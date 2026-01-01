Kärcher Center Gizlilik Bildirimi | Kärcher

Hangi veri kategorilerini hangi amaçlarla kullanıyoruz?

Müşteri memnuniyeti anketleri düzenlemek ve müşteri memnuniyetini optimize etmek amacıyla Microsoft Dynamics üzerinden bir anket sunmaktayız. Yalnızca kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine izin vermeyen genel bilgileri (şirketimizle/markamızla temas noktasındaki genel memnuniyet, müşteri odaklılık, tasarım, ürün sunumu vb. gibi) toplamaktayız. Buna ek olarak, serbest metin alanı aracılığıyla kendi isteğinize bağlı olarak bize daha fazla bilgi sağlayabilirsiniz.

Kişisel verilerin sağlanmasına yönelik ne yasal ne de sözleşmesel bir yükümlülük bulunmaktadır.

Verileriniz hangi hukuki dayanakla işlenmektedir?

Kişisel verileri işlediğimiz ölçüde, bu işleme faaliyeti açık rızanıza (GDPR Madde 6 (1) (a) bendi) dayanarak yürütülmektedir.