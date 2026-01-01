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    Kärcher Center Gizlilik Bildirimi | Kärcher

    Gizlilik Bildirimi

    Müşteri memnuniyeti anketlerine ilişkin verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirme

    Veri Sorumlusunun adı ve iletişim bilgileri:

    Alfred Kärcher SE & Co. KG

    Alfred-Kärcher-Strasse 28-40

    71364 Winnenden, Almanya

    Yönetim Kurulu: Hartmut Jenner (CEO), Christian May (CEO Vekili), Stefan Patzke, Marco Cardinale, Markus Limberger

    Tel. +49 (0)7195 / 14-0

    Faks: +49 (0)7195 / 14-2212

    E-posta: info@karcher.com

    (Bundan böyle "Kärcher" olarak anılacaktır), tüm veri işleme faaliyetlerini (örn. toplama, işleme ve aktarım) yasal düzenlemelere uygun olarak yürütmektedir. Aşağıdaki Gizlilik Politikası; ne tür verilerin toplandığına, bunların nasıl kullanıldığına ve aktarıldığına, Kärcher'in verilerinizi korumak için hangi güvenlik önlemlerini aldığına ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair genel bir çerçeve sunmaktadır.

    İrtibat kişisi / Veri koruma görevlisi

    Veri korumaya ilişkin sorularınız ve ilgili kişi (veri sahibi) olarak haklarınız için lütfen aşağıdaki adresten Kärcher veri koruma görevlisi ile iletişime geçin:

    Alfred Kärcher SE & Co. KG

    Data protection officer (Veri koruma görevlisi)

    Alfred-Kärcher-Str. 28-40

    71364 Winnenden, Almanya

    datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com

    1. Kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve saklanması

    Hangi veri kategorilerini hangi amaçlarla kullanıyoruz?

    Müşteri memnuniyeti anketleri düzenlemek ve müşteri memnuniyetini optimize etmek amacıyla Microsoft Dynamics üzerinden bir anket sunmaktayız. Yalnızca kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine izin vermeyen genel bilgileri (şirketimizle/markamızla temas noktasındaki genel memnuniyet, müşteri odaklılık, tasarım, ürün sunumu vb. gibi) toplamaktayız. Buna ek olarak, serbest metin alanı aracılığıyla kendi isteğinize bağlı olarak bize daha fazla bilgi sağlayabilirsiniz.

    Kişisel verilerin sağlanmasına yönelik ne yasal ne de sözleşmesel bir yükümlülük bulunmaktadır.

    Verileriniz hangi hukuki dayanakla işlenmektedir?

    Kişisel verileri işlediğimiz ölçüde, bu işleme faaliyeti açık rızanıza (GDPR Madde 6 (1) (a) bendi) dayanarak yürütülmektedir.

    2. Kişisel verilerin aktarılması ve silinmesi

    Verilerinizi kimler teslim alıyor?

    Şirketimiz bünyesinde verileri yalnızca müşteri memnuniyeti anketlerinden sorumlu olan kişi ve birimler ile veri işleme (GDPR Madde 28) amacıyla görevlendirdiğimiz teknik hizmet sağlayıcılar teslim alır.

    Buna ek olarak, değerlendirme sonuçları oylanan/puanlanan şirketlere aktarılır. Serbest metin alanında herhangi bir kişisel veri belirtmediğiniz sürece, oylanan şirketlere hiçbir kişisel veri aktarılmayacaktır.

    Verileriniz ne kadar süreyle saklanacak?

    Sağlamış olduğunuz verileri, müşteri memnuniyeti anketinin sona ermesinden itibaren en geç iki yıl içinde sileceğiz.

    Verileriniz üçüncü bir ülkeye aktarılacak mı?

    Toplanan veriler üçüncü bir ülkeye aktarılmayacaktır.

    3. Haklarınız

    Bilgi edinme, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması ve veri taşınabilirliği hakkı

    Yukarıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla hakkınızda saklanan veriler hakkında bilgi talep edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilirsiniz. Güvenliğiniz ve haklarınız kapsamında, verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına ve sağladığınız verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta teslim alma hakkına da sahipsiniz.

    Açık rızayı geri çekme (iptal etme) hakkı

    Verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu işlemi, örneğin datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com adresine bir e-posta göndererek veya yukarıdaki adresten veri koruma görevlimiz ile iletişime geçerek yapabilirsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekme işleminden önce rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin hukuka uygunluğunu etkilemez.

    Nereye şikayette bulunabilirsiniz?

    Bir şikayette bulunmak istemeniz halinde, yukarıdaki veri koruma görevlisiyle veya bir veri koruma denetim makamıyla iletişime geçme seçeneğine sahipsiniz.

    Bizim için yetkili olan veri koruma denetim makamı şudur:

    Baden-Württemberg Eyaleti Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Sorumlusu

    Lautenschlagerstraße 20

    70173 Stuttgart, Almanya

    Posta Kutusu (PO Box): 102932

    70025 Stuttgart, Almanya

    Tel. +49 (0)711/615541-0

    Faks +49 (0)711/615541-15

    E-posta: poststelle@lfdi.bwl.de