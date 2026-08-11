Бічна щітка

Для оптимальних результатів прибирання: комплект із 2 високоякісних бічних щіток для робота-пилососа RCV 2.

Комплект включає 2 бічні щітки для робота-пилососа RCV 2. У процесі прибирання високоякісна бічна щітка апарату забезпечує оптимальне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів (наприклад, керамічної плитки, ламінату, деревини, ПВХ або лінолеуму) в кутах і вздовж стін. Бічна щітка фіксується затискачем і дуже легко замінюється без застосування інструментів.

Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір білий
Вага (кг) 0,051
Вага (з упаковкою) (кг) 0,096
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 131 x 131 x 33
Сумісна техніка