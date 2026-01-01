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    Sorumluluk Reddi Beyanı | Kärcher

    Sorumluluk Reddi Beyanı

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    Alfred Kärcher SE & Co. KG, ana sayfamızda doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirme yapılan internet sayfalarının içeriklerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez ve garanti vermez. Alfred Kärcher SE & Co. KG yönlendirilen internet sayfalarından sorumlu olmayıp, sorumluluk üçüncü kişilere aittir. Bu nedenle, ziyaretçilerin diğer internet sayfalarına ve ana sayfalara giden bağlantıları takip etmeleri kendi sorumluluklarında olup; bu sayfaları, ilgili web sitelerinin yürürlükteki geçerli kullanım koşullarına göre kullanırlar."