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    Internet Mağazası Bilgileri | Kärcher

    Internet mağazası bilgileri

    Online mağazamızdaki ürünlerle ilgili tüm sorularınızın cevaplarını burada bulabilirsiniz.

    Person using a calculator

    Teslimat ücretleri

    Kärcher'dan sipariş edilen ürünler için ₺xx,xx tutarında bir teslimat ücreti uygulanır. Teslimat ücretleri, sipariş onaylanıp gönderilmeden önce açıkça gösterilir.

    ₺xx,xx ve üzeri siparişlerde teslimat ücretsizdir. Aynı anda teslim edilmeyen/parça parça gönderilen ürünler için tek bir teslimat ücreti alınır. Tüm fiyatlara KDV dahildir.

    Person delivering a package

    Gönderim hizmeti

    Doğrudan Alfred Kärcher'dan verdiğiniz siparişler, depomuzdan belirttiğiniz teslimat adresine gönderilir. Tek seferde yapılacak toplu teslimatlarda kargo süresi, siparişteki kargoya veriliş süresi en uzun olan ürüne göre değişiklik gösterir.

    Credit card laying on a keyboard

    Ödeme

    Bir müşteri olarak Kärcher, size aşağıdaki kolay ödeme yöntemlerini sunmaktadır:

    Kredi Kartı

    Kärcher online mağazasında ödemenizi doğrudan kredi kartı ile gerçekleştirebilirsiniz. MasterCard, Troy, Visa kartları kabul edilmektedir. Sipariş verirken, ödeme yöntemleri sayfasından "Kredi Kartı" seçeneğini işaretleyiniz. Şu bilgileri girmeniz gerekmektedir: kart türü (MasterCard, Troy veya Visa), kart numarası, kart güvenlik kodu (CVC/CVV) ve son kullanma tarihi. Bu ödeme yöntemi tercih edildiğinde, tahsilat siparişin verildiği anda gerçekleştirilir.

    Otomatik Ödeme / Doğrudan Borçlandırma (Direct Debit)

    Ödemelerinizi doğrudan borçlandırma (otomatik ödeme) yöntemiyle de yapabilirsiniz. Sipariş sürecinde banka bilgilerinizi girmeniz halinde, onayınız doğrultusunda ilgili tutar hesabınızdan otomatik olarak çekilecektir. Bu ödeme yönteminde, sipariş tutarı siparişin alınmasından itibaren en geç 14 gün içinde hesabınızdan tahsil edilir.

    Person shown from the back holding a package

    İadeler

    Online mağazamız üzerinden doğrudan Kärcher'dan bir ürün mü sipariş ettiniz? 14 günlük cayma hakkınızı kullanmak ve ürünlerin tamamını ya da bir kısmını iade etmek mi istiyorsunuz?

    İade sürecinizin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için aşağıdaki adımları takip etmenizi öneririz:

    1. İade etmek istediğiniz tüm ürünleri, varsa tüm aksesuarlarıyla birlikte paketleyin. Taşıma sırasında hasar oluşmasını önlemek için ürünün orijinal ambalajını kullanmanızı tavsiye ederiz. Bununla birlikte, ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayacak uygun başka bir ambalaj da kullanabilirsiniz.
    2. Siparişinizle birlikte size gönderilen iade etiketi üzerine gönderici (kendi) bilgilerinizi yazın.
    3. İade etiketini, iade paketinin en geniş yüzeyine yapıştırın.
    4. İade paketini dilediğiniz bir GLS Paket Mağazasına ücretsiz olarak teslim edin.
    5. İade işleminin GLS Paket Mağazası tarafından iade makbuzu üzerinde onaylandığından emin olun ve bu makbuzu iadenizin kanıtı olarak güvenli bir yerde saklayın.

    İade Adresi:

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    Lütfen unutmayın: Uzman bayilerimizden/tedarikçilerimizden sipariş ettiğiniz hiçbir ürünü bize geri göndermemelisiniz; bu tür teslimatları kabul edememekteyiz.