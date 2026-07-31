Adapter 5 TR22IG-M22AG

Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою

Цей адаптер забезпечує швидке і надійне приєднання струменевих трубок з роз'ємом M 22 х 1,5 до пістолета EASY!Force. Вибір відповідного адаптера з нашої широкої програми адаптерів та його правильне приєднання значно полегшуються наявністю номерів на пластикових оболонках та їх двоколірним кодуванням: антрацитовий колір відповідає новим розніманням EASY!Lock, а чорний – колишнім розніманням з метричним різьбленням.

Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,239
Сумісна техніка