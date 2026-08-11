Акумулятор 18 В 5,0 A

Змінний акумулятор 18 В/5.0 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.

Батарея, оснащена літій-іонними елементами, забезпечує стабільну продуктивність. Крім того, елементи такого типу запобігають саморозряду батареї, а також втраті ємності через частковий розряд (ефект пам'яті). Крім того, час роботи, що залишився, необхідну кількість часу на підзарядку і поточний рівень заряду постійно відображаються на вбудованому РК-дисплеї з використанням інноваційної технології контролю в реальному часі "Real Time". Акумулятор 18 В/5.0 А·год сумісний для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.

Особливості та переваги
Акумулятор 18 В 5,0 A: Інноваційна технологія реального часу
Інноваційна технологія реального часу
Вбудований РК-дисплей постійно відображає стан заряду, час до закінчення процесу заряду і поточний запас часу роботи.
Акумулятор 18 В 5,0 A: Акумуляторна платформа Kärcher 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher 18 В
Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power 18 В. Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power+ 18 В.
Акумулятор 18 В 5,0 A: Потужні літій-іонні акумуляторні елементи
Потужні літій-іонні акумуляторні елементи
Літій-іонний акумулятор гарантує постійну потужність і характеризується низьким саморозрядом і відсутністю ефекту пім яті.
Автоматичний режим зберігання
  • Продовжує термін служби елементів акумулятора.
Клас захисту IPX 5 — захищений від бризок води
  • Надійний захист при використанні в умовах з можливістю потрапляння струменів води.
Ефективний контроль температури
  • Ефективний розподіл тепла, що виділяється і інтелектуальна система управління акумулятором гарантують максимальну енерговіддачу.
Система інтелектуального моніторингу стану акумуляторних елементів
  • Захищає акумулятор від перевантаження, перегріву і сильного розряду.
Міцний корпус
  • Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою стійкістю до ударів.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Ємність (Ач) 5
Джерело енергії (В т.ч) 90
Колір чорний
Вага (кг) 0,768
Вага (з упаковкою) (кг) 0,903
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 134 x 88 x 73
Акумулятор 18 В 5,0 A
Акумулятор 18 В 5,0 A
Акумулятор 18 В 5,0 A

Відео