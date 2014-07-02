2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1

Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 "- 1"

Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 "- 1"

Особливості та переваги
Двосторонній адаптер підключення
  • Для під'єднання внутришнього різьблення з внутрішнім різьбленням. Можна використовувати як один так і 2 виходи
Гнучка установка
  • Оптимальне вирівнювання з'єднаних шлангів і ліній.
Встановлення без інструментів
  • Для підключення не потрібні інструменти.
Оптимізованэ з'єднання
  • Надійне ущільнення адаптера без ущільнювальної стрічки.
Специфікації

Технічні характеристики

Розміри 1" - 1"
Розмір різьби G1
Діаметр 1″
Колір чорний
Вага (кг) 0,063
Вага (з упаковкою) (кг) 0,098
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 80 x 128 x 40

Оснащення

  • Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.