Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 20 м

Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 20
Температура (°C) макс. 150
Макс. тиск (бар) 200
Вага (з упаковкою) (кг) 16,4

Комплектація

  • Барабан для шлангу
Запчастини для Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 20 м

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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