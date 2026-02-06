Бічні щітки S4 зі змішаною щетиною для вологого сміття

Дві бічні щітки зі змішаною щетиною для вологого сміття. Підходять для ручних підмітальних машин S 4 - S 4 Twin.

Бічні щітки зі змішаною щетиною, що складається зі стандартної щетини і щетини, яка в три рази твердіше, ідеально підходять для розпушення і прибирання вологого сміття. Ми рекомендуємо вам використовувати ці щітки, наприклад, для підмітання листя, які намокли від дощу і прилипли до землі. Бічні щітки підходять для підмітальних машин S 4 - S 4 Twin.

Особливості та переваги
Спеціальна конфігурація щітки, що складається з міксу стандартних і більш твердих видів щетинок.
  • Покращена вихідна сила для розпушення і змітання вологого сміття.
  • Навіть дрібне сміття надійно вимітається.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (шт.) 2
Колір чорний
Вага (кг) 0,24
Вага (з упаковкою) (кг) 0,495
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 250 x 250 x 50
Сумісна техніка
Області застосування
  • Очищення доріжок
  • Вологе сміття
