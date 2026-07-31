Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки Basic

Для швидкої заміни засобу для чищення: додатковий балон (1 л) до трубки для піної чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 і 2.112-055.0).

Специфікації

Технічні характеристики

З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,138
Сумісна техніка