Акумулятор 36 В 2,5 A

Змінний акумулятор 36 В / 2.5 А·год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 36 V Battery Power.

Змінний акумулятор 36 В/А·год підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 36 V Battery Power. Завдяки інноваційній технології контролю в реальному часі "Real Time" і РК-дисплею завжди можна дізнатися час роботи, що залишився, необхідну кількість часу на підзарядку і поточний рівень заряду – в залежності від пристрою, який використовується. Ефективні літій-іонні елементи забезпечують стабільну продуктивність і гарантують, що батарея не розряджається і не втрачає ємність через частковий розряд (ефект пам'яті).

Особливості та переваги
Акумулятор 36 В 2,5 A: Інноваційна технологія реального часу
Інноваційна технологія реального часу
Вбудований РК-дисплей постійно відображає стан заряду, час до закінчення процесу заряду і поточний запас часу роботи.
Акумулятор 36 В 2,5 A: Акумуляторна платформа Kärcher 36 В
Акумуляторна платформа Kärcher 36 В
Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторної платформі Battery Power 36 В. Для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power+ 36 В.
Акумулятор 36 В 2,5 A: Потужні літій-іонні акумуляторні елементи
Потужні літій-іонні акумуляторні елементи
Літій-іонний акумулятор гарантує постійну потужність і характеризується низьким саморозрядом і відсутністю ефекту пім яті.
Автоматичний режим зберігання
  • Продовжує термін служби елементів акумулятора.
Клас захисту IPX 5 — захищений від бризок води
  • Надійний захист при використанні в умовах з можливістю потрапляння струменів води.
Ефективний контроль температури
  • Ефективний розподіл тепла, що виділяється і інтелектуальна система управління акумулятором гарантують максимальну енерговіддачу.
Система інтелектуального моніторингу стану акумуляторних елементів
  • Захищає акумулятор від перевантаження, перегріву і сильного розряду.
Міцний корпус
  • Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою стійкістю до ударів.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 36
Ємність (Ач) 2,5
Джерело енергії (В т.ч) 90
Колір чорний
Вага (кг) 0,874
Вага (з упаковкою) (кг) 1,009
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 134 x 88 x 73
Акумулятор 36 В 2,5 A
Акумулятор 36 В 2,5 A

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