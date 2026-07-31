Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 20 м
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина (м)
|20
|Температура (°C)
|макс. 150
|Макс. тиск (бар)
|200
|Вага (з упаковкою) (кг)
|16,4
Комплектація
- Барабан для шлангу
Сумісна техніка
Запчастини для Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 20 м
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