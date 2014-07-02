Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4 ", 1"

Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"

Адаптер для насосів з хомутом, прокладкою і зворотним клапаном. Для насосів з різьбленням G1 і шлангів 3/4 ", 1".

Особливості та переваги
З'єднувальнпа деталь
  • Для щільного з'єднання шланга з насосом
Поворотне різьблення
  • Для підключення
Для 3/4 "і 1" шлангів
  • Початковий елемент може бути використаний в залежності від розміру шланга.
Включає плоску прокладку
  • Ущільнює з'єднання з насосом, щоб не було протікання води
Включає в себе зворотний клапан
  • Запобігає відтоку води з шланга, рекомендується до використання з зануреними насосами, напірними насосами
Включає хомут для шланга
  • Для під'єднання шланга до насоса за допомогою коннектора
Специфікації

Технічні характеристики

Розміри Підходить для 3/4'' і 1'' шлангів
Розмір різьби G1
Колір чорний
Вага (кг) 0,015
Вага (з упаковкою) (кг) 0,051
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 41 x 65 x 41
Області застосування
  • Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
  • Для використання в затоплених місцях
  • Для усунення води в будинку і підвалі (протікання пральної машинки, повінь тощо)
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.