Цей адаптер забезпечує швидке і надійне приєднання струменевих трубок з роз'ємом M 22 х 1,5 до пістолета EASY!Force. Вибір відповідного адаптера з нашої широкої програми адаптерів та його правильне приєднання значно полегшуються наявністю номерів на пластикових оболонках та їх двоколірним кодуванням: антрацитовий колір відповідає новим розніманням EASY!Lock, а чорний – колишнім розніманням з метричним різьбленням.