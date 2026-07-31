Adapter 7 M18IG-TR20AG

Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою

Цей адаптер забезпечує швидке та надійне приєднання сопел, мийних щіток або пристроїв для очищення поверхонь, оснащених роз'ємом EASY!Lock, до струменевих трубок з роз'ємом M 18 х 1,5. Вибір відповідного адаптера з нашої широкої програми адаптерів та його правильне приєднання значно полегшуються наявністю номерів на пластикових оболонках та їх двоколірним кодуванням: антрацитовий колір відповідає новим розніманням EASY!Lock, а чорний – колишнім розніманням з метричним різьбленням.

Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,187
Сумісна техніка