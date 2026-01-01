Kärcher Center Gizlilik Bildirimi | Kärcher

Veri Sorumlusunun adı ve iletişim bilgileri:
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40
71364 Winnenden, Almanya
Yönetim Kurulu: Hartmut Jenner (CEO), Christian May (CEO Vekili), Stefan Patzke, Marco Cardinale, Markus Limberger
Tel. +49 (0)7195 / 14-0
Faks: +49 (0)7195 / 14-2212
E-posta: info@karcher.com
(Bundan böyle "Kärcher" olarak anılacaktır), tüm veri işleme faaliyetlerini (örn. toplama, işleme ve aktarım) yasal düzenlemelere uygun olarak yürütmektedir. Aşağıdaki Gizlilik Politikası; ne tür verilerin toplandığına, bunların nasıl kullanıldığına ve aktarıldığına, Kärcher'in verilerinizi korumak için hangi güvenlik önlemlerini aldığına ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinize dair genel bir çerçeve sunmaktadır.