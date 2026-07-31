Цей адаптер дозволяє з'єднувати струменеві трубки або регулятори Servo Control, оснащені роз'ємом EASY!Lock, з пістолетами з роз'ємом M 22 х 1,5. Вибір відповідного адаптера з нашої широкої програми адаптерів та його правильне приєднання значно полегшуються наявністю номерів на пластикових оболонках та їх двоколірним кодуванням: антрацитовий колір відповідає новим розніманням EASY!Lock, а чорний – колишнім розніманням з метричним різьбленням.