Антипригарна накладка для праски I 6006

Антипригарна накладка для парової праски I 6006 з підошвою з нержавіючої сталі, що дозволяє прасувати шовкові та лляні тканини, темний одяг, елітну білизну та інші делікатні матеріали.

Чудове рішення для прасування найрізноманітніших матеріалів – від елітної білизни до футболок з аплікаціями: антипригарна накладка для парової праски I 6006 з підошвою з нержавіючої сталі значно полегшує роботу та унеможливлює пошкодження тканин. Вона чудово підходить для прасування шовкових і лляних речей, темного одягу, блузок з набивним малюнком і т. д. без ризику утворення на них пропалів або блискучих ділянок.

Особливості та переваги
Профіль точок на підошві праски
  • Оптимальний розподіл пари
Специфікації

Технічні характеристики

Колір срібний
Вага (з упаковкою) (кг) 0,161
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 285 x 135 x 19