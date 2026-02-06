Бічні щітки S4 зі змішаною щетиною для вологого сміття
Дві бічні щітки зі змішаною щетиною для вологого сміття. Підходять для ручних підмітальних машин S 4 - S 4 Twin.
Бічні щітки зі змішаною щетиною, що складається зі стандартної щетини і щетини, яка в три рази твердіше, ідеально підходять для розпушення і прибирання вологого сміття. Ми рекомендуємо вам використовувати ці щітки, наприклад, для підмітання листя, які намокли від дощу і прилипли до землі. Бічні щітки підходять для підмітальних машин S 4 - S 4 Twin.
Особливості та переваги
Спеціальна конфігурація щітки, що складається з міксу стандартних і більш твердих видів щетинок.
- Покращена вихідна сила для розпушення і змітання вологого сміття.
- Навіть дрібне сміття надійно вимітається.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (шт.)
|2
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,24
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,495
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 250 x 50
Області застосування
- Очищення доріжок
- Вологе сміття