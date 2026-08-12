Висока продуктивність і довга безперервна робота: змінний акумулятор Kärcher Battery Power ємністю 2,5 Ач вирізняється простим механізмом розблокування, що дає змогу швидко та легко встановлювати і знімати його без застосування інструментів. Використання додаткових акумуляторів забезпечує практично необмежений час роботи апарату, що встановлюється на них. Конструкція контактів і захист від бризок води (ступінь захисту IPX4) гарантують безпечне застосування акумулятора, в т. ч. і в апаратах з високими значеннями споживаного струму. Високоякісні літій-іонні акумуляторні елементи забезпечують сталість потужності, не схильні до саморозряду і не виявляють ефекту пам'яті (зниження ємності через часті часткові часткові розряди). При цьому м'яка поверхня корпусу акумулятора полегшує поводження з ним і виключає його вислизання з рук під час заміни. Перевагою змінного виконання є висока екологічність: акумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач сумісний з будь-якими апаратами Kärcher на платформі Battery Power 4 В, зокрема такими, що живляться від двох акумуляторів.