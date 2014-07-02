Адаптер для насосів
Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 "- 1"
Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 "- 1"
Особливості та переваги
Адаптер підключення
- Швидке підключення водяних з'єднань із внутрішньою різьбою до насоса з внутрішньою різьбою.
Оптимізованэ з'єднання
- Надійне ущільнення адаптера без ущільнювальної стрічки.
Встановлення без інструментів
- Для підключення не потрібні інструменти.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розміри
|1" - 1"
|Розмір різьби
|G1
|Діаметр
|1″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,024
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,039
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|35 x 75 x 35
Оснащення
- Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Сумісна техніка
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.