Бічна щітка
Для оптимальних результатів прибирання: комплект із 2 високоякісних бічних щіток для робота-пилососа RCV 2.
Комплект включає 2 бічні щітки для робота-пилососа RCV 2. У процесі прибирання високоякісна бічна щітка апарату забезпечує оптимальне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів (наприклад, керамічної плитки, ламінату, деревини, ПВХ або лінолеуму) в кутах і вздовж стін. Бічна щітка фіксується затискачем і дуже легко замінюється без застосування інструментів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,051
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,096
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|131 x 131 x 33