Акумулятор 36 В 2,5 A
Змінний акумулятор 36 В / 2.5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 36 V Battery Power.
Змінний акумулятор 36 В/А·год підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 36 V Battery Power. Завдяки інноваційній технології контролю в реальному часі "Real Time" і РК-дисплею завжди можна дізнатися час роботи, що залишився, необхідну кількість часу на підзарядку і поточний рівень заряду – в залежності від пристрою, який використовується. Ефективні літій-іонні елементи забезпечують стабільну продуктивність і гарантують, що батарея не розряджається і не втрачає ємність через частковий розряд (ефект пам'яті).
Особливості та переваги
Інноваційна технологія реального часуВбудований РК-дисплей постійно відображає стан заряду, час до закінчення процесу заряду і поточний запас часу роботи.
Акумуляторна платформа Kärcher 36 ВСумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторної платформі Battery Power 36 В. Для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power+ 36 В.
Потужні літій-іонні акумуляторні елементиЛітій-іонний акумулятор гарантує постійну потужність і характеризується низьким саморозрядом і відсутністю ефекту пім яті.
Автоматичний режим зберігання
- Продовжує термін служби елементів акумулятора.
Клас захисту IPX 5 — захищений від бризок води
- Надійний захист при використанні в умовах з можливістю потрапляння струменів води.
Ефективний контроль температури
- Ефективний розподіл тепла, що виділяється і інтелектуальна система управління акумулятором гарантують максимальну енерговіддачу.
Система інтелектуального моніторингу стану акумуляторних елементів
- Захищає акумулятор від перевантаження, перегріву і сильного розряду.
Міцний корпус
- Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою стійкістю до ударів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Ємність (Ач)
|2,5
|Джерело енергії (В т.ч)
|90
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,874
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,009
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 88 x 73
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