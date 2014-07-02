Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4 ", 1"
Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"
Адаптер для насосів з хомутом, прокладкою і зворотним клапаном. Для насосів з різьбленням G1 і шлангів 3/4 ", 1".
Особливості та переваги
З'єднувальнпа деталь
- Для щільного з'єднання шланга з насосом
Поворотне різьблення
- Для підключення
Для 3/4 "і 1" шлангів
- Початковий елемент може бути використаний в залежності від розміру шланга.
Включає плоску прокладку
- Ущільнює з'єднання з насосом, щоб не було протікання води
Включає в себе зворотний клапан
- Запобігає відтоку води з шланга, рекомендується до використання з зануреними насосами, напірними насосами
Включає хомут для шланга
- Для під'єднання шланга до насоса за допомогою коннектора
Специфікації
Технічні характеристики
|Розміри
|Підходить для 3/4'' і 1'' шлангів
|Розмір різьби
|G1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,015
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,051
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|41 x 65 x 41
Сумісна техніка
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
- Для використання в затоплених місцях
- Для усунення води в будинку і підвалі (протікання пральної машинки, повінь тощо)
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.