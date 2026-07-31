Адаптер, розроблений для надійного з'єднання струменевих трубок, оснащених роз'ємом EASY!Lock, із соплами, мийними щітками або пристроями для очищення поверхонь, що мають роз'єм M 18 х 1,5. Вибір відповідного адаптера з нашої широкої програми адаптерів та його правильне приєднання значно полегшуються наявністю номерів на пластикових оболонках та їх двоколірним кодуванням: антрацитовий колір відповідає новим розніманням EASY!Lock, а чорний – колишнім розніманням з метричним різьбленням.