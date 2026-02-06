Бічні щітки зі змішаною щетиною для вологого сміття
Дві бічні щітки для підмітальної машини зі спеціальною щетиною для збору вологого сміття. Підходять до підмітальні машини S 500 - S 650.
Бічні щітки зі змішаною щетиною, що складається зі стандартної щетини і щетини, яка в три рази твердіше, прекрасно підходять для відділення від поверхні і замітання вологого сміття. Їх застосування рекомендується, наприклад, для прибирання мокрого листя. Щітки підходять до підмітальні машини S 500 - S 650.
Особливості та переваги
Спеціальна конфігурація щітки, що складається з міксу стандартних і більш твердих видів щетинок.
- Покращена вихідна сила для розпушення і змітання вологого сміття.
- Навіть дрібне сміття надійно вимітається.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|сірий
|Вага (кг)
|0,236
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,462
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|252 x 252 x 51
Області застосування
- Очищення доріжок
- Вологе сміття