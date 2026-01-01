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    Gizlilik Bildirimi | Kärcher

    Gizlilik Bildirimi ve Çerez Politikası

    Kärcher, gizliliğinizin korunmasını sağlamayı taahhüt eder. Bu Gizlilik Bilgilendirmesi, sizden topladığımız veya bize sağladığınız her türlü kişisel verinin tarafımızca hangi esaslara göre işleneceğini belirler. Kärcher, kişisel verilerinizi işlerken yürürlükteki Veri Koruma düzenlemelerine uyar. Yasal işleme için artık gerekli olmayan tüm veriler silinecektir.

    I. Veri sorumlusunun adı ve iletişim bilgileri:

    Alfred Kärcher SE & Co. KG

    Alfred-Kärcher-Strasse 28-40

    71364 Winnenden / Almanya

    Tel. +49 7195 / 14-0

    Faks +49 7195 / 14-2212

    E-posta: info@karcher.com

    Yönetim Kurulu:

    Hartmut Jenner (Başkan),

    Christian May (Başkan Vekili),

    Stefan Patzke,

    Marco Cardinale,

    Markus Limberger

    (Bundan böyle "Kärcher" olarak anılacaktır), tüm veri işleme faaliyetlerini (örn. toplama, işleme ve aktarım) yasal düzenlemelere uygun olarak yürütmektedir.

    Aşağıdaki Gizlilik Politikası; web sitemizde ve web sitemiz aracılığıyla ne tür verilerin toplandığına, bunların nasıl kullanıldığına ve aktarıldığına, Kärcher'in verilerinizi korumak için hangi güvenlik önlemlerini aldığına ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair genel bir çerçeve sunmaktadır.

    Veri korumaya ilişkin sorularınız ve İlgili Kişi (Veri Sahibi) olarak haklarınız için lütfen aşağıdaki adresten Kärcher veri koruma görevlisi ile iletişime geçin:

    Alfred Kärcher SE & Co. KG

    Veri Koruma Görevlisi

    Alfred-Kärcher-Strasse 28-40

    71364 Winnenden, Almanya

    E-posta: datenschutzbeauftragter@karcher.com