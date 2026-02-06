Адаптер T
Рішення для з'єднання з побутовими шлангами високого тиску Kärcher, фіксуються скобою: адаптер для телескопічної струменевого трубки.
Адаптер дозволяє легко і швидко з'єднати один з одним телескопічну струменеву трубку і шланг з фіксуючою скобою (без роз'єму Quick Connect).
Особливості та переваги
Проміжний елемент між пістолетом телескопічної струменевої трубки і шлангом (без роз'єму Quick Connect)
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,06
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,083
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|131 x 28 x 35
Запчастини для Адаптер T
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.