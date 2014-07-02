Чудове рішення для прасування найрізноманітніших матеріалів – від елітної білизни до футболок з аплікаціями: антипригарна накладка для парової праски I 6006 з підошвою з нержавіючої сталі значно полегшує роботу та унеможливлює пошкодження тканин. Вона чудово підходить для прасування шовкових і лляних речей, темного одягу, блузок з набивним малюнком і т. д. без ризику утворення на них пропалів або блискучих ділянок.