkama makinesi, temizlik işlerinizi geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı yapmanızı sağlarken aynı zamanda daha az su tüketir.
Evet, bunun için filtreli bir vakum hortumu kullanmalısınız. Vakum hortumunu cihazın su girişine takın. Diğer ucunu ise su variline daldırın. Yüksek basınç hortumunu cihaza bağlayın. Cihazı çalıştırmadan önce çelik boruyu püskürtme tabancasından çıkarın. Püskürtme tabancasının mandalına basarak açık konuma getirin ve ardından cihazı açın. Bu sayede basınçlı yıkama makinesi suyu çekmeye başlarken, cihazın içindeki hava da rahatça dışarı çıkacaktır. Cihaz, su alınan kaynağın en fazla 0,5 metre üzerinde bulunmalıdır.
Kaba kiri temizlemek için aracı yüksek basınçla yıkayıp geçmeniz yeterlidir. Daha derinlemesine bir temizlik için RM 555 temizlik maddesini kullanın. Temizlik maddesi, düşük basınçta araca nazikçe uygulanır. İsterseniz bir yıkama fırçası da kullanabilirsiniz.
Kärcher temizlik maddeleri, cihazlarımız için özel olarak formüle edilmiştir. Kärcher tarafından sunulanlar dışındaki temizlik maddelerini kullanmanız durumunda cihazınızın garantisi geçerliliğini yitirir.
Geri akış önleyici, temizlik maddesinin içme suyuna karışmasını engeller.
T 250 yüzey temizleyici, K2 ile K7 arasındaki tüm sınıflardaki cihazlar için kullanılabilir. T 400 yüzey temizleyici ise yalnızca K5 ile K7 sınıflarındaki cihazlar için uygundur.
Cihazı su kaynağına bağlayın ve musluğu açın. Su girişindeki filtreyi çıkarıp temizleyin. Basınçlı yıkama makinesini çelik boru olmadan çalıştırın ve püskürtme tabancasından hava çıkışı tamamen durana kadar açık bırakın. Doğru aksesuarları kullandığınızdan emin olun.
Basınç ve emme valflerinde sızıntı varsa, gövdeden su sızıyorsa veya cihaz kesik kesik (titreyerek) çalışıyorsa, lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın ya da doğrudan bizimle iletişime geçin. Taşma valfinin sıkışması durumunda da yine bir servis ortağımıza başvurabilir veya doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Püskürtme başlığını temizleyin. Doğru başlığı kullandığınızdan emin olun. Cihaza yeterli miktarda su gelip gelmediğini kontrol edin.
Güç kaynağını ve şebeke sigortasını kontrol edin. Ana şalteri ve püskürtme tabancasını gözden geçirin. 10 metre veya daha uzun uzatma kabloları için kablo kesiti en az 2,5 mm² olmalıdır. Kablo makarasındaki kabloyu tamamen açın.
Aşağıdaki durumlarda lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin:
Lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
Temizlik maddesi haznesini doldurun. Vakum filtresini temiz suyla durulayın ve temizleyin. Filtrenin tıkanmasını önlemek için, temizlik maddesiyle işiniz bittiğinde cihazı mutlaka temiz suyla durulayın. Emme hortumunda hasar olup olmadığını kontrol edin.
Cihazdaki temizlik maddesi hortumunu alın ve ince bir cisim yardımıyla hortumun bağlandığı uçtaki küçük valfi, rahatça hareket edene kadar hafifçe geri itin. Akışı başlatın ve cihazı düşük basınca ayarlayın.
Yüksek basınçlı yıkama makinenizi kışa nasıl hazırlayacağınızı öğrenmek için videoyu izleyin.
Eğer silindirik fırça veya yan fırça aşınmışsa, değiştirilmeleri gerekir. Fırça silindiri tahrik mekanizması aşınmışsa, lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
Atık haznesindeki conta şeridinin ve contanın hala iyi durumda olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
Silindirik fırçanın doğru yüksekliğe ayarlandığından emin olun. Fırça kıllarının sadece uç kısımları yere temas etmelidir. Yükseklik ayarı veya tekerlek mekanizması arızalıysa lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın veya doğrudan bizimle iletişime geçin.
Çok amaçlı elektrikli süpürgeyi tek tük kuru yapraklar için kullanabilirsiniz, ancak büyük miktardaki yapraklar için uygun değildir. Sert veya ıslak yapraklar emme hortumunda ya da hazne girişinde hızlıca tıkanmalara yol açabilir.
2. kademe sadece elektrikli aletlerle çalışırken kullanılır. Süpürge, bağladığınız elektrikli alet çalıştırıldığında otomatik olarak devreye girer ve alet kapatıldıktan sonra yaklaşık 15-20 saniye daha çalışmaya devam eder.
İnce tozları çekerken her zaman bir filtre torbası kullanmalısınız.
Emme hortumunun doğru şekilde takıldığından ve herhangi bir hasar olmadığından emin olun. Filtrenin yerinde olup olmadığını ve hasar görüp görmediğini kontrol edin. Bir filtre torbası kullanın.
Filtre torbasını değiştirin; kartuş filtreyi veya yassı katlanmış filtreyi, başlığı, emme borusunu ve emme hortumunu temizleyin. Gerekirse contaları değiştirin.
Pislik haznesi çok dolduğunda cihaz kendi kendine kapanır. Doluluk seviyesi probu ve gövde ıslaksa, bu durum bir nem köprüsü (akım sızıntısı) oluşmasına neden olabilir. Cihazın kurumasını bekleyin ve doluluk seviyesi probunu temizleyin.
Sigortayı ve prizi kontrol edin; ayrıca kabloda ve fişte herhangi bir hasar olup olmadığına bakın. Güç anahtarı, kömür fırçası (motor kömürü) veya priz çıkışı arızalıysa lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın ya da doğrudan bizimle iletişime geçin.
Kartuş filtreyi çıkarın ve hazneyi boşaltın. Kartuş filtrenin içinde su varsa kurumasını bekleyin.
Prizi kontrol edin ve lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın ya da doğrudan bizimle iletişime geçin.
Kapasite, basma yüksekliğine ve pompaya bağlı olan diğer ekipmanlara bağlıdır. Maksimum basma yüksekliğine dikkat edin.
İşletime almadan önce pompayı suyla doldurun ve havalandırma düğmesine basın. Elektrik fişini çekin ve emme hattını temizleyin. Elektrik fişini çekin ve ön filtreyi temizleyin.
Sigortayı ve elektrik bağlantılarını kontrol edin. Aşırı ısınma nedeniyle termal koruma şalteri tetiklendiyse elektrik fişini çekin, pompanın soğumasını bekleyin, emme alanını temizleyin ve kuru çalışmayı önleyin. Elektrik fişini çekin ve emme alanını temizleyin. Emme alanındaki akış ölçeri (debi ölçeri) kontrol edin. Pompanın durmasına seviye şalteri neden oluyorsa lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın.
Elektrik fişini çekin ve emme alanını temizleyin.
Ana sigortayı kontrol edin. Çalışırken itme kolunu aşağı doğru katlayın. Menteşedeki mikro şalter arızalıysa veya motorda bir arıza varsa lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın ya da doğrudan bizimle iletişime geçin.
Filtre torbasını değiştirin veya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Hava kanalındaki tıkanıklıkları giderin. Fan çarkı gevşemişse veya motor arızalıysa lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın ya da doğrudan bizimle iletişime geçin.
Cila pedleri kirli veya yıpranmışsa bunları temizleyin veya değiştirin. Zemininiz için doğru cila pedlerini kullandığınızdan emin olun. Kärcher; sert yüzeyler, mumlu sert yüzeyler, cilalı sert yüzeyler ve mat taş zeminler için özel cila pedleri sunmaktadır. Cila disklerinin baskı mekanizması arızalıysa lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın ya da doğrudan bizimle iletişime geçin.
Sigortayı ve elektrik prizini kontrol edin. Gerekirse servis ortaklarımızdan birine danışın ya da doğrudan bizimle iletişime geçin.
Emme başlığı, emme borusu, tutamak ve emme hortumundaki her türlü tıkanıklığı giderin. Kağıt filtre torbasını değiştirin. Contaları değiştirin.
Filtre torbasının doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Filtre torbası hasar görmüşse değiştirin.
HEPA filtresi, emme başlığı, emme borusu, filtre torbası ve motor koruma filtresinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Gerekirse pilleri değiştirin. Tutamağın eğimli kısmını elektrikli süpürgeye doğru doğrultarak verici ve alıcı arasında doğrudan bir görüş hattı sağlayın.
Kablo/fiş veya güç şalteri arızalıysa lütfen servis ortaklarımızdan biriyle iletişime geçin. Elektrik prizindeki sigortayı kontrol edin. Karbon fırçalar veya emme türbini arızalıysa lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın ya da doğrudan bizimle iletişime geçin.
Emme başlığı, emme borusu, tutamak veya emme hortumundaki her türlü tıkanıklığı giderin. Vakum sistemindeki contalar hava sızdırıyorsa bunları değiştirin. Kirli su haznesini boşaltın. Şeffaf kapağın doğru şekilde takıldığından emin olun.
Cihaz, ıslak vakumlama sırasında haznedeki su seviyesi çok yükseldiğinde kendi kendini kapatır. Cihazı kapatın ve hazneyi boşaltın.
Kağıt filtre torbasında, düz katmanlı filtrede, başlıkta, emme borusunda veya emme hortumunda tıkanıklık var ve dolu göstergesi kırmızı yanıyor. Düz katmanlı filtre eksik veya doğru şekilde takılmamış.
Emme hortumunun doğru şekilde takıldığından ve düz katmanlı filtrenin yerine düzgün oturduğundan emin olun, gerekirse filtreyi değiştirin.
Temiz su haznesini doldurun. Şamandıralı şalteri temizleyin veya gerekirse değiştirin. Su hortumunu ve başlığı temizleyin. Temiz su haznesindeki vakum filtresini temizleyin. Su pompası arızalıysa lütfen servis ortaklarımızdan birine danışın ya da doğrudan bizimle iletişime geçin.