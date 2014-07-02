2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1
Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 "- 1"
Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 "- 1"
Особливості та переваги
Двосторонній адаптер підключення
- Для під'єднання внутришнього різьблення з внутрішнім різьбленням. Можна використовувати як один так і 2 виходи
Гнучка установка
- Оптимальне вирівнювання з'єднаних шлангів і ліній.
Встановлення без інструментів
- Для підключення не потрібні інструменти.
Оптимізованэ з'єднання
- Надійне ущільнення адаптера без ущільнювальної стрічки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розміри
|1" - 1"
|Розмір різьби
|G1
|Діаметр
|1″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,063
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,098
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|80 x 128 x 40
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.