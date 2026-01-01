Gizlilik Bildirimi | Kärcher

Adobe Analytics

1. Veri işlemenin tanımı, amacı ve kapsamı

Web sitemiz; 4–6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24, İrlanda adresinde mukim Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Adobe Analytics'i kullanmaktadır.

Adobe Analytics, bilgisayarınızda saklanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan çerezler kullanır. Çerez tarafından web sitesinin kullanımına ilişkin oluşturulan bilgiler bir Adobe sunucusuna aktarıldığında, ayarlar gereği IP adresinin coğrafi konum tespiti yapılmadan önce anonimleştirilmesi ve saklama işleminden önce genel bir IP adresi ile değiştirilmesi sağlanır. Adobe, bu web sitesinin işletmecisi adına, kullanıcıların web sitesini kullanımını değerlendirmek, web sitesi faaliyetlerine ilişkin raporlar hazırlamak ve web sitesi işletmecisine web sitesi faaliyeti ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sunmak amacıyla bu bilgileri kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından Adobe Analytics süreci kapsamında iletilen IP adresi, diğer Adobe verileriyle birleştirilmeyecektir. Tarayıcı yazılımınızdaki ilgili ayarları düzenleyerek çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz. Ancak, bunu yapmanız halinde bu web sitesinin tüm özelliklerini tam olarak kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

2. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Adobe Analytics çerezleri, ziyaretçinin açık rızası temelinde saklanır (GDPR Madde 6 (1) (a) bendi).

3. Saklama süresi, itiraz ve kaldırma imkanı

Tarayıcınızı; bir çerez yerleştirildiğinde size haber verecek, yalnızca belirli durumlarda çerezlere izin verecek, genel olarak veya belirli durumlarda çerez kullanımını hariç tutacak ve hatta tarayıcınızı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması, bu web sitesinin işlevselliğini kısıtlayabilir.

Aşağıdaki bağlantıda yer alan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek, çerez tarafından üretilen ve web sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Adobe tarafından toplanmasını ve bu verilerin Adobe tarafından işlenmesini daha ileri düzeyde engelleyebilirsiniz.

4. Üçüncü taraf bilgileri

Adobe Analytics hakkında daha fazla bilgi için Adobe'un veri koruma hükümlerine bakınız: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Cliplister Aracılığıyla Medya Verilerinin Entegrasyonu

1. Veri işlemenin tanımı, amacı ve kapsamı

Web sitemiz; Schauenburgerstrasse 116, 24114 Kiel, Almanya adresinde mukim Cliplister GmbH ("Cliplister") şirketinin hizmetlerine yönelik arayüzler kullanmaktadır.

Cliplister; resimler, videolar, sesler, PDF'ler veya 3D içerikler gibi medya verilerinin organizasyonu, işlenmesi ve dağıtımı için Almanya menşeli profesyonel bir kurumsal bulut altyapısıdır. İçerikler Cliplister'da saklanır, web sitemize entegre edilir ve doğrudan web sitemiz üzerinden oynatılabilir veya bunlara erişilebilir.

Sunumumuzun ilgili bir web sayfasına eriştiğinizde, bu tür içerikleri size en iyi şekilde sunabilmek amacıyla web arayüzleri üzerinden Cliplister ile bir bağlantı kurarız. Burada, içeriğin optimum ve hukuki açıdan güvenli bir şekilde sunulması amacıyla IP adresiniz ve cihaza özgü bilgiler Cliplister'a iletilir ve Cliplister tarafından şifrelenmiş ve anonimleştirilmiş bir biçimde kaydedilir.

2. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Bu kullanım, meşru menfaatlerimize, yani GDPR Madde 6 (1) (f) bendi uyarınca medya verilerinin güvenli ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik menfaatimize dayanmaktadır.

3. Üçüncü taraf bilgileri

Reklam teknolojisi hakkında daha fazla bilgi için Cliplister'ın veri koruma hükümlerine bakınız: https://cliplister.com/datenschutz/

Google Maps

1. Veri işlemenin tanımı, amacı ve kapsamı

Web sitemiz, harita hizmetleri (rota planlama vb. dahil) sağlamak amacıyla Google Maps'i kullanmaktadır. Sağlayıcı; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde mukim Google Ireland Limited'dir. Google Maps; rota planlama, uydu görüntülerini görüntüleme gibi harita hizmetlerini ve barlar, kamu binaları, görülecek yerler vb. için arama yapma gibi diğer işlemleri mümkün kılan bir hizmettir. Google Maps özellikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://support.google.com/maps/

Bu harita hizmetlerini kullanmak amacıyla ilettiğiniz veriler, ABD'deki Google LLC sunucularında saklanacaktır. Google Ireland Limited, Google LLC ile standart sözleşme maddelerine https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/) uygun olarak bir sözleşme akdetmiştir.

2. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Bu kullanım, meşru menfaatlerimize, yani GDPR Madde 6 (1) (f) bendi uyarınca bir harita hizmetinin kullanıcı dostu bir şekilde sunulmasına yönelik menfaatimize dayanmaktadır.

3. Saklama süresi, itiraz ve kaldırma imkanı

Prensip olarak veriler, toplanma amaçları yerine getirilir getirilmez silinir. Google Maps ile bağlantılı olarak herhangi bir kullanıcı verisi saklamayız. Üçüncü taraf sağlayıcılar, eklentilerin kullanımıyla bağlantılı olarak veri toplayabilir. Saklama süresine ilişkin daha detaylı bilgiyi, ilgili sağlayıcının web sitesindeki veri koruma bölümünden edinebilirsiniz.

4. Üçüncü taraf bilgileri

Google Maps hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://policies.google.com/privacy?hl=de adresindeki Google Maps Gizlilik Politikası'na bakın.

Google reCAPTCHA

1. Veri işlemenin tanımı, amacı ve kapsamı

Web sitemiz, Google'ın "Google reCAPTCHA" (bundan böyle "reCAPTCHA" olarak anılacaktır) hizmetini kullanmaktadır. reCAPTCHA, web sitemize girilen verilerin (örn. bir iletişim formunda) bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı girildiğini kontrol etmek için kullanılır. Bunu yapmak için reCAPTCHA, çeşitli özelliklere dayanarak web sitesi ziyaretçisinin davranışını analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. reCAPTCHA analiz için çeşitli bilgileri (örn. IP adresi, ziyaretçinin web sitesinde geçirdiği süre veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri) değerlendirir. Analiz sırasında toplanan veriler Google'a iletilir.

2. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Veri işleme faaliyeti, GDPR Madde 6 (1) (f) bendi uyarınca yürütülmektedir. Web sitesi işletmecisinin, web sitelerini kötü niyetli otomatik casusluktan ve spam'den korumakta meşru bir menfaati bulunmaktadır.

3. Saklama süresi, itiraz ve kaldırma imkanı

Google'a herhangi bir veri iletilmesini istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden veya reCAPTCHA yazılımını kullanmadan önce Google oturumunu tamamen kapatmalı ve tüm Google çerezlerini silmelisiniz. Veriler, prensip olarak sitemizi ziyaret ettiğiniz anda otomatik olarak Google'a iletilir. Bu verileri tekrar silmek için https://support.google.com/?hl=en&tid=231579508952 adresinden Google Destek ekibi ile iletişime geçmeniz gerekir.

4. Üçüncü taraf bilgileri

Google reCAPTCHA ve Google'ın Gizlilik Politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları ziyaret edin: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ ve https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html