Adapter 8 TR20IG-M18AG

Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою

Адаптер, розроблений для надійного з'єднання струменевих трубок, оснащених роз'ємом EASY!Lock, із соплами, мийними щітками або пристроями для очищення поверхонь, що мають роз'єм M 18 х 1,5. Вибір відповідного адаптера з нашої широкої програми адаптерів та його правильне приєднання значно полегшуються наявністю номерів на пластикових оболонках та їх двоколірним кодуванням: антрацитовий колір відповідає новим розніманням EASY!Lock, а чорний – колишнім розніманням з метричним різьбленням.

Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,112
Сумісна техніка