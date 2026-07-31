Адаптер для сопла TR22-TR20

Для фіксації сопел високого тиску та приладдя безпосередньо на пістолеті (з різьбовим роз'ємом для сопла). Чи не підходить для трьохпозиційних сопел.

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,29
Сумісна техніка
Запчастини для Адаптер для сопла TR22-TR20

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.