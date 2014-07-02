Антипригарна накладка для праски I 6006
Антипригарна накладка для парової праски I 6006 з підошвою з нержавіючої сталі, що дозволяє прасувати шовкові та лляні тканини, темний одяг, елітну білизну та інші делікатні матеріали.
Чудове рішення для прасування найрізноманітніших матеріалів – від елітної білизни до футболок з аплікаціями: антипригарна накладка для парової праски I 6006 з підошвою з нержавіючої сталі значно полегшує роботу та унеможливлює пошкодження тканин. Вона чудово підходить для прасування шовкових і лляних речей, темного одягу, блузок з набивним малюнком і т. д. без ризику утворення на них пропалів або блискучих ділянок.
Особливості та переваги
Профіль точок на підошві праски
- Оптимальний розподіл пари
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|срібний
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,161
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|285 x 135 x 19