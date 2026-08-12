Акумулятор Battery Power 4/25﻿

Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач підходить до всіх апаратів Kärcher на платформі Battery Power 4 В.

Висока продуктивність і довга безперервна робота: змінний акумулятор Kärcher Battery Power ємністю 2,5 Ач вирізняється простим механізмом розблокування, що дає змогу швидко та легко встановлювати і знімати його без застосування інструментів. Використання додаткових акумуляторів забезпечує практично необмежений час роботи апарату, що встановлюється на них. Конструкція контактів і захист від бризок води (ступінь захисту IPX4) гарантують безпечне застосування акумулятора, в т. ч. і в апаратах з високими значеннями споживаного струму. Високоякісні літій-іонні акумуляторні елементи забезпечують сталість потужності, не схильні до саморозряду і не виявляють ефекту пам'яті (зниження ємності через часті часткові часткові розряди). При цьому м'яка поверхня корпусу акумулятора полегшує поводження з ним і виключає його вислизання з рук під час заміни. Перевагою змінного виконання є висока екологічність: акумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач сумісний з будь-якими апаратами Kärcher на платформі Battery Power 4 В, зокрема такими, що живляться від двох акумуляторів.

Особливості та переваги
Акумулятор Battery Power 4/25﻿: Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 4 В
Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 4 В
Підходить до всіх апаратів Kärcher на платформі Battery Power 4 В. Підходить і до енергоємних апаратів, що живляться від 2 акумуляторів. Додатковий акумулятор подовжує час роботи апарата і гарантує його постійну готовність до застосування. Економічне та екологічне рішення: застосування одного і того ж акумулятора в різних апаратах.
Акумулятор Battery Power 4/25﻿: Потужний літій-іонний акумуляторний елемент
Потужний літій-іонний акумуляторний елемент
Літій-іонний акумулятор ємністю 2,5 Ач характеризується стабільною енерговіддачею, низьким саморозрядом і відсутністю ефекту пам'яті. Мідні міжелементні з'єднання забезпечують низький опір і підвищену енерговіддачу.
Акумулятор Battery Power 4/25﻿: Захист від бризок води (IPX4)
Захист від бризок води (IPX4)
Оптимальний захист від бризок води забезпечує ефективне застосування як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Корпус захищає акумулятор від проникнення пилу, корозії та механічних пошкоджень.
Механізм розблокування з м'якою поверхнею
  • Швидка і легка заміна акумулятора без застосування інструментів.
  • Зручне від'єднання завдяки неслизькій поверхні корпусу.
Ефективна система керування акумулятором
  • Підтримка оптимальних параметрів акумуляторних елементів під час розряду та заряду.
  • Оберігає акумулятор від перевантаження, перегріву та глибокого розряду.
  • Подовження терміну служби акумулятора.
Система контролю температури
  • Найвища енерговіддача завдяки ефективній системі відведення тепла.
Високоякісна, надійна система з'єднання з 5-контактним штекером
  • Максимальна безпека під час застосування апарата і під час заряду акумулятора.
  • У тому числі й за високих значень струму.
Міцний корпус
  • Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою ударостійкістю.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа 4 В Акумуляторна платформа
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) Номінальний 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Ємність (Ач) 2,5
Ступінь захисту IPX4
Колір чорний
Вага (кг) 0,097
Вага (з упаковкою) (кг) 0,176
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 97 x 30 x 37
Акумулятор Battery Power 4/25﻿

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