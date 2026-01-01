Internet Mağazası Bilgileri | Kärcher

Bir müşteri olarak Kärcher, size aşağıdaki kolay ödeme yöntemlerini sunmaktadır:

Kredi Kartı

Kärcher online mağazasında ödemenizi doğrudan kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz. MasterCard, Troy, Visa kartları kabul edilmektedir. Sipariş verirken, ödeme yöntemleri sayfasından "Kredi Kartı" seçeneğini işaretleyiniz. Şu bilgileri girmeniz gerekmektedir: kart türü (MasterCard, Troy veya Visa), kart numarası, kart güvenlik kodu (CVC/CVV) ve son kullanma tarihi. Bu ödeme yöntemi tercih edildiğinde, tahsilat siparişin verildiği anda gerçekleştirilir.

Otomatik Ödeme / Doğrudan Borçlandırma (Direct Debit)

Ödemelerinizi doğrudan borçlandırma (otomatik ödeme) yöntemiyle de yapabilirsiniz. Sipariş sürecinde banka bilgilerinizi girmeniz halinde, onayınız doğrultusunda ilgili tutar hesabınızdan otomatik olarak çekilecektir. Bu ödeme yönteminde, sipariş tutarı siparişin alınmasından itibaren en geç 14 gün içinde hesabınızdan tahsil edilir.