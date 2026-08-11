Змінний акумулятор 36 В/А·год підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 36 V Battery Power. Завдяки інноваційній технології контролю в реальному часі "Real Time" і РК-дисплею завжди можна дізнатися час роботи, що залишився, необхідну кількість часу на підзарядку і поточний рівень заряду – в залежності від пристрою, який використовується. Ефективні літій-іонні елементи забезпечують стабільну продуктивність і гарантують, що батарея не розряджається і не втрачає ємність через частковий розряд (ефект пам'яті).