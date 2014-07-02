Адаптер для з'єднання з садовим шлангом

Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шлангу зі швидкороз'ємною муфтою.

Для простого приєднання будь-яких мийних щіток і губок Kärcher до садового шланга зі швидкороз'ємною муфтою. Адаптер забезпечує регулювання витрати води і припинення її подачі.

Особливості та переваги
Система Quick Connect
  • Просте приєднання будь-яких мийних щіток і губок Kärcher до садового шлангу
Регулювання витрати води і припинення її подачі.
  • Комфортна робота з пристроєм.
Адаптер для шлангу
  • Простота у використанні.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,052
Вага (з упаковкою) (кг) 0,072
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 112 x 39 x 39
