2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1

Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 "- 1"