Adapter 1 M22AG-TR22AG

Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом

Цей адаптер дозволяє з'єднувати шланги високого тиску, оснащені роз'ємом M 22 х 1,5 зі шлангами високого тиску, оснащеними інноваційним роз'ємом EASY!Lock. Вибір відповідного адаптера з нашої широкої програми адаптерів та його правильне приєднання значно полегшуються наявністю номерів на пластикових оболонках та їх двоколірним кодуванням: антрацитовий колір відповідає новим розніманням EASY!Lock, а чорний – колишнім розніманням з метричним різьбленням.

Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,186
Сумісна техніка