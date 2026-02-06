Бічні щітки зі змішаною щетиною, що складається зі стандартної щетини і щетини, яка в три рази твердіше, прекрасно підходять для відділення від поверхні і замітання вологого сміття. Їх застосування рекомендується, наприклад, для прибирання мокрого листя. Щітки підходять до підмітальні машини S 500 - S 650.