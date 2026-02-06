Завдяки широкому спектру аксесуарів зручно прибирати важкодоступні місця та будь які завдання по прибиранню стають простішими та легшими. Насадки мають ергономічну конструкцію і прості у використанні. Набір містить щілину насадку, насадку для всмоктування волосся, гнучкий перехідник для з'єднання та чотири різні щітки. Крім того, в комплект входить перехідник, завдяки якому можна приєднати будь який шланг до різних аксесуарів.