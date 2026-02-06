Бічні щітки зі змішаною щетиною, що складається зі стандартної щетини і щетини, яка в три рази твердіше, ідеально підходять для розпушення і прибирання вологого сміття. Ми рекомендуємо вам використовувати ці щітки, наприклад, для підмітання листя, які намокли від дощу і прилипли до землі. Бічні щітки підходять для підмітальних машин S 4 - S 4 Twin.