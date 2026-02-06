Багатофункціональний комплект для пилососів VC

Багатофункціональний комплект розширює різноманітність сфер застосуваня широкого асортименту пилососів Karcher VC. Прибирання стає легшим та більш простим.

Завдяки широкому спектру аксесуарів зручно прибирати важкодоступні місця та будь які завдання по прибиранню стають простішими та легшими. Насадки мають ергономічну конструкцію і прості у використанні. Набір містить щілину насадку, насадку для всмоктування волосся, гнучкий перехідник для з'єднання та чотири різні щітки. Крім того, в комплект входить перехідник, завдяки якому можна приєднати будь який шланг до різних аксесуарів.

Особливості та переваги
Підходить до пилососів для сухого прибирання Kärcher
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,45
Вага (з упаковкою) (кг) 1,26
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 410 x 308 x 80
Області застосування
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
