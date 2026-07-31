Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 м

Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).

Специфікації

Технічні характеристики

Довжина (м) 40
Температура (°C) макс. 150
Макс. тиск (бар) 250
Вага (з упаковкою) (кг) 52

Комплектація

  • Барабан для шлангу
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