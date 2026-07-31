Адаптер низького тиску, для TL

Адаптер низького тиску для телескопічної штанги являє собою встановлений на ній кран без застосування інструментів. Призначений спеціально для роботи з обертовими щітками.

Специфікації

Технічні характеристики

Температура води на вході (°C) макс. 40
З'єднувальна різьба M 22
Вага (з упаковкою) (кг) 0,938

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Сумісна техніка
Області застосування
  • Прекрасно підходить для чищення фасадів та сонячних батарей