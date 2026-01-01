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    Telif Hakkı | Kärcher

    Telif Hakkı / Ticari Markalar

    Burada yayınlanan tüm resimler, şemalar, metinler ve diğer bilgiler ile bunların düzeni Telif Hakkı Kanunu kapsamında koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe, bu korunan içerikleri kullanma yetkisi münhasıran Alfred Kärcher SE & Co. KG'ye aittir. Bunların sunumu ve/veya çoğaltılması, yalnızca Alfred Kärcher SE & Co. KG'nin yazılı izni ile mümkündür. Özellikle bu ana sayfadaki resimlerin veya sunumların kopyalanması ve kendi amaçları doğrultusunda kullanılması yasaktır.

    Kärcher logosu ve Kärcher kelime bileşeni, Alfred Kärcher SE & Co. KG'nin koruma altındaki ticari isimleri ve markalarıdır. Bunun da ötesinde, Alfred Kärcher SE & Co. KG tescilli pek çok markaya sahiptir. Alfred Kärcher SE & Co. KG'ye ait markaların kullanımı, yalnızca önceden alınmış yazılı onaya tabidir.