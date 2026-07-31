АДАПТЕР для заміни TR22IG-M22AG Er

Поворотний адаптер для з'єднання шлангів високого тиску з роз'ємом M 22 x 1,5 та пістолетом EASY!Force

Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,181
Сумісна техніка