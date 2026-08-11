Батарея, оснащена літій-іонними елементами, забезпечує стабільну продуктивність. Крім того, елементи такого типу запобігають саморозряду батареї, а також втраті ємності через частковий розряд (ефект пам'яті). Крім того, час роботи, що залишився, необхідну кількість часу на підзарядку і поточний рівень заряду постійно відображаються на вбудованому РК-дисплеї з використанням інноваційної технології контролю в реальному часі "Real Time". Акумулятор 18 В/5.0 А·год сумісний для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.