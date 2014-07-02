Адаптер для з'єднання з садовим шлангом
Для простого приєднання будь-яких насадок Kärcher до садового шлангу зі швидкороз'ємною муфтою.
Для простого приєднання будь-яких мийних щіток і губок Kärcher до садового шланга зі швидкороз'ємною муфтою. Адаптер забезпечує регулювання витрати води і припинення її подачі.
Особливості та переваги
Система Quick Connect
- Просте приєднання будь-яких мийних щіток і губок Kärcher до садового шлангу
Регулювання витрати води і припинення її подачі.
- Комфортна робота з пристроєм.
Адаптер для шлангу
- Простота у використанні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,052
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,072
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|112 x 39 x 39