Акумулятор Battery Power 4/25
Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач підходить до всіх апаратів Kärcher на платформі Battery Power 4 В.
Висока продуктивність і довга безперервна робота: змінний акумулятор Kärcher Battery Power ємністю 2,5 Ач вирізняється простим механізмом розблокування, що дає змогу швидко та легко встановлювати і знімати його без застосування інструментів. Використання додаткових акумуляторів забезпечує практично необмежений час роботи апарату, що встановлюється на них. Конструкція контактів і захист від бризок води (ступінь захисту IPX4) гарантують безпечне застосування акумулятора, в т. ч. і в апаратах з високими значеннями споживаного струму. Високоякісні літій-іонні акумуляторні елементи забезпечують сталість потужності, не схильні до саморозряду і не виявляють ефекту пам'яті (зниження ємності через часті часткові часткові розряди). При цьому м'яка поверхня корпусу акумулятора полегшує поводження з ним і виключає його вислизання з рук під час заміни. Перевагою змінного виконання є висока екологічність: акумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач сумісний з будь-якими апаратами Kärcher на платформі Battery Power 4 В, зокрема такими, що живляться від двох акумуляторів.
Особливості та переваги
Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 4 ВПідходить до всіх апаратів Kärcher на платформі Battery Power 4 В. Підходить і до енергоємних апаратів, що живляться від 2 акумуляторів. Додатковий акумулятор подовжує час роботи апарата і гарантує його постійну готовність до застосування. Економічне та екологічне рішення: застосування одного і того ж акумулятора в різних апаратах.
Потужний літій-іонний акумуляторний елементЛітій-іонний акумулятор ємністю 2,5 Ач характеризується стабільною енерговіддачею, низьким саморозрядом і відсутністю ефекту пам'яті. Мідні міжелементні з'єднання забезпечують низький опір і підвищену енерговіддачу.
Захист від бризок води (IPX4)Оптимальний захист від бризок води забезпечує ефективне застосування як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі. Корпус захищає акумулятор від проникнення пилу, корозії та механічних пошкоджень.
Механізм розблокування з м'якою поверхнею
- Швидка і легка заміна акумулятора без застосування інструментів.
- Зручне від'єднання завдяки неслизькій поверхні корпусу.
Ефективна система керування акумулятором
- Підтримка оптимальних параметрів акумуляторних елементів під час розряду та заряду.
- Оберігає акумулятор від перевантаження, перегріву та глибокого розряду.
- Подовження терміну служби акумулятора.
Система контролю температури
- Найвища енерговіддача завдяки ефективній системі відведення тепла.
Високоякісна, надійна система з'єднання з 5-контактним штекером
- Максимальна безпека під час застосування апарата і під час заряду акумулятора.
- У тому числі й за високих значень струму.
Міцний корпус
- Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою ударостійкістю.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|4 В Акумуляторна платформа
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|Номінальний 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Ємність (Ач)
|2,5
|Ступінь захисту
|IPX4
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,097
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,176
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|97 x 30 x 37
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