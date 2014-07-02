Адаптер для насосів

Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 "- 1"

Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 "- 1"

Особливості та переваги
Адаптер підключення
  • Швидке підключення водяних з'єднань із внутрішньою різьбою до насоса з внутрішньою різьбою.
Оптимізованэ з'єднання
  • Надійне ущільнення адаптера без ущільнювальної стрічки.
Встановлення без інструментів
  • Для підключення не потрібні інструменти.
Специфікації

Технічні характеристики

Розміри 1" - 1"
Розмір різьби G1
Діаметр 1″
Колір чорний
Вага (кг) 0,024
Вага (з упаковкою) (кг) 0,039
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 35 x 75 x 35

Оснащення

  • Аксесуари з асортименту Kärcher PerfectConnect
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.